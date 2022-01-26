Фонтаны и соборы. Путешественники назвали самые популярные локации, которые "приносят удачу"

Эксперты портала PsychicWorld.com решили выяснить, какие направления по всему миру, которые, как считается, "приносят удачу" для воплощения вашей мечты, являются самыми популярными для посещения в 2022 году. Об этом сообщает Traveldailynews.com.

Рейтинг был создан на основе трех категорий, включая среднемесячное глобальное количество поисковых запросов, количество хэштегов в Instagram и количество отзывов на TripAdvisor.

Путем объединения этих данных средний балл популярности из 10 был установлен для каждого из 30 проанализированных мест, что позволило выявить 10 самых популярных направлений.

В результате знаменитый Фонтан Треви в Риме, является самым популярным местом для посещения в этом году с показателем популярности 9,5 из 10, что на 90% выше, чем в среднем 5 из 10. Самый высокий рейтинг по количеству отзывов TripAdvisor (102 194) и второй по количеству хэштегов в Instagram (572 969).

Те, кто ищет удачу, должны встать спиной к фонтану и бросить монету через левое плечо, чтобы гарантировать и удачу, и обратную поездку в Рим в будущем.

Фото: Рейтинг самых популярных локаций, которые "приносят удачу" (traveldailynews.com)

Второе место по популярности занимает Собор Святой Софии в Стамбуле. С рейтингом популярности 9,3 из 10 и вторым по величине среднемесячным объемом поиска (293 000). В соборе есть отверстие в колонне, которое, как полагают, если посетитель коснется большим пальцем под углом 360 градусов, исполнится любое желание.

Третье место занимает плотина Гувера в штате Невада, с показателем популярности 9,2 из 10, который может похвастаться самым высоким средним ежемесячным объемом поиска в мире, составляющим 305 000 поисковых запросов.

Плотина Гувера представляет собой массивное гидротехническое сооружение, возведенное в глубоком Черном каньоне реки Колорадо. Она находится на границе двух американских штатов — Аризона и Невада, в 10 км от невадского города Боулдер-Сити и в 50 км от Лас-Вегаса. У входа на плотину со стороны Невады расположена две скульптуры "Крылатые фигуры Республики", созданные по проекту скульптор Оскара Хансена.

Следом за самыми популярными местами следуют Карлов мост (9), замок Бларни (7,5) и Фусими Инари-тайся (7,1), соответственно занимающие четвертое, пятое и шестое места.

Список самых популярных мест для посещения в 2022 году

Фонтан Треви в Риме, Италия; Собор Святой Софии в Стамбуле, Турция; Плотина Гувера в Черном каньоне, штат Невада, США; Карлов мост в Праге, Чехия; Замок Бларни в деревне Бларни, графство Корк, Ирландия.

Фото: Фонтан Треви в Риме (unsplash.com/michele-bitetto)

Фонтан Треви (итал. Fontana di Trevi) — самый крупный фонтан расположен в центральной части Рима, возле фасада палаццо Поли (Palazzo Poli). Вместе с фасадом здания имеет высоту 25,9 м и ширину 49,8 м. Построен в 1732-1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви.

Архитектурно-скульптурная композиция позднего римского барокко с элементами неоклассицизма.

Название происходит от латинского "trivium" (пересечение трёх дорог). Фонтан является одной из наиболее популярных туристических локаций Италии.

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