В Хорватии все больше новых случаев COVID-19: безопасно ли ехать в отпуск в эту страну

В курортной Хорватии, которая во время карантина активно принимает туристов из других стран, с середины августа фиксируют рост числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Balkaninsight.

"В первой половине августа число новых заражений было стабильным и не превышало в среднем 100 новых случаев в день. Но на прошлой неделе оно начало увеличиваться, в понедельник стране было выявлено 136 случаев. В итоге Австрия, Великобритания и Словения внесли Хорватию в "красный" список стран, небезопасных для поездок", - сообщается на сайте.

По словам министра здравоохранения Хорватии Вили Бероса, рост числа заболевших связан с тем, что Хорватия активно принимает иностранных туристов.

С другой стороны, в правительстве страны говорят, что рост количества заболеваемости COVID-19 скорее связан с тем, что в Хорватии стали делать больше тестов. Так, член Ученого совета правительства Гордан Лаук сообщил, что рост числа случаев был вызван увеличением количества тестов, и настаивал на том, что "в Хорватии за последние шесть недель ничего особенного не изменилось".

Фото: Хорватия летом принимала туристов из многих стран, несмотря на пандемию (pixabay.com)

Несмотря на пандемию, стране этим летом все же удалось привлечь туристов из некоторых стран, ведь в июле здесь было зарегистрировано относительно небольшое количество новых случаев COVID-19. Многие едут на курорты страны как раз потому, что считают ее безопасной в сравнении с другими странами. Но так ли это на самом деле?

Безопасно ли ехать на отдых в Хорватию?

В данный момент известно только о нескольких случаях заболеваемости COVID-19 среди украинских туристов во время отдыха за рубежом, говорит РБК-Украина специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.

"Официально подтверждено, если не ошибаюсь, менее пяти таких случаев. Но это совсем не значит, что не нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности: регулярная дезинфекция рук, ношение масок в публичных местах. От самих туристов зависит то, будут ли они сами минимизировать риски по заболеваемости", - говорит специалист.

В то же время ехать на курорты Хорватии безопасно, уверяет она. Но на отдыхе стоит придерживаться тех же правил безопасности, что и дома.

Фото: Плитвицкие озера, Хорватия (pixabay.com)

"Местные гостиницы в целом придерживаются основных правил, которые для них выдвигает государство. Соблюдают дистанцию, персонал находится в масках, там также регулярно проводят дезинфекцию помещений. Ношение масок от туристов не требуется, но я бы рекомендовала ими пользоваться", - отмечает эксперт.

Всего в Хорватии коронавирусной инфекцией заразились 8,3 тыс. человек, напоминает она.

"В Турции, кстати, подтвержденных случаев намного больше - около 260 тысяч. Но на местных курортах все же тоже стараются соблюдать меры безопасности, за соблюдением которых следят и международные организации, и само государство", - отмечает Любовь Чернега.

По ее словам, сентябрь – хороший месяц для поездки в Хорватию для морского отдыха. Осень здесь достаточно теплая, и этот период можно также использовать для экскурсий и просмотра местных достопримечательностей. А зимой туда едут на горнолыжные курорты.

Напомним, в данный момент Хорватия требует от прибывающих в страну туристов обязательное прохождение 14-дневной изоляции. Правило касается и граждан, которые едут в страну из Украины. Но если туристы предъявят результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов до прибытия в Хорватию, то самоизоляция не потребуется.

Фото: Дубровник, Хорватия (pixabay.com)

Напомним, ранее мы писали, когда лучше планировать отдых в Черногории.

Также сообщалось, что в Турции впервые за период карантина восстановили популярную услугу.