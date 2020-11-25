"Все еще плохо знаем свою страну": почему мы мало путешествуем по Украине

Внутренний туризм Incognita: как сделать украинские локации популярными
Мы очень плохо знаем Украину в контексте внутреннего туризма. Некоторые территории или направления не знаем вообще.
Вот просто сейчас назовете пять направлений для отпуска, кроме Одессы, Львова и Карпат? А 5-7 идей для тура выходного дня без подсказки Google? А 10 мест для поездки на пару часов в радиусе 50 километров? Но вы точно знаете 5-10-20 стран, куда хотите поехать, как только откроют границы. И по 10-20-30 мест в этих странах, которые хочется посетить.
А что не так с нашим внутренним, локальным туризмом?
Ведь у нас есть тысячи локаций, которые могут генерировать мощный туристический поток, исчисляемый в миллионах человек. Есть шикарное историческое наследие, второе место в Европе по количеству замков, реки и озера, пляжи и степи, города с тысячелетней историей и десятки тысяч достопримечательностей.
И, тем не менее, отдых внутри страны до недавнего времени сводился всего к двум форматам: море летом и горы зимой. Исторически так сложилось, что именно внутренний туризм в Украине многие годы был, мягко говоря, на задворках, без какой-либо действенной стратегии развития, без финансирования со стороны государства.
Как это ни странно, только благодаря пандемии и закрытым границам в нынешнем году вырос спрос на отдых внутри страны. Карантин-карантином, а потребность в путешествиях осталась. Да и жизнь в постоянном стрессе тоже требует качественно отдыхать вне дома.
Что же нужно, дабы шанс на развитие для внутреннего туризма превратился в нечто реальное?
За 10 месяцев 2020 года я проехал по Украине больше 30 000 км. От Азовского побережья до Закарпатья. От Одессы до границы с Беларусью. Последний месяц каждые выходные изучаю локации для тура выходного дня (об этом чуть ниже скажу отдельно) в радиусе 200-250 км от Киева.
Собранная информация дает мне право поделиться своей картиной внутреннего туризма по состоянию на сейчас и теми моментами, которые дадут ему настоящий шанс на развитие.
Давайте по порядку.
Инфраструктура на локациях. Речь идет о закрытии базовых потребностей и элементарном комфорте для туриста: кофе/чай/вода и перекус, туалеты, мусорные баки, навигация вокруг достопримечательности. Ничего из этого нет ни на одной локации, которые я посетил. Коростышевский карьер, Богуславское гранитное обнажение, затопленная церковь в Гусинцах, Каменное село, карьер Высокий камень, Витачов.
То есть, достопримечательность есть, прекрасное место, природа и все такое. Но банально негде сходить в туалет, выпить кофе, купить воды. Да о чем мы говорим, если даже указателей на эти локации нет. Пока не приедешь на место, вообще непонятно, правильная ли дорога или ты заблудился в лесу.
Минимальная инфраструктура на локации – это комфорт гостя, без которого он десять раз подумает, стоит ли ехать. И здесь речь не идет о больших инвестициях: банально местная власть или громада может закрыть этот вопрос и зарабатывать деньги.
Дороги. Справедливости ради скажу, что некоторые трассы в 2020-м отремонтировали. Но стоит с них свернуть – жесткая жесть.
Простой пример – Каменное село. Из Киева до него – 250 км. И если 230 км можно проехать за 2 часа, остальные 20 км – еще полтора часа, это если у вас полный привод и высокий клиренс. Иначе оставляем машину в ближайшем селе и 3 км топаем пешком. По грязи и полуметровых лужах. Или - церковь в Гусинцах. 10 км дороги через лес между соснами по оврагам.
Фото: Дороги - одна из существенных проблем, мешающих развитию туризма в Украине (РБК-Украина/Виталий Носач)
Подъезд к каньону в Буках – если совсем не жаль машины и есть деньги на ремонт. Как много людей захотят туда поехать по таким, с позволения сказать, дорогам? А могли бы ездить в туры выходного дня, много и часто. Особенно – когда границы закрыты. Ну прекрасный же вариант - узнать свою страну и посмотреть, насколько она красива. Заодно – заплатить за экскурсию, питание. Почему нет?
Транспорт. Он критически необходим для внутреннего туризма. И не только в контексте убитых вагонов и ржавых автобусов. Еще – скорость поездки. Давайте снова на простом примере. Допустим, люди из Николаева или Кропивницкого хотят поехать в Киев на выходные погулять.
Даже если выехать в пятницу вечером, на прогулку будет одна суббота. Потому что в воскресенье надо утром выехать обратно, чтобы в понедельник быть на работе. Иными словами, надо сутки провести в дороге.
А если ехать с Бердянска или Запорожья во Львов или Ужгород? Двое суток в дороге. Решить вопрос можно внутренними перелетами. И ключевое здесь – доступными по цене. К примеру, сейчас слетать в Одессу из Киева на выходные двум туристам будет стоить больше 14 000 грн.
