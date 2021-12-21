В Греции раскупают номера в премиальных отелях: какой отдых планируют туристы на 2022 год

На основе предпочтений туристов эксперты определили новые тренды сезоне-2022 по греческому направлению, пишет Рrofi.travel.

По мнению представителей туристического бизнеса, сейчас наиболее популярные отели категории premium. По словам туроператоров, такие номера раскупают активнее всего. Сообщается, что туристы бронируют гостиницы начиная с ноября, по стартовавшим ранее акциям раннего бронирования.

Также на предстоящий летний сезон 2022 года в Греции ожидают рост продаж туров на остров Корфу.

"Уже сейчас известно о том, что целый ряд перевозчиков запланировали полетные программы на остров Корфу. Таким образом, можно ожидать рост продаж по этому направлению ", — считает глава TEZ Tour Греция Димитрис Харитидис.

Однако спрос на бронирование туров в Грецию пока находятся под вопросом из-за неопределенности и действующих ограничений в связи с коронавирусом. По словам экспертов, ситуация с продажами будет стабилизироваться ближе к весне.

Если до пандемии на Крит приходилось более половины всех продаж, то летом 2021 года, хотя в целом объем броней по понятным причинам стал меньше, несколько выросла доля броней по другим направлениям, таким как Родос, Халкидики.

Также есть спрос у туристов на экскурсионные программы, и греческая сторона готова предложить новые такие туры в предстоящем сезоне. Однако пока развитие продукта сдерживается ограничениями на перемещение внутри самой Греции.

Напомним, ранее мы писали, в Греции ужесточили правила въезда.