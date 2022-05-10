Изоляция даже в Турции. Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами

Российских туристов в Турции изолируют от путешественников из других стран. Туроператоры также стали предлагать услугу по охране отдыхающих из России.

Об этом Travel РБК-Украина сообщает со ссылкой на Ratel.kz.

Отели в Турции ощущают резкое падения турпотока из-за войны в Украине. Туроператоры стараются привлечь туристов из других стран, но сталкиваются с жесткими требованиями относительно "гостиниц без россиян".

"Европейские агентства Германии и Дании уточняют: в каком отеле будут отдыхать русские? И просят сразу разделять отели – в этом отдыхает Украина, если сможет этим летом прилететь, а в этом – россияне. И там, где россияне, чтобы никого другого не было", - рассказывают изданию представители туроператоров.

Отмечается, что в Турции и раньше были отдельные отели условно для европейских туристов и для выходцев из постсоветских стран. Однако в последнее время отдыхающих все-таки селили вместе.

"Сейчас же требование разделения приняло ультимативную форму – "если рядом будут русские, мы будем отказываться от брони", - объясняют специалисты.

Фото: Россияне будут отдыхать в Турции с охраной (unsplash.com/dragana-novoselska)

Между тем, российские туристы начали запрашивать охрану при заселении. При этом просят, чтобы охранниками были граждане Турции, а не россияне.

"Иначе в случае конфликта все на нас повесят, а с турками все будет законно", - описывают ситуацию в туризме в Турции.

Туроператоры связались с людьми, которые занимаются охранной деятельностью – это местные спортсмены. С конца апреля в перечне услуг появилась новая опция. Примерная стоимость охраны одной семьи россиян - от 100 до 300 евро в сутки.

Напомним, мы писали, что Турция будет принимать россиян, несмотря на войну в Украине.