Застывшее время. Впечатляющие заброшенные города мира, о которых вы могли не знать

В список попал покинутый людьми город Припять в Украине
На популярном туристическом портале составили рейтинг самых заброшенных городов мира.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel.
Когда-то процветающие места, поселки и города теперь стоят заброшенными. Здесь пустующие здания, а на улицах стоят развалившиеся автомобили.
Города были либо разрушены во время войны, или покинуты людьми после природных катаклизмов, катастроф.
Массовое убийство в Орадур-сюр-Глан — карательная операция войск СС в оккупированной Германией части Франции 10 июня 1944 года, когда нацисты истребили 642 жителя деревни, включая женщин и детей. После войны рядом с разрушенной была построена новая деревня. Президент Франции генерал Шарль Де Голль распорядился сохранить руины как памятник-музей, работающим с 1999 года.
Варрам Перси, Великобритания
Возможно, самая известная заброшенная средневековая деревня Англии, расположенная на красивых Йоркширских холмах.
Сейчас здесь сохранилось фундаменты домов, построенных знатной семьей Перси.
Он был заброшен вскоре после 1500 года, когда были выселены последние оставшиеся жители. Сегодня это место, находящееся под управлением организации English Heritage, привлекает как археологов, так и туристов.
Во время гражданской войны Бельчите был стерт с лица земли. Франко решил "Пусть Бельчите так и останется руиной навсегда, лучшего музея, прославляющего подвиги моих героев, не найти", а новый Бельчите был отстроен вблизи руин 1939 года.
24 августа 1937 г. республиканцы вышли в Бельчите. 7 сентября, после двух недель тяжелых боев, населенный пункт был взят. В битве за Бельчите участвовали части Республиканской армии совместно с XI и XV интербригадами.
Фото: Бельчите (wikimedia.org)
Поселок был частично отстроен, для нужд обслуживания музея, в который превратился город-призрак. В Бельчите приходят не только тысячи туристов, здесь иногда снимают кино всемирно известные режиссеры.
Во время гражданской войны в Испании, Бельчите был центром недельной осады с августа по сентябрь 1937 года, прежде чем окончательно пал перед войсками генерала Франсиско Франко в 1939 году. Село расположено к югу от Сарагосы на северо-востоке Испании.
Расположенный на крайнем юге Италии. Здесь впечатляющая архитектура делает город одним из самых интересных заброшенных городов в мире.
Жители начали уезжать после серии оползней, вызванных канализационными и водопроводными работами в 1960-х годах, а Крако остался полностью безлюдным после землетрясения в Ирпинии в 1980 году.
Фото: Крако, Италия (wikipedia.org)
С тех пор город-призрак не только привлек тысячи туристов, но и стал популярным местом съемок фильмов, таких как фильм о Джеймсе Бонде 2008 года - "Квант милосердия ".
Когда-то французская колониальная столица Кот-д'Ивуара, этот курортный город теперь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с такими известными сооружениями, как старое почтовое отделение, Центральноафриканский банк и Отель де Франс.
Фото: Гранд-Бассам, Кот-д'Ивуар (wikipedia.org)
История города более давняя, чем французская. Считается, что жители, также известные как нденье или аполлонийцы, жили здесь с 15 века, превратив город в оживленный порт и рыбацкую деревню до прибытия колонистов.
Колманскоп, многие из его зданий наполовину засыпаны песком, представляет собой напоминание о том, что когда-то было шумным городом в самом сердце пустыни Намиб.
Фото: Колманскоп, Намибия (wikipedia.org)
Основанный после того, как местный рабочий Захариас Левала обнаружил здесь алмазы в 1908 году, он увидел огромный поток немецких горняков и стал оживленным центром, прежде чем был окончательно заброшен в 1956 году.
Возможно, самый известный из быстрорастущих городов Дикого Запада конца 19 века, население Боди выросло с горстки старателей до 10 000 человек в конце 1870-х годов.
Когда были найдены богатые пласты золота, люди стекались в калифорнийский город, расположенный недалеко от границы с Невадой.
Но привлекательность Боди угасла к началу 20 века, когда стали известны другие быстро развивающиеся города, а его население упало всего до 120 человек в 1920 году.
Локация также известна как остров линкора, Хасима, расположенная у побережья Нагасаки. Остров использовался как подводная шахта по добыче угля в период с 1887 по 1974 год. Но он был заброшен, когда спрос на уголь иссяк.
Фото: Остров Хасима, Япония (wikipedia.org)
Хотя с годами Хасима стала важным туристическим направлением, у нее темное прошлое, поскольку во время Второй мировой войны она использовалась в качестве принудительного трудового лагеря.
Пирамида, расположенная высоко за Полярным кругом на архипелаге Шпицберген, когда-то была успешным поселением угледобывающих компаний.
Проданный Советскому Союзу Швецией в 1927 году, отдаленный город усеян классической архитектурой коммунистического периода, от жилых домов до вертолетной площадки.
Фото: Пирамида, Норвегия (wikipedia.org)
Уголь здесь не добывали с 1998 года, но теперь туристы могут остановиться в специальном отеле и заказать официальные экскурсии по заброшенным зданиям.
