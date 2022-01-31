Ідеально для віддаленої роботи. В Іспанії видаватимуть візу фрилансерам: хто її зможе отримати

Закон мають ухвалити в найближчі кілька місяців

У зв'язку зі збільшенням кількості людей, які працюють віддалено під час пандемії, в Іспанії планують запровадити візу "цифрового кочівника", повідомляє Travelandleisure.com.

У багатьох країнах фрилансери використовують туристичні візи, але деякі з них вводять спеціальні дозволи, уточнюється на сайті.

Уряд Іспанії також розробив проєкт для "цифрових кочівників", який мають затвердити вже протягом найближчих кількох місяців.

У разі ухвалення закону, приїжджати до Іспанії на рік зможуть іноземці з будь-яких країн. Їм не доведеться оформлювати дозвіл на проживання – для цього достатньо буде отримати спеціальну візу. Продовжувати останню, до речі, дозволять двічі. Тобто, потенційно залишатися в країні можна буде безперервно три роки.

Кому будуть видавати візи для фрилансерів

Видаватимуть візи тим, хто віддалено працює на закордонні компанії (не іспанські) і може це підтвердити. Для отримання документа, ймовірно, знадобиться виписка з банку.

Фото: Уряд Іспанії також розробив проєкт для "цифрових кочівників", який мають затвердити вже протягом найближчих кількох місяців.(unsplash.com/henrique-ferreira)

"З нещодавно прийнятим законом про стартап іноземці зможуть жити та працювати в Іспанії від шести до 12 місяців без необхідності отримання офіційної робочої візи, якщо вони заробляють не менше 80% свого доходу, працюючи на не іспанські компанії. Буде дозволено до двох продовжень (візи – ред.). Це означає, що віддалені працівники потенційно можуть залишатися в Іспанії на строк до трьох років без права на проживання. У разі схвалення ця нова віза буде застосовуватися до іноземних громадян з країн, що не входять до Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг найкращих країн для подорожей та віддаленої роботи.