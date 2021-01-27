Глобальные преобразования: как вскоре изменится авиация в Украине и мире

Мало кто сомневается в том, что прошлый год стал одним из самых сложных в истории гражданской авиации во всем мире. Эксперты и аналитики наперебой пытаются угадать, в каком году пассажиропоток сможет достигнуть уровня до пандемии COVID. При этом многие забывают о тех глобальных преобразованиях, которые начали менять авиационную отрасль задолго до пандемии.

К примеру, покупка авиабилетов уже давно перекочевала в интернет, а скоро авиакомпании могут и вовсе перестать продавать билеты пассажирам напрямую, отдавая их оптом онлайн-дистрибьюторам.

Давайте подробнее рассмотрим тенденции в авиации, которые длятся уже не первый год подряд. Тогда станет понятнее, чего нам ждать в ближайшем будущем.

Без помощи агента: покупка билета стала делом нескольких минут

В 2008-м году международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) провела официальную церемонию прощания с бумажным авиабилетом. Продажа воздушных перевозок окончательно перекочевала в интернет.

Глобальные дистрибуционные системы (Amadeus, Gallileo, Sabre и другие), продававшие большую часть авиаперевозок через туристические агентства, которые в свою очередь оформляли полетные купоны на бумаге, уступили место сотням онлайн-платформ. На этих ресурсах пассажиры могут купить билеты без посредников.

Все более-менее значимые авиакомпании стали продавать свои перелеты через собственные сайты. Кроме того, с распространением высокоскоростного интернета появились так называемые агрегаторы (например Kayak, Tickets.ua) - сайты, которые автоматически сравнивают цены десятков авиакомпаний и предлагают покупателю самые дешевые и удобные варианты прямых и стыковочных рейсов из точки А в точку Б.

Фото: Без помощи агента пассажиры теперь покупают авиабилеты за несколько кликов в интернете (pixabay.com)

Таким образом, охота пассажиров на дешевые билеты, которая ранее требовала долгих поисков в офисе агента, стала делом нескольких минут за экраном компьютера или смартфона. В результате авиакомпании просто вынуждены постоянно переманивать пассажиров друг у друга, устраивая распродажи и регулярно предоставляя скидки.

К сожалению, выиграть ценовую войну с конкурентами получается либо у сетевых гигантов, пользующихся монопольными правами на многих международных маршрутах, либо единичным лоукост-компаниям, научившимся экономить на всем подряд. Понятно, что в условиях пандемии бороться за пассажира в интернете приходится еще агрессивнее, что в скором будущем окажется не под силу многим известным нам перевозчикам.

Не только забота о безопасности: конкуренция ужесточается

Много лет подряд авиакомпании заботились в основном о безопасности полетов и слаженной работе техники, готовили персонал и думали, как обслужить пассажиров комфортно.

После Второй мировой войны гражданская авиация во всем мире развивалась согласно двухсторонним соглашениям о воздушном сообщении между странами. Большинство этих соглашений давали каждой стране право назначить одного или двух перевозчиков на каждый маршрут.

Фото: Лояльность пассажиров завоевывает тот, чей бренд ассоциируется с более дешевыми билетами (pixabay.com)

Таким перевозчикам разрешалось вступать в кодшеринговые соглашения друг с другом, позволявшим продавать билеты на рейсах друг друга. Таким образом, вмешательство конкурентов в эксплуатацию рейса фактически исключалось. Поэтому авиакомпании не слишком заботились о продвижении своих услуг: на них и так был спрос. И хотя некоторые маршруты все еще защищены такими двухсторонними соглашениями, многие рынки за последние 30 лет были либерализированы.

На таких значимых рынках как Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Китай авиакомпаниям фактически приходится работать в условиях свободной конкуренции. А учитывая ценовые войны за онлайн-покупателей, без успешного продвижения бренда авиакомпании и осуществления интернет-продаж перевозчикам теперь уже не обойтись.

Получается, что лояльность пассажиров завоевывает не тот, кто лучше заботится о безопасности и предлагает лучший сервис, а тот, чей бренд более узнаваем и ассоциируется с более дешевыми билетами.

Фото: Авиакомпании вынуждены постоянно переманивать пассажиров друг у друга, устраивая распродажи (pixabay.com)

Но появляется вопрос: чем теперь все-таки является авиакомпания? Это коммерческая организация, которая продвигает свой бренд и увеличивает продажи? Или это технический эксперт, который эксплуатирует сложную технику в соответствии со строгими требованиями регуляторов? Увы, ответ "и тем, и другим" более не удовлетворяет требования рынка, особенно в постпандемическое время.

Авиакомпании могут перестать продавать билеты пассажирам напрямую

Онлайн-реклама и продажи уже давно являются бизнесом "в себе", успех которого связан прежде всего с доступом к большим объемам интернет-трафика. Авиакомпаниям, сутью деятельности которых является все-таки техническая организация перевозок, часто не удается достичь такого же уровня продаж билетов, как онлайн-агентствам.

В то же время агентства (такие, как Expedia) оперируют на глобальном уровне, продают широкий спектр услуг (отели, аренда авто). И имеют прямой доступ к огромным объемам трафика и, соответственно, – персональных данных. А значит могут более эффективно и точечно таргетировать потенциальных пассажиров.

Фото: Авиакомпании могут отказаться от продаж своих билетов индивидуальным пассажирам (РБК-Украина/Виталий Носач)

Не исключаю, что скоро многие авиакомпании, ослабленные локдаунами, вовсе откажутся от продажи своих билетов индивидуальным пассажирам. Вместо этого - будут продавать их оптом глобальным онлайн-дистрибьюторам. Это позволит им сэкономить на маркетинге, и сосредоточиться на вопросах безопасности и качества обслуживания пассажиров.

Появятся виртуальные авиакомпании

Не исключаю, что многие бренды авиакомпаний перейдут в пользование онлайн-платформ уровня Google, Facebook, Amazon. Чтобы выглядеть более респектабельно в глазах пассажиров, платформы будут создавать и поддерживать виртуальные авиакомпании, рекламировать их бренд, продавать билеты, общаться с клиентами.

В то же время самолеты и экипажи будут предоставляться независимыми провайдерами, которые получили сертификаты эксплуатанта и права на маршруты от разных стран, но у которых нет своего узнаваемого бренда. По похожей схеме в Украине работает Uber, но и среди авиакомпаний уже есть примеры виртуальных перевозчиков, таких как немецкие Lübeck Air и Green Airlines.

Предположу, что в ближайшее время основные конструкторские бюро предложат решение, при котором самолеты смогут менять ливрею (раскрас) нажатием кнопки в кабине. Это позволит "техническим" перевозчикам гибко предоставлять флот разным брендам в той части мира, где это потребуется.

Фото: Самолеты смогут менять ливрею (раскрас) нажатием кнопки в кабине (pixabay.com)

Таким образом, покупая билет на условные "Авиалинии Украины" из Киева в Сидней, пассажир может и не догадаться, что на самом деле его будут перевозить три разных “no name” перевозчика. И что каждый из них сертифицирован в своей стране, каждого из них виртуальная авиакомпания уже проверила на соответствие стандартам безопасности и обслуживания на борту.

В далеком 1944 году американцы, владевшие самым большим в мире флотом транспортных самолетов, предложили остальным странам создать единую всемирную авиакомпанию, которая бы обеспечила все их потребности в перевозках. Тогда эту идею со скандалом отбросили. Похоже, что эра цифровой глобализации может сделать эту старую идею реальностью.

Отметим, ранее мы рассказывали о самых знаковых событиях авиации, определявших судьбу украинского неба в 2020 году.

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