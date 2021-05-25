"Шансы хорошие": эксперт оценил возможность открытия стран ЕС для Украины летом

В страны Европы пока запрещено ехать даже с негативным ПЦР-тестом

Отдых за границей летом доступен украинцам как в уже хорошо знакомых, так и новых направлениях. Так, весной для нас стали доступными несколько стран ЕС: границы для Украины открыла Греция, также наших туристов в новом сезоне ждут на Кипре и в Хорватии.

Тем временем большинство стран ЕС только готовятся открывать границы для "несущественных" поездок для граждан третьих стран. Все еще закрытыми для нас остаются Германия, Польша, Франция и другие популярные ранее туристические государства. В контексте открытия границ большинство стран Союза возлагают надежды на вакцинацию местного населения и "COVID-паспорта". Посол Украины в Польше Андрей Дещица ранее рассказал РБК-Украина, что именно от этого будет зависеть то, откроется ли страна для туризма.

"Первоочередные усилия польского правительства по состоянию на сегодня направлены на обеспечение скорейшей вакцинации 70% населения. В этом контексте вопрос открытия в ближайшее время Польши для иностранных туристов пока не рассматривается", – пояснил он.

Павел Григораш: "Борьба с COVID в Украине буксует"

Впрочем, список доступных для отдыха летом направлений может расшириться и в дальнейшем, допускают эксперты. На этот счет для украинских туристов есть как хорошие, так и плохие новости, говорит в комментарии РБК-Украина глава Ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

"К хорошим относим то, что Совет ЕС рекомендует странам-участникам открыть границы для "несущественных поездок", под которыми подразумевается туризм для третьих стран - вакцинированных туристов. Из плохих - у нас в стране полностью провалена вакцинация населения, и борьба с COVID буксует", — отметил эксперт.

Фото: Совет ЕС рекомендует странам-участникам открыть границы для "несущественных поездок" (pixabay.com)

На сегодняшний день Украина не проходит по критерию количества случаев заболевания для того, чтобы была возможность путешествия в страны ЕС с негативным ПЦР-тестом, пояснил он. Этот критерий - 75 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В Украине на данный момент он составляет 131, напомнил специалист.

"Каждая страна вправе решать самостоятельно, следовать ли рекомендациям Совета ЕС, но шансы на открытие границ уже этим летом достаточно хорошие. Надеемся, что уровень инцидентности в Украине летом упадет до приемлемых значений, и наши туристы смогут путешествовать, пусть и с ПЦР-тестом", — высказал точку зрения Павел Григораш.

Туристы ждут открытия Италии

О том, что страны ЕС имеют право решать вопрос открытия самостоятельно, говорит РБК-Украина и директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

"Есть заявление ЕС о намерениях пускать туристов. Но четкой информации о том, на каких именно условиях будут пускать и из каких стран, пока нет. С одной стороны, государства Европейского Союза должны синхронизировать общие действия. Но каждая страна все же может принимать решение самостоятельно", — отмечает он.

Фото: Туристы ожидают, что летом будет проще поехать в Италию (pixabay.com)

По словам эксперта, экскурсионные туры из Украины в ЕС занимали до пандемии значительный процент от общего числа поездок.

"Те, кто занимался автобусными турами во Францию, Германию, пострадал во время карантинных ограничений больше всего", — поясняет Олег Кулик.

Европейские страны по интересам украинского туриста можно условно разделить на несколько категорий: пляжный отдых, экскурсионный.

"С точки зрения пляжного отдыха сегодня больше всего туристам интересно, откроются ли Италия, Испания. Видим, что Греция уже открылась", — напоминает директор сети турагентств.

Напомним, ранее мы писали, что Испания уже вскоре планируется открыться для туристов, в том числе не из стран ЕС.

Также сообщалось, когда для украинских туристов может открыться Швейцария.