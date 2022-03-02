В России падают показатели во всех отраслях, а война затронет авиасферу всей Европы, - IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предупреждает, что война России против Украины повлияет на авиасферу всей Европы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт SchengenVisaInfo.com.

По словам представителей огранизации, влияние на расходы авиакомпаний, в частности частые изменения цен на энергоносители или уклоняющиеся от российского воздушного пространства авиакомпании, может повлиять на блок 27 стран.

Такое утверждение соотносится с тем, что Россия была 11-м по величине рынком авиатранспортных услуг по количеству пассажиров и большим внутренним рынком, а Украина – 48-м.

После введения санкций Россия подвергается падению показателей во всех отраслях.

Напомним, ранее мы писали, что агрессор понесет наказание. Что "посадит" российскую авиацию на землю всерьез и надолго.

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