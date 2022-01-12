В Германии уточнили правила въезда для украинцев: что изменилось

Распространенные рядом СМИ, посольством Украины и МИДа данные об открытии Германии для всех туристов из Украины из-за снижения эпидемических показателей оказались ложными, сообщает "Украинская правда".

Разрешение на въезд остается актуальным только для тех жителей Украины, у которых есть действующий сертификат о полной вакцинации, говорится в сообщении немецкого МВД, которому подчинены также пограничники.

Сообщается, что въезд с несущественными целями (например туризм, посещение друзей и т.п.) путешественников, проживающих или находившихся перед поездкой на территории Украины, возможен только при условии действительного сертификата о вакцинации. Требование о третьей "бустерной" дозе как условии для поездки пока не выдвигается.

Тем, кто не имеет справки о вакцинации, разрешен въезд по отрицательному тесту только в случае, если лицо является гражданином, резидентом Евросоюза или их близким родственником, или подпадает под исключения (например, в случае путешествия, необходимого для немецкого правительства, или срочной поездки в гуманитарных целях). Туристам из Украины, не имеющим вакцинации, въезд в Германию запрещен.

Ранее ряд источников, включая посольство Украины в Германии, немецкие и украинские СМИ сообщили, что Украина исключена из перечня государств, для которых действует требование вакцинации как предпосылка для туризма. Эта информация оказалась ложной.

Фото: Невакцинированным от коронавируса туристам въезд в страну все еще запрещен (unsplash.com/jonas-tebbe)

В Германии, как и в большинстве государств ЕС, действительно существует "белый список" государств, для въезда из которых достаточно отрицательного теста. Немецкое правительство синхронизирует этот список с общеевропейским, который формирует Еврокомиссия, однако в нем нет Украины – въезд по упрощенным условиям разрешен только жителям Чили, Гонконга, Индонезии, Колумбии, Макао, Новой Зеландии, Перу, Саудовской Аравии, Кореи и Тайваня.

Какие правила въезда в Германию для украинцев действуют сегодня

Германия действительно упрощает правила въезда с 9 января. Ранее въезд для наших граждан разрешался только при острой необходимости или только при наличии полного курса вакцинации от коронавируса.

На основании полученных специальных разъяснений и уточнений Федерального министра внутренних дел (пограничной службы), с 09 января 2022 Украина больше не входит в список стран повышенного риска для Германии.

Однако Украина также не входит и в "зеленый список" стран, граждане которых могут беспрепятственно въехать в ФРГ.

Так, граждане Украины освобождаются от требований по электронной регистрации или прохождению карантина.

Полностью вакцинированные граждане Украины могут въехать в ФРГ без необходимости. Для такой категории лиц действуют общие правила въезда. Прививка должна выполняться одной из вакцин, указанных на сайте Института им. Пауля Ерлиха. Вакцинация последней необходимой дозой должна быть произведена минимум за 14 дней до въезда. Более подробную информацию Вы можете найти на сайте Федерального министерства внутренних дел.

Невакцинированные граждане Украины могут въехать в ФРГ при необходимости (перечень соответствующих условий есть на сайте), предоставив документы на выбор:

отрицательный результат теста;

справку о выздоровлении.

Это требование касается лиц старше шести лет.

Тест на COVID-19 (тест на антигены или ПЦР-тест) должен пройти максимум за 48 часов до (запланированного) момента въезда. В случае прибытия транспортом компании-перевозчика (напр. авиакомпании) ПЦР-тест разрешается пройти максимум за 48 часов до (запланированного) момента начала перевозки (напр., времени вылета); тест на антиген разрешается также пройти максимум за 48 часов до (планируемого) момента начала перевозки, если оно осуществляется компанией-перевозчиком.

Напомним, ранее мы писали, что Ирландия упрощает правила въезда.