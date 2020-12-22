Чистые пляжи и семейный отдых: куда можно поехать в отпуск в январе

Фото: Пунта-Кана, Доминикана (pixabay.com)

Что туристам посмотреть в доминиканском регионе Пунта-Кана

В зимнее время немало украинцев планируют отдых в Египте. Но популярности среди наших туристов не теряет и более экзотическое направление - Доминикана.

С октября выполняются прямые перелеты из Украины в аэропорт "Ла Романа". А в январе у туристов появится больше возможностей для отдыха в этой курортной стране: 7 января состоится первый чартерный рейс "Киев-Пунта-Кана" от "Azur Air Ukraine". "Пунта-Кана" - это аэропорт уже в другом регионе страны, где расположен Атлантический океан.

Как будут осуществляться рейсы

Прямой перелет на Boeing 767-300 будет проходить 12 часов. Пункт отправления - международный аэропорт "Борисполь", пункт прибытия - международный аэропорт "Пунта-Кана". Рейсы будут осуществляться каждые 10-11 дней с 7 января по 31 марта 2021 года.

Доминикана известна среди туристов бесконечными живописными песчаными пляжами с яркой тропической зеленью и отелями с хорошим сервисом. А Пунта-Кана - это регион на юго-восточном побережье Доминиканской республики. Рассказываем детальнее о том, почему стоит присмотреться к вариантам отдыха в этой локации.

Чем интересен регион Пунта-Кана

Главной "достопримечательностью" региона Пунта-Кана традиционно называют пляжи. Также регион славится рыбными ресторанами, дайвинг-центрами, сувенирными магазинами и ночными клубами, школами серфинга, колоритными островами.

Отели Пунта-Каны расположены на берегу Атлантического океана. Но, кроме пляжного отдыха, побывавшие здесь туристы советуют съездить на Карибское побережье и побывать на морской прогулке к знаменитому острову Саона. Туристы называют его "раем с белым песком и бирюзовыми водами".

Фото: Пунта-Кана - регион на юго-восточном побережье Доминиканы (pixabay.com)

Интересно, что на здешней базе туристов ждет вертолет, который доставляет их на остров. Во время перелета открываются красивые виды. А на самом острове Саона пляж оборудован лежаками - здесь можно позагорать и насладиться тишиной или местной музыкой.

Известен остров и водными обитателями, которые часто плавают у побережья. Это морские звезды, ламантины, дельфины. К слову, на обратном пути в отель туристов тоже доставляют на вертолете.

Дайвинг-центры, развлечения для семьи и активный отдых

Пунта-Кана также известно среди туристов как место для занятий дайвингом. Здесь есть школы серфинга, гольф-поля и теннисные корты, развлечения для всей семьи.

Например, любителям активного отдыха можно посетить La Hacienda - частную ферму общей площадью более двух с половиной миллионов квадратных метров, которая предлагает посетителям различные активности с новой системой безопасности.

Фото: Отели Пунта-Каны расположены на берегу Атлантического океана (pixabay.com)

Еще одно интересное местное развлечение - путешествие среди дикой природы за рулем багги (легкие автомобили высокой проходимости для езды на пересеченной местности или для внедорожья - ред.).

Поездка проходит по маршруту для вождения в экстремальных условиях. В ходе путешествия предусмотрена остановка у реки Анамуйя с чистыми водами, где посетители могут освежиться и поплавать, а после - исследовать дикие окрестности верхом на лошадях здешних пород.

Исследовать культуру страны в небольших деревушках

Есть на курорте и еще одна интересная услуга - на настоящем военном грузовике американской армии можно отправиться в доминиканскую глубинку, а там - увидеть плантации какао, кофе и сахарного тростника.

Также можно посетить маленькие здешние деревушки и ознакомиться с жизнью местных жителей, попробовать их местные продукты.

Фото: Главная "изюминка" региона Пунта-Кана - чистые пляжи (pixabay.com)

В парке также предлагают испытать пять маршрутов в формате "zip line" (спуск по стальному канату с отрывом от земли с использованием специального устройства - ред.). Маршруты - длиной более одного километра и высотой полета более 200 метров при разгоне до 70 км/час.

В Пунта-Кане туристам предлагают также поплавать в океане с дельфинами. От природы эти создания очень доброжелательны и общительны. Такое развлечение наверняка понравится как детям, так и взрослым.

Напомним, ранее мы писали, что для украинцев открылась еще одна курортная страна.

Также впервые за все время карантина Турция оказалась в "красном" списке стран для Украины.