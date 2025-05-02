Італійський рай за копійки: який мальовничий курорт на узбережжі обійдеться у 6 разів дешевше за Сардинію

Сардинія в Італії - одне з найпопулярніших місць для відпочинку, де туристам пропонуються незаймані пляжі, смачна їжа і багата культура. Єдина проблема цього курорту у тому, що навіть на коротку подорож туди доведеться викласти чималі гроші. Чи є щось таке ж гарне, але значно дешевше?

Який курорт на морському узбережжі в Італії не менш цікавий та гарний, але дешевший за Сардинію у 6 разів, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.

Мальовничі пляжі та історичні будівлі

Якщо ви хочете відпочити бюджетно, але побачити красоту італійського узбережжя, то варто подивитися на інші курортні містечка. Експерти радять обирати схід, наприклад, Апулію, яка знаходиться на материковій частині країни.

Апулія - ідеальне бюджетне місце для подорожей, яке не розорить ваш гаманець. І нещодавно 1st Move International визнала регіон Апулія одним з найкращих альтернативних туристичних місць у світі. У рейтингу вони отримали 6,46 з 10 за цікавість та придатність для Instagram.

Регіон Апулія утворює п'яту на італійському "чоботі" та простягається вздовж берегової лінії на 800 км. І хоча це переважно сільськогосподарський район, невеликі містечка, такі як Бріндізі, Лечче та Санта-Марія-ді-Леука, виглядають так, ніби їх тільки що взяли з листівки.

Якщо ви хочете поплавати в кришталево чистих водах Адріатики, поринути в історію чи насолодитися численними кулінарними шедеврами Апулії - це чарівне місце знайде щось для кожного мандрівника. І особлива радість, на відміну від Сардинії та Італійської Рив'єри, вам не потрібно витрачати цілий статок, щоб там відпочити.

Де зупинитися, як добратися, що дивитися

У сезон готель середнього класу на Сардинії може коштувати близько 300 євро за ніч, а в Апулії в цей час можна знайти житло всього за 50 євро за ніч.

Оскільки курорти Апулії не такі популярні серед туристів, вас там точно не обдурять завищеними цінами на їжу та напої.

Крім того, у цьому регіони чимало історичних місць та пам'яток, якими ви можете насолоджуватися без натовпів у перервах між сонячними та морськими ваннами. Місто Апулія (фото: Вікіпедія)

Дістатися до регіону Апулія не складно - декілька авіакомпаній мають рейси до Барі та Бриндізі в самому регіоні. У літні місяці рейсів стає ще більше.

Для тих, хто любить мандрувати на великі відстані - в Апулії можна орендувати автомобіль. Є й альтернатива - залізничні станції, які дозволяють охопити увесь регіон і заплатити за це в середньому 10 євро за квиток в один бік.

Піщані береги Порто-Чезарео більше схожі на Карибське море, ніж на Європу. У Караїбі-дель-Саленто повно розваг в пляжних барах на березі моря. А в Пунта-делла-Суїна просто неймовірні заходи сонця.

Варто відвідати Печеру поезії (Grotta della Poesia) та природний басейн, оточений скелями та печерами в районі Лечче або Отранто. Порт у Барі (фото: Вікіпедія)

До речі, Лечче - дуже цікавий історичний центр, де розташовані вапнякові барокові будівлі, такі як базиліка Санта-Кроче та собор, присвячений Марії Святої Ассунти. Ще тут є римський амфітеатр, збудований в II столітті, який іноді відкривають для публіки, і неймовірно цікавий музей Фаджано.

Поціновувачі історії можуть вирушити до Галліполі, де знаходиться фортеця Кастелло-Анджоіно, а гід розповідає про середньовічне походження цієї будівлі.

Ще можна гарно провести час у Старому місці цього чудового маленького острова, яке вразить вас своєю італійською типовою старовинністю.

Як і багато регіонів Італії, Апулія славиться своєю вишуканою та смачною кухнею. Серед делікатесів тут є ніжна фокачча барезе, паста орек'єтте, сирні та трав'яні закуски під назвою польпетте ді рікотта та тіелла, шарувата суміш рису, картоплі та мідій. Санта-Марія-де-Леука (фото: Вікіпедія)

Якщо ви любите тваринний світ, то саме у цій місцевості у вас є нагода побачити найбільшу в Європі колонію рожевих фламінго в природному заповіднику Саліне Маргерита-ді-Савойя поблизу Фоджі або в Саліна-дей-Моначі на південь від Таранто.

Варіанти проживання для відпочинку

Проживання в Апулії є до будь-якого смаку та вимог - можна зупинитися у сільській місцевості в автентичному готелі типу "ліжко та сніданок", які називаються массерії. Вони знаходяться поруч з оливковими гаями та фермами. Як варіант - сімейні гостьові будинки біля моря, які за ціною будуть не набагато дорожче.

Також в Апулії можна знайти розкішні готелі з усіма вигодами, де часто зупиняються світові знаменитості, такі як Мадонна.

Але якщо вам захочеться чогось незвичайного, забронюйте проживання в одній зі знаменитих будівель труллі Апулії. Це хатинки з конічними дахами, самобутні та історичні, які колись були побудовані сільськогосподарськими робітниками як склади. Національний парк Гаргано (фото: Вікіпедія)

Погода в Апулії

У травні, червні та вересні погода в Апулії помірна - середня температура становить близько 20 градусів. А от з липня по серпень - це гарячий сезон, коли в глибині регіону регулярно температура підвищується понад 30 градусів.

Квітень та жовтень помірно теплі, але є ризик захопити холодніші дні та поодинокі дощі. Найхолодніший період - з грудня по лютий, і в цей час найбільше дощів.

Апулія, як правило, найбільш завантажена в літні жаркі місяці, а це означає, що є певний компроміс між теплою температурою та відсутністю натовпу туристів. Національний парк Гаргано (фото: Вікіпедія)

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