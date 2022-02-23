Италия открывается для украинцев. Как можно попасть в страну

Теперь граждане Украины могут посещать страну в любых целях, в том числе в целях туризма.
Италия открывается для путешественников. По новым правилам в стране, въезд будет разрешен и туристам из Украины.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Украины в Италии.
"Согласно обновленной редакции Приказа Минздрава Италии от 22 февраля т.г. относительно норм пересечения итальянской границы в связи с пандемией коронавируса с 1 марта этого года. Граждане Украины могут посещать территорию Итальянской Республики в любых целях, в том числе в целях туризма, без прохождения самоизоляции", — говорится в сообщении.
Отметим, Италия долгое время оставалась закрытой для украинцев.
Уже на этой неделе правительство Италии должно доработать дорожную карту выхода из карантина. Об этом объявил премьер-министр Марио Драги.
"Чрезвычайное состояние, истекающее 31 марта, продолжено не будет. Министр Массимо Гаравалья призывает поторопиться и подчеркивает необходимость не отставать от конкурирующих стран, таких как Франция и Испания: там уже установили сроки снятия ограничений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что открытие страны будет постепенным, но цель состоит в том, чтобы "максимально содействовать прибытию иностранцев".
Фото: Рим, Италия (unsplash.com/iam_os)
В посольстве напомнили, какие нужно иметь документы украинцам для поездки в страну.
Для пересечения границы необходимо иметь один из следующих документов:
Также остается форма контроля по прибытию (Passenger Locator Form), доступная по ссылке.
Документы могут быть предоставлены лицом в распечатанном или электронном виде.
Детям до 6 лет для въезда на территорию Италии ПЦР или экспресс-тест не требуются.
Правила будут действовать до 31 марта 2022 включительно.
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