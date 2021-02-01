Уже в феврале: на израильском курорте готовятся принимать туристов

В популярном курортном городе Израиля готовятся принимать туристов и запускать работу отелей. Власти Эйлата ждут разрешения правительства на этой неделе, сообщает сайт mako.co.il.

После окончания карантина, который был объявлен до 31 января, первыми собираются открывать "зеленые острова", к которым относится Эйлат. Руководство города надеется, что о послаблении ограничений объявят на этой неделе, и можно будет возобновлять туристическую сферу.

Какая ситуация с COVID-19 в Эйлате

Несколько дней назад руководитель по борьбе с пандемией коронавируса в Израиле профессор Нахман Аш заявил, что сразу после выхода из карантина планируется открыть так называемые "зеленые острова" – курорты смогут работать на особых условиях, например, с закрытыми ресторанами в отелях. Этот статус в конце прошлого года получил город Эйлат.

Фото: Отель в Эйлате (isrotel.co.il)

На курорте даже успели принять первых туристов в течение пяти недель работы плана, пока опять не закрылись на карантин 27 декабря.

"Нам обещали, что мы будем во главе приоритетов. Я верю, что на следующей неделе мы получим окончательный ответ о том, как будут выглядеть следующие два месяца, и тогда мы начнем возвращаться к обычной жизни", - сказал в интервью сайту Mako мэр Эйлата Меир Ицхак-Халеви.

Он добавил, что гостиницы в городе смогут вернуться к работе примерно через две недели после выхода из карантина.

"Я мечтаю о том, что уже в феврале мы сможем привозить сюда пенсионеров, которые сделали прививки", - добавил чиновник.

Большие надежды в городе полагают на период празднования Песаха 28 марта. Отельеры прогнозируют заполняемость отелей на уровне 80 процентов.

Пока же город выглядит пустынным: отели, рестораны и предприятия закрыты. По набережной не гуляют люди, и нет полиции, чтобы разгонять нарушителей.

"В программе "Зеленые острова" шла речь о том, что Эйлат может работать и принимать гостей даже во время закрытия территорий, а не только тогда, когда все открыто. План отлично работал", - рассказал об успешной работе во время карантина мер.

Фото: Отели в Эйлате пустуют (pixabay.com)

Туристов будут принимать со справками о здоровье

В Израиле готовы возрождать туризм и принимать гостей на определенных условиях. Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн сообщила о разработанном плане возрождения отрасли.

Его начнут воплощать в жизнь по мере вакцинации местного населения. Предполагается, что туристов поделят на группы, а для посещения мест в стране им придется предъявлять справки о здоровье.

Одним из важнейших нововведений, которое предложило министерство здравоохранения - введение "зеленого паспорта" здоровья. Также для поездок будет необходим сертификат о выздоровлении или отрицательный тест на COVID-19.

При наличии именно этих "справок" туристы будут садиться в самолет, поселяться в отели и ходить на экскурсии.

Фото: Туризм в Израиле будет зависеть от вакцинации (pixabay.com)

К слову, Израиль лидирует в мире по темпам вакцинации населения. Уже больше 40% израильтян получили первые прививки. При таких темпах вакцинации в правительстве подсчитали, что туризм в Израиле начнет восстанавливаться весной 2021 года.

Напомним, мы писали, какие условия для отдыха туристов весной назвали в Израиле.

Также мы сообщали, что в еще одной курортной стране обновили правила для туристов.