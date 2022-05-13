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Изоляция усиливается. Turkish Airlines перестали принимать российскую карту "Мир"

Фото: Самолеты авиакомпании Turkish Airlines (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Россиянам также не удается оплатить заказы в популярном интернет-магазине

В Турции перестали принимать российские платежные карты "Мир", которые стали выпускать для обхода санкций ЕС.

Россиянам не удается провести оплату в онлайн-сервисах авиакомпании Turkish Airlines и популярного интернет-магазина TT-Turk.

TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на УНИАН.

Пользователи в России отмечают, что на сайте национального перевозчика Турции Turkish Airlines не получается оплатить билеты не только картами "Мир", выпушенными банками, которые находятся под санкциями, но и другими российскими банками.

При попытке провести оплату на сайте всплывает ошибка, а клиенту советуют обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты.

При этом еще остается возможность приобрести авиабилеты и оплатить услуги перевозчика наличными в офисах авиакомпании или по банковским реквизитам.

Фото: Купить билеты на рейсы Turkish Airlines россияне могут только в офисах или по реквизитам (gettyimages.com)

Блокируют оплату картой "Мир" также на сайте популярного турецкого интернет-магазина TT-Turk. Через него россияне заказывали товары в Россию. Онлайн-сервис отклоняет оплату заказов платежными картами банков Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и "Открытие".

В апреле власти Турции подготовили "дорожную карту" по приему туристов из РФ. В частности, основной поток туристов из России собирались доставить на крыльях Turkish Airlines. Также Турция согласилась принимать российские карты "Мир".

Напомним, мы писали, что Wizz Air предоставит 10 тысяч билетов для украинских беженцев.

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