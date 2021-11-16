От 150 евро с человека: накануне закрытия сезона путевки в Анталию предлагают по сниженным ценам

К концу ноября в курортном регионе останутся работать 10% гостиниц

Туристический сезон в Турции подходит к завершению. К 23 ноября закроются 90% отелей на побережье Анталии, сообщает TurkiyeTurizm.

Большинство четырех- и пятизвездочных отелей в регионе Манавгат-Сиде полностью закроются для гостей 23 ноября. Сотрудники уже убрали шезлонги и зонты у бассейнов и на пляжах.

Из 250 отелей в регионе туристов останутся обслуживать только 10% - те, которые работают 12 месяцев в году. В них будут принимать 15% туристов, которые остаются отдыхать в Манавгате после окончания пляжного сезона.

"После закрытия гостиниц 15-20 ноября 80 процентов из 114 тысяч работников туризма останутся без работы в течение 5-6 месяцев до 1 мая",- отметил президент Ассоциации инвесторов в туризм TİSOYAB Хусейн Айдоган.

Он отметил, что в этом сезоне в регионе отдыхали туристы из европейских стран: Польши, Германии, Великобритании, Голландии, и высказал надежду, что пожилые немцы и европейцы в зимний период проведут отпуск в открытых отелях Турции.

Сколько стоят туры в Турцию в ноябре, а также, какая погода держится на побережье Анталии - в материале РБК-Украина.

Фото: В Турции продолжается бархатный сезон (booking.com)

Анталия: бархатный сезон продолжается

По данным местных властей, Анталия принимает треть всех туристов в Турции. До пандемии в этот регион приезжали 16 миллионов иностранных путешественников и 4 миллиона местных отдыхающих. К 27 октября 2021 года в аэропорт Анталии прилетели 8,4 миллиона туристов из других стран.

Несмотря на календарное окончание сезона, украинские туристы продолжают активно покупать туры в Турцию на курорты Средиземного моря и отдыхать как на территории отелей, так и на пляжах.

"Анталия, середина ноября – пляжный сезон продолжается. На пляже можно находиться не так долго, как летом. Но с 11 утра до 15 часов солнце в вашем распоряжении", - описывают ситуацию украинцы, которые отдыхают на курорте в эти дни.

Другие туристы добавляют: вода теплая, 23 градуса, погода солнечная, безветренная, и многие туристы купаются в море.

Фото: Пляж на побережье Анталии (unsplash.com/vitaliy-gavrushchenko)

Согласно статистике поисков туров на сайтах украинских туристических компаний, Турция по популярности стран в первой половине ноября остается на втором месте. По данным турагенства "Пилигрим", самыми популярными локациями оказались Кемер и Алания на Анталийском побережье, третье место заняли туры в Стамбул.

Сколько стоят туры в Турцию в ноябре 2021 года

Мы проверили стоимость отдыха на двоих с авиаперелетом и страховкой в отелях с питанием "все включено" с 20 ноября и выбрали самые низкие цены.

У компании Farvater отдохнуть в неделю в Аланье в 3* отеле можно по цене от 297 евро за двоих (8955 гривен), в 4* отеле – от 334 евро –(10412 гривен), в 5* отелях в Кемере и Сиде – от 366 евро (11035 гривен).

По данным misto.travel, недельный отдых в Турции в Алании в 3* отеле обойдется от 291 евро, в 4* отеле там же – от 339 евро, в 5* отеле в Сиде от 352 евро, в Белеке – от 456 евро.

Фото: Отель в Кемере (booking.com)

У сети туристических агентств "Поехали с нами", 7 ночей на солнечном курорте Алания стоит от 8938 гривен в 3* отеле, в 4 и 5* отелях в Кемере – от 11024 гривен.

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