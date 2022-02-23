Италия открывается для украинцев. Как можно попасть в страну

Италия открывается для путешественников. По новым правилам в стране, въезд будет разрешен и туристам из Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Украины в Италии.

"Согласно обновленной редакции Приказа Минздрава Италии от 22 февраля т.г. относительно норм пересечения итальянской границы в связи с пандемией коронавируса с 1 марта этого года. Граждане Украины могут посещать территорию Итальянской Республики в любых целях, в том числе в целях туризма, без прохождения самоизоляции", — говорится в сообщении.

Отметим, Италия долгое время оставалась закрытой для украинцев.

Уже на этой неделе правительство Италии должно доработать дорожную карту выхода из карантина. Об этом объявил премьер-министр Марио Драги.

"Чрезвычайное состояние, истекающее 31 марта, продолжено не будет. Министр Массимо Гаравалья призывает поторопиться и подчеркивает необходимость не отставать от конкурирующих стран, таких как Франция и Испания: там уже установили сроки снятия ограничений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие страны будет постепенным, но цель состоит в том, чтобы "максимально содействовать прибытию иностранцев".

Фото: Рим, Италия (unsplash.com/iam_os)

Какие документы нужны украинцам для въезда в Италию

В посольстве напомнили, какие нужно иметь документы украинцам для поездки в страну.

Для пересечения границы необходимо иметь один из следующих документов:

"зеленый" сертификат о вакцинации европейского образца (green pass) одной из утвержденных ЕС вакцин (при условии получения лицом последней дозы первичного курса вакцинации не менее 14 дней и не более 270 дней до прибытия или получения бустерной дозы);

(green pass) одной из утвержденных ЕС вакцин (при условии получения лицом последней дозы первичного курса вакцинации не менее 14 дней и не более 270 дней до прибытия или получения бустерной дозы); сертификат, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19, который формируется и выдается уполномоченным учреждением государства, содержит персональные данные владельца и предусматривает возможность автоматизированной проверки действия документа и его принадлежности владельцу;

от COVID-19, который формируется и выдается уполномоченным учреждением государства, содержит персональные данные владельца и предусматривает возможность автоматизированной проверки действия документа и его принадлежности владельцу; сертификат об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на Covid-19, который должен быть сделан, не позднее чем за 72 часа (для ПЦР-теста) или за 48 часов (для экспресс-теста) до въезда на территорию Итальянской Республики.

Также остается форма контроля по прибытию (Passenger Locator Form), доступная по ссылке.

Документы могут быть предоставлены лицом в распечатанном или электронном виде.

Детям до 6 лет для въезда на территорию Италии ПЦР или экспресс-тест не требуются.

Правила будут действовать до 31 марта 2022 включительно.

Напомним, ранее мы писали, можно ли теперь ехать в ЕС с вакциной CoronaVac.