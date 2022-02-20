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Ізраїль відкриється для туристів без вакцинації з 1 березня: деталі

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Неділя 20 лютого 2022 22:25
Ізраїль відкриється для туристів без вакцинації з 1 березня: деталі Фото: Ізраїль (unsplash.com/shai-pal)
Автор: Катерина Гончарова

До країни пускатимуть іноземців після того, як вони здадуть два ПЛР-тести

Ізраїль відкриє в'їзд для туристів без вакцинації. Нові правила почнуть діяти в країні з 1 березня.

Про це повідомляє TRAVEl РБК-Україна з посиланням на видання Times of Israel.

Прем'єр-міністр Нафталі Беннет і міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц оголосили про план ослаблення деяких обмежень на поїздки, який повинен вступити в силу 1 березня.

Згідно з новими правилами, в країну будуть допускатися як щеплені, так і нещеплені туристи різного віку, якщо здадуть негативний ПЛР-тест перед посадкою на рейс і зроблять ще один після приземлення в Ізраїлі.

Громадяни Ізраїлю, які повертаються додому, звільняються від проходження тесту для в'їзду в країну.

Невакцинованих ізраїльтян також більше не відправлятимуть на самоізоляцію після повернення до Ізраїлю, якщо по поверненню додому у них буде негативний результат тесту.

Минулого тижня Міністерство охорони здоров'я рекомендувало послабити обмеження, оскільки п'ята хвиля захворюваності, викликана варіантом "Омікрон", продовжує відступати.

"Щоб зберегти довіру суспільства і бути впевненими в тому, що громадяни Ізраїлю виконують директиви і рішення уряду, ми маємо відкриватися в міру поліпшення ситуації, а вона значно поліпшується", — сказав Беннетт після зустрічі з Міністром охорони здоров'я Ніцаном Горовіцем і міністром туризму Йоелем Развозовим.

Раніше також стало відомо, що Ізраїль відмовиться від COVID-паспортів.

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