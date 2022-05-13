Изоляция усиливается. Turkish Airlines перестали принимать российскую карту "Мир"

В Турции перестали принимать российские платежные карты "Мир", которые стали выпускать для обхода санкций ЕС.

Россиянам не удается провести оплату в онлайн-сервисах авиакомпании Turkish Airlines и популярного интернет-магазина TT-Turk.

TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на УНИАН.

Пользователи в России отмечают, что на сайте национального перевозчика Турции Turkish Airlines не получается оплатить билеты не только картами "Мир", выпушенными банками, которые находятся под санкциями, но и другими российскими банками.

При попытке провести оплату на сайте всплывает ошибка, а клиенту советуют обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты.

При этом еще остается возможность приобрести авиабилеты и оплатить услуги перевозчика наличными в офисах авиакомпании или по банковским реквизитам.

Фото: Купить билеты на рейсы Turkish Airlines россияне могут только в офисах или по реквизитам (gettyimages.com)

Блокируют оплату картой "Мир" также на сайте популярного турецкого интернет-магазина TT-Turk. Через него россияне заказывали товары в Россию. Онлайн-сервис отклоняет оплату заказов платежными картами банков Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и "Открытие".

В апреле власти Турции подготовили "дорожную карту" по приему туристов из РФ. В частности, основной поток туристов из России собирались доставить на крыльях Turkish Airlines. Также Турция согласилась принимать российские карты "Мир".

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