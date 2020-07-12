Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов

Лето - в самом разгаре, но из-за пандемии коронавируса многие страны остаются закрытыми для наших туристов. Поэтому украинцы начали рассматривать разные варианты путешествий в пределах страны. Кто-то хочет поплескаться в морской воде, у кого-то есть желание просто махнуть в увлекательную поездку на уик-энд.

В последнем случае советую обратить внимание на развивающийся в Украине сегмент туристической сферы – промышленный туризм. Что это такое и насколько интересны обывателю подобные туры? Ответ на данный вопрос изложу на примере Кривого Рога.

Кривой Рог - центр индустриального туризма Украины

Несколько лет назад криворожская мэрия активизировала работу по продвижению города на рынке туризма. В какой-то степени идею можно было назвать безумной. Ведь статус экологически неблагополучного города за долгое время наложил свой отпечаток, и никакими "пряниками" туриста туда не заманишь.

Однако Кривой Рог сегодня является центром промышленного туризма Украины. Причем едут сюда даже иностранцы. Чем же так привлекает "железное сердце страны" и стоит ли овчинка выделки - попытаюсь рассказать.

Фото: Индустриальная экзотика Кривого Рога (livejournal)

Главная локация, куда хотят попасть практически все гости – это Железорудный карьер Южного горно-обогатительного комбината. Один из самых больших в мире. Его длина составляет свыше 3 км, ширина – 2,5 км, а глубина достигает 400 м.

Наблюдать за работой техники и узнать тонкости технологических процессов можно со смотровой площадки. Также действует заводской музей, в котором разместилась интерактивная экспозиция, показывающая этапы добычи железой руды. Взрывные работы, отгрузка сырья, транспортировка, оборудование, техника и т.д.

Следующая локация – горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог". Здесь вам покажут, как производят кокс. Кроме карьеров, в Кривом Роге есть еще шахты. Одна из них – шахта "Родина". Она считается одной из первых по запасам товарной руды.

Фото: Кривой Рог некоторые называют "Марсом на Земле" (livejournal)

Залежи ископаемых обнаружены на глубине более 3 километров. Спуск в шахту доступен только в индивидуальном порядке после соответствующей подготовки. А подняться на копер шахты (высота - 100 метров), можно целой группой.

С крыши открывается панорама города и промышленной зоны. К списку действующих объектов еще можно добавить несколько отработанных карьеров, знакомство со старыми кварталами города, посещение "Бурщицкого отвала", который является самой высокой точкой города, с которой Кривой Рог виден, как на ладони.

Трамваи, которые ездят по тоннелям - тоже своего рода достопримечательность. "Криворожский метротрам" насчитывает четыре подземных и семь наземных станций.

Фото: В Кривом Роге есть "подземный трамвай" (wikipedia.org)

Проехав полностью по всей линии, можно обозреть разные районы города. Кривой Рог еще известен самыми большими цветочными часами в мире. Их диаметр составляет 22 метра. Часы размещаются на проспекте Металлургов.

И еще одна особенность: Кривой Рог - самый длинный город в Европе – более 80 км.

Фото: Промышленный туризм в Кривом Роге привлекает даже иностранцев (livejournal)

Благодаря тому, что Криворожский регион охвачен сетью железных дорог, сюда можно добраться на поезде. Для пассажиров доступны прямые поезда из Киева, Харькова, Запорожья, Херсона и других городов Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что посмотреть в Каменце-Подольском. Хороший повод для путешествия в этом направлении – возобновление курсирования "Подольского экспресса".