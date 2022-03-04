"К черту Россию". Мировая индустрия туризма объявила бойкот стране-агрессору

Как мир путешествий реагирует на вторжение России в Украину

Война России против Украины заставляет весь мир шаг за шагом изолировать страну-агрессора: от профессионального спорта до Голливуда, брендов одежды, питания и автомобилей, - все бойкотируют Россию в ответ на ее вторжение в Украину. Туристический сектор тоже начинает действовать.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Круизные компании, туроператоры и различные отраслевые организации объявили о планах отменить запланированные туры по России, а также ограничить участие российских компаний в их деловых отношениях. Также страны вводят запреты на доступ российских самолетов в свое воздушное пространство.

Многие выдающиеся туристические достопримечательности и памятники в мире засияли желтым и синим цветами украинского флага, что добавило импульса массовым протестам по всему миру. Крупный туристический бренд — платформа бронирования Kayak — добавил национальные цвета Украины к своему цифровому логотипу.

Как такие шаги повлияют на туристический сектор России, еще точно неизвестно. Однако на данный момент некоторые лидеры отрасли говорят, что единая мировая позиция по поддержке Украины будет иметь решающее значение.

"Большинство туристических корпораций, включая нашу, видят нашу миссию в том, чтобы быть глобальными послами культуры", — сказала CNN Travel президент и главный исполнительный директор Global DMC Partners, сети независимых компаний по управлению туристическими направлениями Кэтрин Шоле.

"Сегодня, как никогда, наша роль состоит в том, чтобы защищать то, что нас объединяет. А не то, что нас разделяет", - отметила она.

"К черту Россию, зачем везти туда людей?". Компании удаляют туристические программы со своих сайтов

Известный автор путеводителей Рик Стивс был одним из первых публичных людей отрасли, кто поделился новостями об отмене своей компанией Rick Steves' Europe всех поездок с остановкой в ​​России.

Стивс объявил об этом решении в блоге от 24 февраля с заголовком "Больше никаких друзей". Он написал: "Наша миссия в RSE — помочь американцам лучше узнать и понять наших соседей посредством путешествий. Но когда мы привозим путешественников в другую страну, мы также привозим их доллары — доллары, которые поддерживают путинскую агрессию".

Фото: Западные туристические компании исключают Россию из списка маршрутов и поддерживают Украину (unsplash.com)

Другой известный туристический провайдер, компания G Adventures из Торонто, пошла еще дальше. Помимо отмены туров с остановками в России, оператор приключенческих путешествий отказался принимать заказы от российских туристических агентств или граждан России в качестве клиентов, заявил CNN Travel основатель G Adventures Брюс Пун Тип. В 2019 году у G Adventures было более десятка поездок с остановками в России. Все подобные предложения с сайта компании теперь удалены.

Базирующаяся в Осло поисковая платформа премиум-путешествий BusinessClass.com также объявила об остановке всех бронирований и контента из России со своего сайта.

Генеральный директор Джейсон Экофф призывает к этому шагу своих коллег по отрасли.

"Теперь я призываю ВСЕ туристические компании мира присоединиться к нам, исключив все, что связано с Россией, пока это ужасное, ничем не спровоцированное вторжение не прекратится", — написал Экофф в посте на LinkedIn.

Аналогичные шаги предпринимают и другие операторы. Чарльз Невилл, директор по маркетингу американского поставщика индивидуальных туров по нескольким направлениям в Восточной Европе JayWay Travel больше не продвигает и не бронирует поездки в Россию.

"У нас есть коллега в Украине и местные туроператоры там, с которыми это происходит прямо сейчас. И, извините за выражение, к черту Россию! Зачем нам отправлять туда людей? Ведь мало кто отправляет людей в Северную Корею, — сказал Невилл.

Мировые круизные компании меняют маршруты лайнеров

Круизные операторы были одними из первых туристических компаний, объявивших об изменении маршрутов с остановками в России.

Royal Caribbean International, которой принадлежат Royal Caribbean, Celebrity и Silversea, одной из первых опубликовала заявление об отмене своих маршрутов с остановками в России.

Фото: Мировые круизные компании отказываются заводить лайнеры в российские порты (unsplash.com)

Среди ключевых игроков, которые приняли такое же решение:

Norwegian Cruise Line Holdings;

Viking;

материнская компания девяти круизных линий Carnival Corporation;

Atlas Ocean Voyages;

MSC;

бутик-бренд Sea Cloud.

Многие маршруты включали Санкт-Петербург. Этот город, по данным Совета по туризму, в 2019 году посетило около 10 миллионов человек.

Изменение маршрутов во избежание плохой погоды или пунктов назначения, где вспыхнул конфликт - не редкость в круизной индустрии. Однако в этот раз крупные круизные компании отказываются от туров в Россию из-за агрессии и войны против Украины.

Напомним, ранее мы писали, что российские туристы массово сталкиваются с проблемами из-за санкций и бойкота.

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