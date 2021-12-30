"Карибская Турция". Цены на туры в Доминикану значительно снижаются после зимних каникул

Туризм в Доминикане восстанавливается рекордными темпами – количество гостей на курортах страны в 2021 году приближается к 5 миллионам, несмотря на угрозы нового штамма "Омикрон". Об этом заявила замминистра туризма Жаклин Мора, сообщает Fortune.

Отмечается, что туристические потоки уже почти достигли уровня до пандемии, а прибытия международных туристов в ноябре 2021 года оказались в два раза выше, чем в 2020 году.

Карибская страна стала открытием и популярным направлением и среди украинских туристов в 2021 году благодаря чартерным программам туроператоров и простым условиям въезда.

Доминикана среди экзотических направлений для зимнего отдыха входит в тройку самых популярных среди украинцев. Сколько стоит провести отпуск на курортах этой страны – в материале РБК-Украина.

Восстановление экономики и рекордные турпотоки

Ежемесячные прибытия в Доминикану туристов из разных стран в сентябре-ноябре бьют рекорды, отметила замминистра.

В ноябре карибскую страну посетило 519 349 посетителей - это на 197% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 12% больше по сравнению с 2019 годом.

Фото: В Доминикане - рекордный турпоток (unsplash.com/joel-casilla)

При этом ожидаемый турпоток в 5 миллионов туристов все равно будет примерно на 23% меньше, чем 6,4 миллиона путешественников в 2019 году.

По данным центрального банка страны, туризм составляет 8,4% экономики, хотя министерство туризма заявляет, что реальное влияние сектора приближается к 30% с учетом дополнительных услуг.

В 2019 году доход от туризма в Доминиканской Республике составил 7,4 млрд долларов - больше, чем у любой другой страны Центральной Америки или Карибского бассейна.

В 2020 году пандемия резко обвалила экономику, но по результатам 2021 года прогнозируется рост показателей на 11%, а Международный валютный фонд ожидает роста на 9,5%, с последующим увеличением на 5,5% и 5% в 2022 и 2023 годах.

На восстановление туризма повлияла гибкая политика Доминиканской Республики - В то время как большая часть региона не допускала иностранных путешественников во время пандемии, страна оставалась открытой без ограничений. При этом основные усилия были направлены на вакцинацию в туристических регионах.

Фото: В Доминикане позаботились о вакцинации в туристической сфере (pixabay.com)

Кроме того, до апреля 2021 года иностранным туристам предоставляли бесплатную медицинскую страховку, оплачивая дополнительные счета за проживание в случае болезни.

"Сочетание гибкости на границе и большого количества средств контроля в отелях сработало для нас. Туристам это очень понравилось", - объяснила успех отрасли Мора.

Несмотря на то, что эксперты называют бурный рост индустрии туризма "впечатляющим восстановлением экономики страны", Жаклин Мора отметила: ограничения в Европе и Канаде в связи со штаммом "Омикрон" могут затруднить путешествия в первые несколько месяцев года.

При этом, по оценкам министерства, к 2022 году в Доминикану прибудут 6,6 миллиона туристов.

"Мы все еще не знаем, как будет выглядеть эта новая волна, но январь может быть непростым", - предупредила чиновница.

"Доминикана – карибская Турция со "все включено"

Когда в условиях закрытых границ нужно было куда-то летать и появились чартерные рейсы, Доминикана проявилась больше других экзотических стран, и направление начало увеличиваться, отмечал ранее в комментарии РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель гендиректора "TEZ TOUR Украина".

"Если сейчас ситуация изменится, откроют все границы, то это направление станет менее популярным", - говорил он.

По его словам, в Доминиканскую Республику некоторые туроператоры сейчас ставят много прямых чартерных рейсов, чтобы увеличить количество предложений, снизить стоимость услуг на проживание и привлечь больше туристов. Это может позитивно повлиять на развитие страны и направление в целом.

Фото: Отдых в Доминикане подходит семьям с детьми (booking.com)

"Доминикана – это "карибская Турция", что определяет особенности отдыха: большие отельные комплексы с развитой инфраструктурой, собственные пляжи и "все включено". Доминикана отлично подходит для тех, кто в основном проводит время в отеле - например, для семей с детьми", - описал особенности направления директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

Сколько стоит отдых в Доминикане в январе 2022 года

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтраки" или "все включено" у ведущих туристических компаний на даты с 15 января и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" 7 ночей в 4* отеле с завтраками в Пунта-Кана предлагают по цене 65,5 тыс. гривен с вылетом 15 января, в том же отеле на 20 января – от 57 тыс. гривен, в 3* отеле на курорте Бока Чика цены с 20 января – от 64 тыс. гривен ("все включено"). В 5* отеле с питанием "все включено" – от 71 тысячи гривен в Пунта-Кана с вылетом 20 января.

Фото: Пляж в Пунта-Кана (pixabay.com)

У Farvater отдых в 3* отеле с питанием "все включено" в Бока Чика обойдется от 72,5 тыс. гривен с вылетом 17 января, в 4* отеле в Ла-Романе – от 75 тыс. гривен с вылетом 15 января, в 5* в Пунта-Кана – от 77, 4 тыс. гривен с вылетом 15 января.

У туристической компании "Гамалия" отдых в 3* отеле с питанием "все включено" в Бока Чика обойдется от 74 тыс. гривен с вылетом 19 января, в 4* (с завтраком) в Пунта-Кана – от 65 тыс. гривен, в 5* в Пунта-Кана – от 79 тыс. гривен с вылетом на ту же дату.

Напомним, мы писали, что украинские туристы полетят на Сейшелы прямыми рейсами из Киева.

Также мы сравнивали особенности зимнего отдыха в Таиланде и Доминикане.