Как думаете, много желающих? Вот вам одна из причин, почему многие локации работают только летом. Хотя я бы с удовольствием ездил круглый год по очень разным направлениям. Думаю, желающих было бы очень много.
Доступность информации. Следствием того, что на внутренний туризм годами никто не обращал внимания, критически мало достоверной информации о локациях, кроме "раскрученных". Я потратил около 3 часов серфинга в интернете, чтобы найти хоть что-то похожее на маршрут в Гусинцы. Один сайт противоречит другому, на одном пишут, что можно проехать на авто, на другом – что только лодкой.
Поехали в Ржищев, прочитав о лодках. На месте - телефоны трех типа перевозчиков-гидов, которые организовывают лодочные экскурсии к затопленной церкви. В результате все поехать отказались. Прохладно, уже лень, давайте весной, мы только в выходной. Хотя стоит это все 600 грн за 40 минут. Серьезно? Вот здесь я обеими руками за сертификацию и лицензирование гидов.
О множестве достопримечательностей - информация за 2010-12 года, совершенно утратившая актуальность. На двух ресурсах написано, что можно запросто доехать до Каменного села. Как оказалось, имеется в виду летом и когда нет дождей. Но об этом узнаешь, упершись машиной в грязь и колею.
Маркетинг и промо территорий. Туризм – это еще и о легендах, историях, мифах. Даже придуманных и "запакованных" в красивый маркетинг. Не факт, что события были, но есть красивая легенда, которая прекрасно продает.
Посмотрите на Варшаву, которая до карантина принимала около 25 миллионов туристов ежегодно. Задумайтесь – 25 миллионов. И это не Рим и не Венеция. В Варшаве не так много локаций для посмотреть. Но есть качественный маркетинг.
У нас едва ли не единственный пример правильной коммуникации – Львов. А остальные дестинации? Даже перечисленные выше достопримечательности могли бы принимать сотни тысяч туристов в год. Только о них или не знает никто, или добраться туда настолько сложно, что лучше не ехать.
Пакетные туры и готовые предложения, в том числе – формата короткого отдыха на выходные. Простой вопрос: как много из вас пользовались услугами турагентства для отдыха в пределах Украины? Годами отели и турагентства работали в разных плоскостях. Первые – сами и через посредников получали гостей. Вторые – только на выездной трафик. Всех все устраивало.
Пока не оказалось, что границы могут быть закрыты, и единственное направление для туризма – внутреннее. Но за это время и отели научились работать без турагентств, и туристы - сами по себе. Хотя тема готовых туров по стране, от премиальных до бюджетных, очень нужная, и тоже - в числе "must have" для цивилизованного развития внутреннего туризма. Сейчас внутренний туристический продукт как пакетное предложение – скорее исключение.
Сервис. Лет пять назад я делал опрос в своем Facebook-профиле о сервисе в индустрии гостеприимства.
Тогда около 65% людей жаловались на плохой сервис. Похожий опрос сделал и месяц назад. Проблемы с сервисом все еще оставались на первом месте, но на них в первую очередь обратили внимание только 30% комментаторов.
Да, сервис становится лучше. У нас есть масса замечательных отелей с хорошим сервисом. Но есть огромное число заведений, где собственники повторяют ежегодные мантры "зачем что-то делать и так приедут" и "мы персонал научим, а они уйдут к конкурентам". Или вот это: "перед сезоном учить не актуально", "в сезон – некогда", "после сезона – незачем".
Что на выходе? Люди, которые в силу карантина решили провести отпуск в Украине, приезжают в заведения "и так приедут". Сталкиваются с возможностью забронировать номер только по телефону (зачем нам эти онлайны, наши гости еще с 1976 года по телефону бронировали), "шо вы хотели" при регистрации, койко-местами, питанием а-ля столовая завода железобетонных изделий, грязными пляжами, уборкой номера раз в неделю.
Конечно, гости сравнивают свой потребительский опыт, задают вопрос "а какой смысл?" и делают соответствующие выводы.
Этим текстом я совершенно не хочу сказать, что все плохо. Его цель – обратить внимание на внутренний туризм. Он незаслуженно забыт, хотя потенциал у него - огромный и недооцененный.
Мне искренне хочется, чтобы по окончании карантина мы продолжали узнавать Украину туристическую. Чтобы путешествовать по стране было так же комфортно, как слетать в Европу, чтобы сотни, тысячи локаций ожили и радовали туристов.
Да, это сделать сложно. Но говорить о проблеме – это уже искать пути ее решения. Иначе в посткарантинную эру снова сотни самолетов повезут нас в Италию, Грецию, Турцию и Чехию, Штаты и ОАЭ. А наши туристические локации продолжат обростать сорняками, лишь изредка видя только очень целеустремленных туристов-экстремалов.
Я очень не хочу, чтобы отдых в Украине был только потому, что закрыты границы.
Напомним, ранее глава Гостуризма Марьяна Олеськив в колонке для РБК-Украина рассказала, почему в Чернобыле стоит побывать каждому туристу.
Также сообщалось, что ждет украинских туристов с новыми правилами авиаперелетов, которые начали действовать в ноябре.