Тем, кто посетит Пирамиду, сначала нужно будет добраться до города Лонгйир, потом на лодку или снегоход.
Припять получила статус города в 1979 году, примерно через девять лет после того, как она была основана для размещения Чернобыльской атомной электростанции.
В украинском городе проживало около 50 000 человек, когда он был эвакуирован 27 апреля 1986 года после печально известной катастрофы в Чернобыле.
Фото: Чернобыль (unsplash.com/mads eneqvist)
Когда в ноябре 1943 года британское военное министерство приказало жителям деревни Тайнхем в пасторальном графстве Дорсет покинуть страну, они предполагали, что вернутся, как только закончится Вторая мировая война. Тайнхэм теперь является частью военных полигонов.
Фото: Тайнхэм, Великобритания (wikipedia.org)
Заброшенный с 1941 года, через год после закрытия некогда продуктивной шахты, Руби остается одним из наиболее хорошо сохранившихся городов-призраков в США.
Фото: Руби, Аризона (wikipedia.org)
Расположенный недалеко от границы с Мексикой, город процветал в 1930-х годах с населением 1200 человек, в основном занимавшимся добычей золота, серебра, свинца и цинка.
Руби находится в частной собственности, и посетители могут заплатить около 15 долларов, чтобы провести день, исследуя его заброшенные здания и километры пустынных троп.
Арлтунга имеет долгую историю коренных народов, насчитывающую 20 000 лет.
Однако оставшийся город-призрак был построен в 1887 году европейскими поселенцами в поисках золота, и на одном этапе в нем проживало около 300 человек.
Фото: Арлтунга, Австралия (wikipedia.org)
Хотя можно посетить Арлтунгу, расположенную к востоку от Алис-Спрингс на Северной территории, чтобы осмотреть хорошо сохранившиеся шахты и другие достопримечательности в течение всего года. Лучше всего ехать в период с апреля по сентябрь, когда погода более прохладная.
Когда-то популярное туристическое направление в кипрском городе Фамагуста, Вароша была заброшена в 1974 году после вторжения Турции на Кипр.
С тех пор курортный городок заброшен. Его многоквартирные дома разрушаются.
Фото: Вароша, Кипр (wikipedia.org)
Тем не менее, были предприняты шаги по открытию этого района, и гражданам Турции и жителям турецкого Кипра было разрешено посещать его, когда пляж был вновь открыт в 2021 году.
Неизбежно он стал очагом конфликта, бушевавшего на протяжении десятилетий, когда киприоты-греки были вынуждены покинуть этот район, жалуясь на отсутствие доступа.
Воркута, Россия
Города-призраки и деревни окружают Воркуту на суровом арктическом севере России, наследие того времени, когда она была бурно развивающейся угольной шахтой.
Фото: Воркута, Росия (wikipedia.org)
Уголь здесь когда-то добывали заключенные жестокого и печально известного ГУЛАГа в период с 1930-х по 1960-е годы.
Каякей, сохраненный как музей и обозначенный ЮНЕСКО как "деревня дружбы и мира ", стал чем-то вроде туристической опоры для посетителей этого юго-западного уголка Турции.
Фото: Каякой, Турция (wikipedia.org)
Однако ожесточенный конфликт после Первой мировой войны, когда Греция и Турция боролись за контроль над расширением региона, а обмен населением привел к тому, что жители не смогли вернуться в дома своих предков.
Расположенная на острове Шэншань, недалеко от Шанхая, эта когда-то оживленная деревня с населением более 2000 человек была заброшена в начале 1990-х годов после того, как жители испытывали трудности с доступом к еде из-за удаленности района и жаловались на проблемы с образованием.
Фото: Хотоуван, Китай (wikipedia.org)
Теперь дома, возвышающиеся на его холмах, замаскированы под стелющейся зеленью, и туристы приезжают, чтобы увидеть их.
Бэнкхеда расположен в величественном Национальном парке Банф в Скалистых горах Канады.
Бывший город шахтеров с населением около 1000 человек, многие из его сооружений и зданий были снесены после закрытия шахты из-за забастовок в 1922 году.
Фото: Бэнкхед, Канада (wikipedia.org)
Но все же можно исследовать этот район по отличной интерпретирующей пешеходной тропе, которая проходит через ключевые здания, которые все еще стоят, а также предлагает захватывающий вид на окружающие горы.
Столица Виджаянагарской империи была разрушена султанскими войсками в 16 веке. Оставшиеся, прекрасно сохранившиеся форты, храмы и рынки Хампи получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.
Фото: Хампи, Индия (wikipedia.org)
Основанный на берегу лагуны Эпекуэн в 1920-х годах был курортным городом, призванным предложить жителям столицы Аргентины Буэнос-Айреса столь необходимый отдых.
Фото: Эпекуэн, Аргентина (wikipedia.org)
Привлеченные его явно восстанавливающими солеными водами, посетители стекались сюда в течение многих лет, пока в 1985 году не разразилась катастрофа.
Прорыв плотины затопил город. Вода наконец отступила в 2009 году, а здания остались покрытыми солью.
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