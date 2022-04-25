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В Европе ожидаются массовые отмены авиарейсов: в чем причина

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Понедельник 25 апреля 2022 15:34
В Европе ожидаются массовые отмены авиарейсов: в чем причина Фото: Авиарейсы в Европе (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В Польше не могут достичь соглашения с сотрудниками авиасферы

Уже в мае в Европе могут произойти массовые отмены рейсов. Такая проблема возникнет из-за того, что Польша не может достичь соглашения с авиадиспетчерами по финансовым выплатам и условиям работы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Уточняется, что польские власти не смогли прийти к соглашению с авиадиспетчерами в споре об оплате и других условиях. Из-за этого могут не состояться две трети запланированных на май вылетов из аэропортов Варшавы.

В мае два аэропорта в Варшаве должны были обслужить в среднем более 500 рейсов в день. Однако из общего числа диспетчеров, работающих в Варшаве (206 человек), 180 решили уволиться, не соглашаясь работать на новых условиях. В профсоюзе пояснили, что сокращение зарплат авиадиспетчерам, а также увеличение рабочего времени недопустимы.

В профсоюзе заявили, что "борются за безопасность и возвращение культуры труда", а атмосфера доверия "создается, а не покупается".

Перебои в полетах коснутся не только Польши

По данным европейских СМИ, перебои в полетах коснутся не только рейсов в и из Польши, но и тех бортов, которые проходят через воздушное пространство этой страны. Такие проблемы могут начаться уже с 1 мая.

Однако ожидается, что переговоры с авиадиспетчерами в ближайшее время возобновятся. И, возможно, консенсус будет найден.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) сообщила агентству Reuters, что Управление гражданской авиации Польши значительно сократит количество полетов в воздушном пространстве страны, если соглашение не будет достигнуто.

Переговоры между профсоюзом авиадиспетчеров и профильными ведомствами продолжаются с начала апреля. Работники требуют повышения заработной платы и изменений в правилах техники безопасности и труда.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий, комментируя спор, заявил, что польское правительство готово к "дальновидному компромиссу", чтобы положить конец противостоянию между авиадиспетчерами и властями гражданской авиации Польши.

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