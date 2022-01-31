ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ідеально для віддаленої роботи. В Іспанії видаватимуть візу фрилансерам: хто її зможе отримати

Новость на русском →
Понеділок 31 січня 2022 15:07
Ідеально для віддаленої роботи. В Іспанії видаватимуть візу фрилансерам: хто її зможе отримати Фото: В Іспанії видаватимуть візу фрилансерам (unsplash.com/joan-oger)
Автор: Євгенія Тугушева

Закон мають ухвалити в найближчі кілька місяців

У зв'язку зі збільшенням кількості людей, які працюють віддалено під час пандемії, в Іспанії планують запровадити візу "цифрового кочівника", повідомляє Travelandleisure.com.

У багатьох країнах фрилансери використовують туристичні візи, але деякі з них вводять спеціальні дозволи, уточнюється на сайті.

Уряд Іспанії також розробив проєкт для "цифрових кочівників", який мають затвердити вже протягом найближчих кількох місяців.

У разі ухвалення закону, приїжджати до Іспанії на рік зможуть іноземці з будь-яких країн. Їм не доведеться оформлювати дозвіл на проживання – для цього достатньо буде отримати спеціальну візу. Продовжувати останню, до речі, дозволять двічі. Тобто, потенційно залишатися в країні можна буде безперервно три роки.

Кому будуть видавати візи для фрилансерів

Видаватимуть візи тим, хто віддалено працює на закордонні компанії (не іспанські) і може це підтвердити. Для отримання документа, ймовірно, знадобиться виписка з банку.

Ідеально для віддаленої роботи. В Іспанії видаватимуть візу фрилансерам: хто її зможе отримати

Фото: Уряд Іспанії також розробив проєкт для "цифрових кочівників", який мають затвердити вже протягом найближчих кількох місяців.(unsplash.com/henrique-ferreira)

"З нещодавно прийнятим законом про стартап іноземці зможуть жити та працювати в Іспанії від шести до 12 місяців без необхідності отримання офіційної робочої візи, якщо вони заробляють не менше 80% свого доходу, працюючи на не іспанські компанії. Буде дозволено до двох продовжень (візи – ред.). Це означає, що віддалені працівники потенційно можуть залишатися в Іспанії на строк до трьох років без права на проживання. У разі схвалення ця нова віза буде застосовуватися до іноземних громадян з країн, що не входять до Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг найкращих країн для подорожей та віддаленої роботи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору