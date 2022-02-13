Застывшее время. Впечатляющие заброшенные города мира, о которых вы могли не знать

На популярном туристическом портале составили рейтинг самых заброшенных городов мира.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel.

Когда-то процветающие места, поселки и города теперь стоят заброшенными. Здесь пустующие здания, а на улицах стоят развалившиеся автомобили.

Города были либо разрушены во время войны, или покинуты людьми после природных катаклизмов, катастроф.

Самые впечатляющие заброшенные города мира

Фото: Орадур-сюр-Глан (wikimedia.org/wikipedia)

Орадур-сюр-Глан, Франция

Массовое убийство в Орадур-сюр-Глан — карательная операция войск СС в оккупированной Германией части Франции 10 июня 1944 года, когда нацисты истребили 642 жителя деревни, включая женщин и детей. После войны рядом с разрушенной была построена новая деревня. Президент Франции генерал Шарль Де Голль распорядился сохранить руины как памятник-музей, работающим с 1999 года.

Варрам Перси, Великобритания

Возможно, самая известная заброшенная средневековая деревня Англии, расположенная на красивых Йоркширских холмах.

Сейчас здесь сохранилось фундаменты домов, построенных знатной семьей Перси.

Фото: Варрам Перси, Великобритания (wikimedia.org/wikipedia)

Он был заброшен вскоре после 1500 года, когда были выселены последние оставшиеся жители. Сегодня это место, находящееся под управлением организации English Heritage, привлекает как археологов, так и туристов.

Бельчите, Испания

Во время гражданской войны Бельчите был стерт с лица земли. Франко решил "Пусть Бельчите так и останется руиной навсегда, лучшего музея, прославляющего подвиги моих героев, не найти", а новый Бельчите был отстроен вблизи руин 1939 года.

24 августа 1937 г. республиканцы вышли в Бельчите. 7 сентября, после двух недель тяжелых боев, населенный пункт был взят. В битве за Бельчите участвовали части Республиканской армии совместно с XI и XV интербригадами.

Фото: Бельчите (wikimedia.org)

Поселок был частично отстроен, для нужд обслуживания музея, в который превратился город-призрак. В Бельчите приходят не только тысячи туристов, здесь иногда снимают кино всемирно известные режиссеры.

Во время гражданской войны в Испании, Бельчите был центром недельной осады с августа по сентябрь 1937 года, прежде чем окончательно пал перед войсками генерала Франсиско Франко в 1939 году. Село расположено к югу от Сарагосы на северо-востоке Испании.

Крако, Италия

Расположенный на крайнем юге Италии. Здесь впечатляющая архитектура делает город одним из самых интересных заброшенных городов в мире.

Жители начали уезжать после серии оползней, вызванных канализационными и водопроводными работами в 1960-х годах, а Крако остался полностью безлюдным после землетрясения в Ирпинии в 1980 году.

Фото: Крако, Италия (wikipedia.org)

С тех пор город-призрак не только привлек тысячи туристов, но и стал популярным местом съемок фильмов, таких как фильм о Джеймсе Бонде 2008 года - "Квант милосердия ".

Гранд-Бассам, Кот-д'Ивуар

Когда-то французская колониальная столица Кот-д'Ивуара, этот курортный город теперь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с такими известными сооружениями, как старое почтовое отделение, Центральноафриканский банк и Отель де Франс.

Фото: Гранд-Бассам, Кот-д'Ивуар (wikipedia.org)

История города более давняя, чем французская. Считается, что жители, также известные как нденье или аполлонийцы, жили здесь с 15 века, превратив город в оживленный порт и рыбацкую деревню до прибытия колонистов.

Колманскоп, Намибия

Колманскоп, многие из его зданий наполовину засыпаны песком, представляет собой напоминание о том, что когда-то было шумным городом в самом сердце пустыни Намиб.

Фото: Колманскоп, Намибия (wikipedia.org)

Основанный после того, как местный рабочий Захариас Левала обнаружил здесь алмазы в 1908 году, он увидел огромный поток немецких горняков и стал оживленным центром, прежде чем был окончательно заброшен в 1956 году.

Боди, Калифорния

Возможно, самый известный из быстрорастущих городов Дикого Запада конца 19 века, население Боди выросло с горстки старателей до 10 000 человек в конце 1870-х годов.

Когда были найдены богатые пласты золота, люди стекались в калифорнийский город, расположенный недалеко от границы с Невадой.

Фото: Боди, Калифорния (wikipedia.org)

Но привлекательность Боди угасла к началу 20 века, когда стали известны другие быстро развивающиеся города, а его население упало всего до 120 человек в 1920 году.

Остров Хасима, Япония

Локация также известна как остров линкора, Хасима, расположенная у побережья Нагасаки. Остров использовался как подводная шахта по добыче угля в период с 1887 по 1974 год. Но он был заброшен, когда спрос на уголь иссяк.

Фото: Остров Хасима, Япония (wikipedia.org)

Хотя с годами Хасима стала важным туристическим направлением, у нее темное прошлое, поскольку во время Второй мировой войны она использовалась в качестве принудительного трудового лагеря.

Пирамида, Норвегия

Пирамида, расположенная высоко за Полярным кругом на архипелаге Шпицберген, когда-то была успешным поселением угледобывающих компаний.

Проданный Советскому Союзу Швецией в 1927 году, отдаленный город усеян классической архитектурой коммунистического периода, от жилых домов до вертолетной площадки.

