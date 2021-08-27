Сказочные пейзажи и исчезнувшая крепость: чем удивляет туристов скальный комплекс на Львовщине

В Украине – множество объектов, способных удивить даже бывалого туриста. Один из таких пунктов на карте нашей страны – Тустань. Это древний наскальный оборонный комплекс, остатки которого расположены неподалеку от села Урыч Сколевского района на Львовщине – в живописных украинских Карпатах.

Пейзажи здесь - словно из сказки или фильма. Издалека многим туристам город-крепость и скальный комплекс Тустань напоминает гору из фильма "Властелин колец".

"Таможенный пункт" давних времен

В далеком 9 веке здесь жили племена хорватов, а позже их княжества завоевал князь киевским Владимир Святославич, присоединив земли к Киевской Руси.

Прямо на скалах возвели крепость. Для нее строители решили использовать природный ресурс самой скалы, которая послужила основой для креплений из дерева.

Фото: Скальный комплекс Тустань (igotoworld.com)

Возведенное в скалах строение выполняло функции крепости, а позже была также таможенным пунктом на соляном пути, который вел из Дрогобыча на Закарпатье и далее - в Западную Европу. Тустань долгое время служила таможней. Тут с купцов брали пошлину, а взамен – обеспечивали им охрану при перевозке товаров. Крепость просуществовала вплоть до 16 века.

До наших дней сохранилась только скальная порода, а дерево полностью истлело. Но сегодня даже сами скалы по своей необычной форме напоминают замок.

Уникальные находки археологов

Хотя о комплексе известно уже многое, здесь все же есть место для множества открытий. Они ложатся в основу знаний о том, как жили люди в те времена и какие события происходили на территории современной Львовской области века назад.

Так, во время археологических исследований крепости Тустань было собрано более 25 000 археологических находок. Среди них были деревянные элементы застройки, металлические изделия, керамика, стекло, кожаные изделия.

Видео: 3D-реконструкция крепости: как она выглядела много столетий назад (youtube.com/Тустань)

Фото: Осенние пейзажи Тустани (wikipedia.org)

По словам археологов, интересными среди металлических изделий оказались крестик-энколпион, щиток перстня с гравированным рисунком птицы, бронзовая булава, кувалда, топор, наконечники арбалетных стрел, наконечники луговых стрел, наконечники копий, шпоры, резцы по дереву, иглы и застежки к книгам.

По оценкам экспертов, обнаружены фрагменты керамической посуды датируются ІX-XVII веками. Также было найдено изразцы. В частности, среди всех особенно выделяются элементы с рельефным изображением Георгия Победоносца, который убивает дракона.

Почему стоит посетить локацию

Тустань будет интересна буквально всем: любителям истории, пешеходных прогулок, и туристам, которые просто хотят увидеть скальные пейзажи невероятной красоты. А также тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты в окружении красивейшей природы.

Также можно посетить музей, где вам расскажут много увлекательных фактов об этом месте и о регионе. Также Тустань давно любят скалолазы.

Видео: Древний наскальный оборонный комплекс Тустань

Место понравится и любителям фестивалей. В этом месте каждый год проводят фестиваль "Ту Стань!". Во время события проводятся масштабные реконструкции средневековых битв и воссоздают быт местных, которые жили здесь более десяти веков назад.

График работы исторического комплекса

Двери комплекса открыты для туристов ежедневно, особенно - в "пик" сезона.

с 9.30 до 17.00 (ноябрь-март), с 10.00 до 18.00 (апрель-октябрь).

Выходные – Рождество (7 января), Крещение (19 января), Пасха.

Цена входного билета – 60 гривен, льготный билет – 30 гривен.

Стоимость экскурсий – от 100 гривен.

Фото: Воссозданная модель крепости (wikipedia.org)

Как добраться в Тустань

Можно заказать однодневную экскурсию у одной из множества туристических фирм Львова. Цена – от 400 гривен. Также в это место можно доехать и самостоятельно.

От автостанции во Львове регулярно курсируют автобусы в Сходницу. Далее от Сходницы вам нужно добраться на маршрутке до села Урич и затем пройти пешком около километра к самой крепости.

Напомним, ранее сообщалось, что приготовили для туристов, которые едут на озеро Синевир в Карпаты.

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