Изоляция вместо курортов. Роскошная Французская Ривьера осталась без туристов из РФ

На Лазурном берегу уже нашли альтернативу гостям из страны-оккупанта
Из-за сокрушительных санкций россияне остались без поездок в Европу. В частности, без гостей из РФ осталась Французская Ривьера, юго-восточное Средиземноморское побережье с курортами премиум-сегмента. Но там планируют обходиться без состоятельных российских туристов.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на французское издание The Local.
У региона, похоже, нет проблем с туристами из других стран, которые уже компенсируют потерю богатых российских посетителей, пишет издание.
Частный шеф-повар Селим М’Насри раньше готовил блюда для богатых россиян на Французской Ривьере раз в месяц. Но, по его словам, после вторжения Москвы в Украину перестал это делать. Теперь он работает на элитных спортсменов и других состоятельных клиентов.
По словам главы местного комитета по туризму Франсуа де Кансона, пандемия Covid-19 ранее уже вызвала 80-процентное падение числа российских туристов в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.
"После Парижа это второе по популярности французское направление для россиян. И это также историческое место: гости из России останавливались здесь в роскошных виллах с 19 века", — сказал де Кансон.
На Россию здесь не приходится наибольшее количество туристов. Но в прошлом году тут ожидали, что они "принесут побережью огромное состояние".
"Огромного количества туристов тут нет, говорит Денис Занон, генеральный менеджер столичного туристического офиса Ниццы. Но есть состоятельные люди, которые живут на побережье и чьи гости снимают виллы поблизости, поддерживают на плаву рыноки аренды яхт и общепита.
Леа Комбелонж, которая во время пандемии работала частным поваром, тоже потеряла богатых российских клиентов.
"Это были сложные клиенты. Иногда заказывали икру в последнюю минуту. Но хорошо платили", — говорит она.
Однако наверстать потерянный бизнес не составило труда, отмечает сотрудница. Даже при отсутствии россиян здесь много работы.
Европейский Союз внес в черный список сотни российских олигархов и политиков после оккупации Крыма в 2014 году, а после начала полномасштабной войны в Украине ограничения для них стали еще жестче. Однако на Лазурном побережье остались жить те россияне, которые переехали сюда раньше.
По словам представителей туризма региона, новые клиенты с "высоким окладом" из Катара и США помогли туризму на Ривьере восстановиться. Сектор начал привлекать новых клиентов, в том числе посетителей из Скандинавии и Канады, еще до начала пандемии.
Рекламные кампании помогли снизить ущерб, говорит президент региона Рено Мюзелье.
"После начала войны на Украине (они) взялись за эти коммуникационные кампании и приложили значительные усилия в отношении туристов из США", — сказал де Кансон.
По данным CRT, в конце апреля 2022 года количество бронирований в регионе выросло на 21% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Тем временем виллы, проданные русскими после начала войны в Украине, нашли покупателей среди французов, говорит Николя Дос Пассос из агентства Albert Immobilier в Каннах.
Еще один признак того, что туристы в регионе остались — ажиотаж на аренду мест для яхт в портах Канн и Марселя.
"Похоже, что сезон 2022 года будет хорошим", — считает Фабрис Виар, менеджер компании Liberty Yachts.
Напомним, Turkish Airlines перестали принимать российскую карту "Мир".