Фото: Пирамида, Норвегия (wikipedia.org)

Уголь здесь не добывали с 1998 года, но теперь туристы могут остановиться в специальном отеле и заказать официальные экскурсии по заброшенным зданиям.

Тем, кто посетит Пирамиду, сначала нужно будет добраться до города Лонгйир, потом на лодку или снегоход.

Припять, Украина

Припять получила статус города в 1979 году, примерно через девять лет после того, как она была основана для размещения Чернобыльской атомной электростанции.

В украинском городе проживало около 50 000 человек, когда он был эвакуирован 27 апреля 1986 года после печально известной катастрофы в Чернобыле.

Фото: Чернобыль (unsplash.com/mads eneqvist)

Тайнхэм, Великобритания

Когда в ноябре 1943 года британское военное министерство приказало жителям деревни Тайнхем в пасторальном графстве Дорсет покинуть страну, они предполагали, что вернутся, как только закончится Вторая мировая война. Тайнхэм теперь является частью военных полигонов.

Фото: Тайнхэм, Великобритания (wikipedia.org)

Руби, Аризона

Заброшенный с 1941 года, через год после закрытия некогда продуктивной шахты, Руби остается одним из наиболее хорошо сохранившихся городов-призраков в США.

Фото: Руби, Аризона (wikipedia.org)

Расположенный недалеко от границы с Мексикой, город процветал в 1930-х годах с населением 1200 человек, в основном занимавшимся добычей золота, серебра, свинца и цинка.

Руби находится в частной собственности, и посетители могут заплатить около 15 долларов, чтобы провести день, исследуя его заброшенные здания и километры пустынных троп.

Арлтунга, Австралия

Арлтунга имеет долгую историю коренных народов, насчитывающую 20 000 лет.

Однако оставшийся город-призрак был построен в 1887 году европейскими поселенцами в поисках золота, и на одном этапе в нем проживало около 300 человек.

Фото: Арлтунга, Австралия (wikipedia.org)

Хотя можно посетить Арлтунгу, расположенную к востоку от Алис-Спрингс на Северной территории, чтобы осмотреть хорошо сохранившиеся шахты и другие достопримечательности в течение всего года. Лучше всего ехать в период с апреля по сентябрь, когда погода более прохладная.

Вароша, Кипр

Когда-то популярное туристическое направление в кипрском городе Фамагуста, Вароша была заброшена в 1974 году после вторжения Турции на Кипр.

С тех пор курортный городок заброшен. Его многоквартирные дома разрушаются.

Фото: Вароша, Кипр (wikipedia.org)

Тем не менее, были предприняты шаги по открытию этого района, и гражданам Турции и жителям турецкого Кипра было разрешено посещать его, когда пляж был вновь открыт в 2021 году.

Неизбежно он стал очагом конфликта, бушевавшего на протяжении десятилетий, когда киприоты-греки были вынуждены покинуть этот район, жалуясь на отсутствие доступа.

Воркута, Россия

Города-призраки и деревни окружают Воркуту на суровом арктическом севере России, наследие того времени, когда она была бурно развивающейся угольной шахтой.

Фото: Воркута, Росия (wikipedia.org)

Уголь здесь когда-то добывали заключенные жестокого и печально известного ГУЛАГа в период с 1930-х по 1960-е годы.

Каякей, Турция

Каякей, сохраненный как музей и обозначенный ЮНЕСКО как "деревня дружбы и мира ", стал чем-то вроде туристической опоры для посетителей этого юго-западного уголка Турции.

Фото: Каякой, Турция (wikipedia.org)

Однако ожесточенный конфликт после Первой мировой войны, когда Греция и Турция боролись за контроль над расширением региона, а обмен населением привел к тому, что жители не смогли вернуться в дома своих предков.

Хотоуван, Китай

Расположенная на острове Шэншань, недалеко от Шанхая, эта когда-то оживленная деревня с населением более 2000 человек была заброшена в начале 1990-х годов после того, как жители испытывали трудности с доступом к еде из-за удаленности района и жаловались на проблемы с образованием.

Фото: Хотоуван, Китай (wikipedia.org)

Теперь дома, возвышающиеся на его холмах, замаскированы под стелющейся зеленью, и туристы приезжают, чтобы увидеть их.

Бэнкхед, Канада

Бэнкхеда расположен в величественном Национальном парке Банф в Скалистых горах Канады.

Бывший город шахтеров с населением около 1000 человек, многие из его сооружений и зданий были снесены после закрытия шахты из-за забастовок в 1922 году.

Фото: Бэнкхед, Канада (wikipedia.org)

Но все же можно исследовать этот район по отличной интерпретирующей пешеходной тропе, которая проходит через ключевые здания, которые все еще стоят, а также предлагает захватывающий вид на окружающие горы.

Хампи, Индия

Столица Виджаянагарской империи была разрушена султанскими войсками в 16 веке. Оставшиеся, прекрасно сохранившиеся форты, храмы и рынки Хампи получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

Фото: Хампи, Индия (wikipedia.org)

Эпекуэн, Аргентина

Основанный на берегу лагуны Эпекуэн в 1920-х годах был курортным городом, призванным предложить жителям столицы Аргентины Буэнос-Айреса столь необходимый отдых.

Фото: Эпекуэн, Аргентина (wikipedia.org)

Привлеченные его явно восстанавливающими солеными водами, посетители стекались сюда в течение многих лет, пока в 1985 году не разразилась катастрофа.

Прорыв плотины затопил город. Вода наконец отступила в 2009 году, а здания остались покрытыми солью.

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