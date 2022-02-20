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Израиль откроется для туристов без вакцинации с 1 марта: детали

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Воскресенье 20 февраля 2022 22:25
Израиль откроется для туристов без вакцинации с 1 марта: детали Фото: Израиль (unsplash.com/shai-pal)
Автор: Катерина Гончарова

В страну будут пускать иностранцев после того, как они сдадут два ПЦР-теста

Израиль откроет въезд для туристов без вакцинации. Новые правила начнут действовать в стране с 1 марта.

Об этом сообщает TRAVEl РБК-Украина со ссылкой на издание Times of Israel.

Премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц объявили о плане ослабления некоторых ограничений COVID на поездки, который должен вступить в силу 1 марта.

Согласно новым правилам, в страну будут допускаться как привитые, так и непривитые туристы всех возрастов, если сдадут отрицательный ПЦР-тест перед посадкой на рейс и сделают еще один после приземления в Израиле.

Граждане Израиля, возвращающиеся домой, освобождаются от прохождения теста для въезда в страну.

Невакцинированных израильтян также больше не будут отправлять на самоизоляцию после возвращения в Израиль, если по возвращению домой у них будет отрицательный результат теста.

На прошлой неделе министерство здравоохранения рекомендовало ослабить ограничения, поскольку пятая волна заболеваемости, вызванная вариантом "Омикрон", продолжает отступать.

"Чтобы сохранить доверие общества и быть уверенными в том, что граждане Израиля выполняют директивы и решения правительства, мы должны открываться по мере улучшения ситуации, а она значительно улучшается", — сказал Беннетт после встречи с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и министром туризма Йоэлем Развозовым.

Ранее также стало известно, что Израиль откажется от COVID-паспортов.

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