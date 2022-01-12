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Грандіозний проект цифрового міста. Навіщо Єгипет будує нову столицю

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Середа 12 січня 2022 07:55
Грандіозний проект цифрового міста. Навіщо Єгипет будує нову столицю Фото: Якою буде нова столиця Єгипту (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Яким побачать мандрівники зведене з нуля місто в популярній туристичній країні

Нова столиця Єгипту, яку умовно називають Новим Каїром, активно забудовується і готується до переселення ключових співробітників. Великий переїзд планувався до кінця 2021 року, але був відкладений через пандемію.

"Це буде 21-а столиця в історії Єгипту. Нова столиця за площею - як деякі країни. У новий адміністративний центр буде передислоковано 55 тисяч службовців. Величезний проект втілюється в життя - побудовані нові житлові будинки, школи, лікарні, проведені нові інтернет-комунікації", - описувала масштабне будівництво Гада Шалабі, заступник міністра туризму і старожитностей Єгипту, під час зустрічі з журналістами в Києві в липні 2021 року.

У грудні відбулося перше засідання уряду в новій столиці - "улюбленому проекті президента Абделя Фаттаха ас-Сісі", що виріс з пустелі на схід від Каїра за останні п'ять років, писало видання thenationalnews.com.

"Те, що було досягнуто тут, зайняло б не менше 15 або 20 років у будь-якій іншій точці світу, що змушує мене подякувати всім, хто зробив свій внесок у те, щоб це місто побачило світло і сяяло перед усім світом як початок Нової Республіки", - сказав прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі.

У чому особливість нової столиці і навіщо Єгипту це місто – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

В чому головні особливості проекту нової столиці

Нове місто розташоване за 45 км на схід від Каїра в практично неосвоєному районі на півдорозі до морського порту Суеца. Очікується, що нова адміністративна столиця зміцнить і урізноманітнить економічний потенціал країни, описують проект на сайті Головного управління Єгипту з інвестицій та вільних зон.

Грандіозний проект цифрового міста. Навіщо Єгипет будує нову столицюФото: Архітектура в новій столиці (facebook.com/New Capital Of Egypt)

Нове місто буде включати в себе новий урядовий адміністративний район, куди переїде президент, всі міністерства, а також посольства.

Місто може похвалитися найбільшим християнським собором на Близькому Сході і сучасним центром культури і мистецтва. У ньому також будуть найвищі хмарочоси в Африці, а його громадські послуги будуть повністю цифровими.

У повністю заселеному місті буде проживати 6,5 мільйона чоловік, що становить близько третини від більш ніж 20 млн осіб, що проживають в Каїрі на березі Нілу.

У найближчі 10 років в нову столицю планується інвестувати близько 8 млрд доларів США. Китай вже будує електропоїзд з 11 зупинками і надає вагони в рахунок кредиту в розмірі 740 млн доларів. Поїзд зв'яже столицю з основними ключовими містами і прискорить міграцію місцевих жителів.

Грандіозний проект цифрового міста. Навіщо Єгипет будує нову столицюФото: Будівництво залізничної гілки в новому місті (facebook.com/New Capital Of Egypt)

Також в новій адміністративній столиці була побудована нова електростанція, а навколо завершено будівництво соціального житла.

Звідки необхідність в новому адміністративному центрі

Діюча столиця практично не функціонує - міністерства та посольства, що оточують центральну площу Каїра Тахрір, "забивають" артерії міста, пише один з оглядачів на aljazeera.com. Багато вулиць перекриті для забезпечення безпеки цих будівель і їхніх жителів. Більш того, до 2050 року очікується подвоєння 22-мільйонного населення вже перенаселеної столиці - до 40 млн людей.

Грандіозний проект цифрового міста. Навіщо Єгипет будує нову столицюФото: дорожній трафік в Каїрі (unsplash.com/simon-berger)

Уряд пообіцяв забезпечити по 15 квадратних метрів зелених насаджень на одного жителя нового міста. У новій столиці буде центральна "зелена річка" - зона з відкритою водою і деревами, що перевищує розмір Центрального парку Нью-Йорка. Таким чином, проект націлений вирішити проблему забруднення і зробити Єгипет "більш зеленим".

Однак нове місто може виявитися доступним тільки для обраних - житло там продається за дуже високими цінами. Трикімнатна квартира коштує близько 50 тисяч доларів — сума, недоступна багатьом в країні.

У 2018 році в споруджуваній столиці журналістам показували просторі вілли з басейнами, приватними садами і кімнатою для прислуги.

Грандіозний проект цифрового міста. Навіщо Єгипет будує нову столицюФото: Проект бізнес-кварталу в Новому Каїрі (facebook.com/CSCECEGYPT)

"Каїр не підходить для єгиптян: на кожній вулиці пробки, інфраструктура не витримує населення, дуже багатолюдно. Каїр стає потворним. Ми дамо людям переваги, недоступні в старому Каїрі - широкі вулиці і розумне місто - всюди камери і датчики. Буде командний центр для управління всім містом", - говорив журналістам у процесі будівництва представник проекту Халед Ель-Хусейні.

До слова, крім столиці, уряд будує 23 нових міста поруч з великими містами, зазначила Гада Шалабі. Це будуть Нью-Аламін, Нью-Араміш, Нью-Рашид, Нью-Мансура, Нью-Думьят.

Нагадаємо, ми писали, що в Єгипті відкривають два масштабних туристичних міста.

Також туристам розкрили деталі про правила в'їзду в Єгипет.

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