Кардинальные перемены: что будет с ценами на авиабилеты в Украине зимой

В условиях пандемии многие опасаются повышения цен на разнообразные услуги. Пассажирские перевозки не стали исключением: многие туристы в стремлении обезопасить себя от неоправданных и непредсказуемых рисков и подорожания откладывают поездки, а с ними – и покупку авиабилетов.

Как показывают данные последних десятилетий, в особенно кризисных ситуациях цены на авиаперевозки резко снижались. Но как будет в этом сезоне? Стоит ли ждать повышения цен на авиабилеты в ближайшее время? Давайте разберемся в этом вопросе.

Авиационная экономика перевернулась с ног на голову

Ценообразование на рынке пассажирских авиаперевозок – явление достаточно сложное. Как правило, авиакомпании получают существенную прибыль только в летний сезон (с апреля по октябрь).

Заработанные летом деньги позволяют перевозчикам пережить зимний сезон, когда спрос на перевозки традиционно падает.

Фото: Летний сезон для украинцев запомнился привлекательными ценами

на билеты (РБК-Украина)

Пандемия COVID-19, достигшая массовых масштабов аккурат в канун летней навигации, перевернула авиационную экономику с ног на голову.

Закрытие границ и общие ограничения на передвижения населения заставили перевозчиков приземлить большую часть своих самолетов на несколько месяцев. Особенно сильно пострадала авиация в странах, лишенных значимого внутреннего рынка, в том числе и в Украине.

Пассажиров заманивали любой ценой

Когда в июне-июле карантин стал смягчаться и целый ряд стран открыли свои границы для украинцев, отечественные перевозчики стали постепенно наращивать объемы, в основном за счет чартеров в Египет, Турцию, Хорватию и другие курортные страны. При этом цены на билеты не слишком отличались от прошлогодних, а по целому ряду маршрутов были даже ниже.

С одной стороны, авиакомпаниям нужно было восполнить убытки, понесенные вследствие весеннего локдауна. С другой – им нужно было любой ценой заманить пассажиров, рискующих заразиться и остаться на карантин в чужой стране, на борт самолета, даже если для этого требовалось поставить относительно низкую цену.

К слову, иностранные авиакомпании, особенно получившие государственную поддержку, также были склонны к демпингу. Так они боролись за новые рынки и переманивали пассажиров от своих менее удачливых коллег по цеху.

Фото: Даже во время пандемии авиакомпании заманивали пассажиров скидками и распродажами (РБК-Украина)

В результате, летний сезон для украинцев запомнился привлекательными ценами на билеты, но также скромным выбором возможных маршрутов и строгими полетными формальностями вроде обязательных тестов на коронавирус.

Ранее авиаэксперт Владимир Беленький сообщал РБК-Украина, что

авиакомпании активно распродают билеты на самолеты в разные страны ЕС, хотя въезд в большинство стран Евросоюза широкому кругу наших туристов во время пандемии запрещен.

Разрешено въезжать только тем, у кого есть специальное разрешение. Например, справка о прохождении учебы в одном из европейских ВУЗов или же если это поездка с целью лечения. Несмотря на это, авиакомпании активно устраивали распродажи билетов в города ЕС. Нередко можно было найти и билеты по 9 евро в одну сторону.

В кризисных ситуациях цены массово снижались

Исследования прошлых лет отмечают похожее поведение на зарубежных

авиационных рынках во время других кризисных ситуаций. А именно - терактов 9/11 в 2001 и во время извержения исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010-м. В обоих случаях перевозчики массово снижали цены в первые месяцы после резкого падения перевозок. Однако цены обычно быстро повышались, как только поток пассажиров возвращался на место.

В целом ценовая политика авиакомпаний основывается на математическом анализе спроса и предложения предыдущих сезонов. Однако ситуация с COVID-19 - достаточно уникальная.

Последняя пандемия такого масштаба бушевала в мире сто лет назад, когда коммерческой авиации фактически не существовало. Поэтому сейчас авиакомпании не имеют точного алгоритма действий и устанавливают цены во многом - методом проб и ошибок.

Ждать ли подорожания билетов

К сожалению, сейчас мы наблюдаем вторую волну коронавируса как в Украине, так и в соседних странах. Сложно сказать, решатся ли страны на такие жесткие ограничения, как весной.

Но всем на рынке уже понятно, что зимний сезон не сулит ничего хорошего для большинства перевозчиков. Исходя и этого, я не жду особенного повышения цен на перелеты на протяжении зимы.

Фото: Вряд ли повышение цен зимой на авиаперевозки будет значительным (РБК-Украина)

В ситуации, когда количество открытых маршрутов и готовых

путешествовать граждан будет ограничено второй волной пандемии,

авиакомпании продолжат завлекать пассажиров привлекательными тарифами, даже если они будут убыточными для перевозчиков. Ведь для них бывает дешевле летать в относительном убытке, чем вообще оставлять самолеты на земле.

Если массовое производство эффективных вакцин и мгновенных тестов позволят побороть вирус к следующему лету, то к тому моменту можно ожидать повышения цен на авиабилеты.

Однако не думаю, что оно будет значительным. Несмотря на то, что

авиакомпаниям нужно будет восполнить потери от пандемии коронавируса, делать это они будут скорее всего за счет кредитов и все той же государственной помощи, а не повышения цен. Дело в том, что в отличие от 2001 и 2010 годов, большинство пассажиров покупают билеты в интернете, где сайты-агрегаторы легко позволяют выбрать самый дешевый вариант.

В этой ситуации перевозчикам приходится вести ценовую политику с постоянной оглядкой на конкурентов, что делает повышение цены не вполне приемлемым решением. Это хорошая новость для пассажиров, вот только будут ли они активно летать и дальше, если пандемия продолжится – вопрос открытый. Время покажет.

Напомним, ранее мы писали, как часто бывают ситуации, когда пассажиры

садятся не в тот самолет и ошибочно прилетают в другой аэропорт.

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пандемии.