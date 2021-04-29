Карантин и массовая вакцинация. Когда Литва может открыться для туристов

В стране надеются достичь коллективного иммунитета от COVID к середине лета

Литва, как и подавляющее большинство стран ЕС, на данный момент не позволяет поездки украинцам с целью туризма.

До пандемии туры в Литву пользовались популярностью у наших туристов. Преимущественно это были экскурсионные туры (как автобусные, так и авиа), в программу которых включали города Каунас и Тракай с древними замками.

Многие путешественники бывали и в столице страны Вильнюсе с его интересными историческими улочками и кофейнями. Определенную долю туризма составляли и оздоровительные туры. Сейчас туристические поездки в страну полностью прекращены. Точные сроки восстановления туризма в Литве официально не называют. Впрочем, много надежд возлагают на темпы вакцинации внутри страны и на введение "ковид-паспортов".

От чего будет зависеть возможное открытие страны для туристов - РБК-Украина спросило у Посольства Украины в Литовской Республике.

Ситуация с COVID и темпы вакцинации в Литве

Один из недавних пиков заболеваемости коронавирусом в стране пришелся на конец декабря 2020 года. Тогда в Литве фиксировали в среднем 2,9 тысячи новых заболевших ежедневно.

В феврале и марте заболеваемость пошла на спад (тогда выявляли 200-600 случаев ежедневно). Но в апреле число заболевших вновь возросло - в среднем до 1000 новых случаев в сутки.

Фото: Собор святых Петра и Павла в Каунасе, Литва (pixabay.com)

Впрочем, с 19 апреля карантинные меры в Литве несколько ослабили: в стране возобновили работу торговые центры, кинотеатры, театры, концертные залы. Также теперь разрешается проводить небольшие мероприятия с малым количеством посетителей. Но магазины в торговых центрах работают только по будням: в выходные они закрыты.

Вакцинацию от COVID в Литве начали еще в декабре 2020 года. По данным Министерства здравоохранения страны, по состоянию на конец апреля одной или двумя дозами вакцины привито более 632 тысяч человек или 22,6% населения Литвы.

Коллективного иммунитета планируют достичь летом

Карантинные меры в Литве были введены с самого начала пандемии. Ограничения коснулись и международных поездок. Сейчас в страну могут ехать только определенные категории граждан Украины. Среди них - те, у кого есть литовская национальная виза, разрешение на временное или постоянное проживание, кто является членами семей граждан Литвы, едут с целью обучения или лечения.

Согласно Закону Литовской Республики "О профилактике и контроле за инфекционными болезнями населения от 25 сентября 1996 года", вследствие стремительного увеличения количества случаев заражения COVID-19, Правительство страны приняло решение о введении с 7 ноября в стране общенационального карантина, напоминают РБК-Украина в посольстве Украины в Литве.

Фото: Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский (facebookcom/ukr.embassy/Lithuania)

"Карантин в дальнейшем неоднократно продлевался (последний раз - 15 апреля 2021 года) и сейчас действует до 31 мая этого года включительно. Отметим также, что Литва, как страна ЕС, в своих решениях руководствуется политикой ЕС в отношении карантинных ограничений и соответствующими рекомендациями",- отметил посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский.

По его словам, смягчение карантинных ограничений общенационального карантина в Литве в первую очередь будет зависеть от эпидемиологической ситуации в самой стране, в государствах ЕС и мира, от темпов процесса вакцинации населения и степени достижения коллективного иммунитета (70% населения страны Литвы).

"Поставленная Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой перед правительством Литвы цель заключается в достижении в Литовской Республике так называемого "коллективного иммунитета" от COVID-19 до середины лета текущего года", — резюмировал дипломат.

Напомним, ранее мы писали, при каких условиях Австрия может открыться для туристов.

Также в посольстве РБК-Украина рассказали, когда и при каких условиях упростить въезд туристам сможет Португалия.