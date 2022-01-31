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Идеально для удаленной работы. В Испании будут выдавать визу фрилансерам: кто ее сможет получить

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Понедельник 31 января 2022 15:07
Идеально для удаленной работы. В Испании будут выдавать визу фрилансерам: кто ее сможет получить Фото: В Испании будут выдавать визу фрилансерам (unsplash.com/joan-oger)
Автор: Евгения Тугушева

Закон должны принять в ближайшие несколько месяцев

В связи с увеличением числа людей, работающих удаленно во время пандемии, в Испании планируют ввести визу "цифрового кочевника", сообщает Travelandleisure.com.

Во многих странах фрилансеры используют туристические визы, но некоторые из них вводят специальные разрешения, уточняется на сайте.

Правительство Испании также разработало проект для "цифровых кочевников", который должны утвердить уже в ближайшие пару месяцев.

В случае принятии закона, приезжать в Испанию на год смогут иностранцы из любых стран. Им не придется оформлять вид на жительство – для этого достаточно будет получить специальную визу. Продлевать последнюю, кстати, разрешат два раза. То есть потенциально оставаться в стране можно будет непрерывно три года.

Кому будут выдавать визы для фрилансеров

Выдавать визы будут тем, кто удаленно работает на зарубежные компании (не испанские) и может это подтвердить. Для получения документа, вероятно, понадобится также выписка из банка.

Идеально для удаленной работы. В Испании будут выдавать визу фрилансерам: кто ее сможет получитьФото: Правительство Испании также разработало проект для "цифровых кочевников", который должны утвердить уже в ближайшие пару месяцев.(unsplash.com/henrique-ferreira)

"С недавно принятым законом о стартапах иностранцы смогут жить и работать в Испании от шести до 12 месяцев без необходимости получения официальной рабочей визы, если они зарабатывают не менее 80% своего дохода, работая на неиспанские компании. Будет разрешено до двух продлений (визы – ред.). Это означает, что удаленные работники потенциально могут оставаться в Испании на срок до трех лет без права на жительство. В случае одобрения эта новая виза будет применяться к иностранным гражданам из стран, не входящих в Европейский Союз", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, про рейтинг лучших стран для путешествий и удаленной работы.

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