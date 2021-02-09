Под защитой армии: египетский курорт оградили бетонной стеной

Вокруг Шарм-эль-Шейха построили 36-километровый забор

Вокруг Шарм-эль-Шейха закончили строительство бетонной стены, чтобы защитить туристов от внешних угроз. Об этом заявили местные власти, сообщает Reuters.

Курорт Красного моря теперь надежно защищен 36-километровым бетонным и проволочным заграждением, которое отделяет его от территории пустыни. На отдельных плитах можно увидеть черные знаки мира. Предполагается, что "стена" с пропускными воротами оградит город от проникновения исламских боевиков.

Зачем нужна стена

За последние полтора десятка лет туризм в Южном Синае пострадал от разных потрясений.

В 2011 году турпоток в Египте уменьшился из-за восстания в 2011 году, крушения российского самолета с 225 пассажирами борту на Синае в 2015 году. Еще раньше, в 2005 году, из-за нападения боевиков Шарм-эль-Шейхе погибли десятки человек.

Фото: Ограждение вокруг курорта (english.alaraby.co.uk)

Повстанческие движения исламистских боевиков сосредоточены в 360 км от Шарм-эль-Шейха - на северном побережье Средиземного моря Синая. Власти Египта заявляют, что туристы на побережье Красного моря в безопасности и под защитой армии.

"Расстояние между ними огромно, к тому же существует большая безопасность: Вторая армия Египта защищает Северный Синай, а Третья армия - Южный Синай", - сказал губернатор Южного Синая Халед Фуда во время поездки на выходных.

Все, кто въезжает в город наземным транспортом, должны проехать через одни из четырех ворот, оборудованных фотоаппаратами и сканерами.

"Их будут обыскивать, камеры видеонаблюдения опознают их, автомобили будут сканировать, так что, когда они прибудут в город, это будет после полной поисковой операции", - рассказал он о мерах безопасности.

В то время как число туристов по всей стране снова выросло до уровня 2014 года, путешественники со всего мира продолжают избегать Шарм-эль-Шейх.

Фото: Шарм-эль-Шейх (mochileiros.com)

Что происходит с туризмом в Шарм-эль-Шейхе

После инцидента в 2005 году прямые полеты в аэропорт Шарм-эль-Шейха запретили российские и британские власти, сообщало The New Arab. Туристы со всего мира стали избегать курорты Египта – турпоток за год упал почти в два раза (с 9,3 млн туристов до 5,4 млн гостей).

Нуждаясь в деньгах, в Египте придумали план по возрождению этой туристической Мекки.

Строительство защитной стены, начатое в 2018 году, оказалось частью этого плана. Кроме защиты города от возможных террористов и отделения деревни бедуинов, была озвучена версия, что огражениие 6 метров высотой защитит море от попадания мусора.

Некоторые жители города на Красном море считают, что стена послужит позитивным шагом к возрождению "больной" туристической индустрии Шарм-эль-Шейха.

"Если стена в Шарм-эль-Шейхе приведет к возвращению британского и российского туризма, то я согласен с этим. Если нет, все это напрасно", - писали жители в соцсетях.

Фото: Туристы в отеле Шарм-эль-Шейха (booking.com)

На днях в Египте завершилась инспекция уровня безопасности аэропортов Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха, куда начнут летать самолеты с российскими туристами, сообщало издание egyptindependent.com. Предполагается, что на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх туристы из РФ смогут полететь уже в марте.

К слову, в 2020 году на фоне пандемии Египет посетили только 3,5 млн туристов по сравнению с 13,1 млн иностранных гостей в 2019 году.

Напомним, мы писали, как ливень затопил отели на египетском курорте.

Также сообщалось, почему туры в Египет могут значительно подорожать.