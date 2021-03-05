В еще одну страну можно ехать без вакцинации: ждут украинских туристов

Для поездки на Сейшелы будет достаточно ПЦР-теста

Открытых для туристов курортных стран в Индийском океане станет больше. В марте открывается для туристов популярная тропическая страна – Сейшелы, сообщает издание Reuters.

О планах открыться в марте после успешной компании вакцинации местного населения власти Сейшел заявляли и раньше. Сейчас уже точно определились с датой открытия границ и правилами для туристов – 25 марта 2021 года. Решение было озвучено министром иностранных дел и туризма Сильвестром Радегонде на брифинге для прессы 4 марта.

"Сейшельские острова снова откроются для туристов со всего мира 25 марта", - сообщило государственное агентство Сейшельских островов со ссылкой на заявление Сильвестра Радегонде.

Из-за пандемии доходы Сейшел от туризма упали на 61% в прошлом году, поскольку из-за ограничений в страну прибыли на 70% меньше туристов.

"Мы надеемся, что это даст экономике страны необходимую передышку", - цитирует агентство Радегонде.

Сейшельские Острова в январе начали вакцинацию своего населения, которое насчитывает более 98 тысяч человек. По последним данным ВОЗ, в стране зарегистрировано 2618 подтвержденных случаев COVID-19 и 11 смертей.

На каких условиях можно лететь на Сейшелы

Совет по туризму Сейшельских островов (Seychelles Tourism Board) сообщает, что островное государство в Индийском океане с 25 марта 2021 года будет приветствовать гостей со всего мира, независимо от их статуса вакцинации.

Фото: Виллы на Сейшелах (pixabay.com)

Только один регион попал под запрет - посетителям из Южной Африки по-прежнему будет запрещено въезжать на Сейшельские острова до дальнейшего рассмотрения.

Путешественники должны будут предъявить только отрицательный результат ПЦР-теста сделанный за 72 часа до вылета.

При въезде на Сейшельские острова не будет никаких карантинных требований или ограничений на передвижение.

Кроме того, не устанавливается минимальный срок пребывания в заведениях по прибытии.

Туристы будут обязаны оставаться в отелях, сертифицированных как соответствующие правилам во время пандемии. Они будут иметь доступ ко всех общественных зонах на территории отеля, включая бары, бассейны, спа и детский клуб.

Фото: На Сейшелах ждут туристов из почти всех стран мира (pixabay.com)

Отдыхающие будут обязаны соблюдать другие меры общественного здравоохранения, принятые в связи с пандемией, включая ношение масок, социальное дистанцирование, регулярную дезинфекцию или мытье рук.

Коллективный иммунитет ожидают к середине марта

Министр Радегонде заявил, что решение о пересмотре и упрощении процедур въезда в страну стало возможным благодаря успеху, достигнутому в кампании вакцинации, которую страна начала в начале года. Все желающие могли бесплатно получить дозы вакцин китайской компании Sinopharm и индийской AstraZeneca.

"Кампания вакцинации прошла довольно успешно. Мы подошли к тому моменту, когда дальнейшее открытие наших границ является следующим шагом к нашему экономическому восстановлению. Объявленные меры в целом отражают рекомендации наших партнеров по туризму и были предприняты при всесторонних консультациях и с одобрения наших органов здравоохранения", - отметил чиновник.

Фото: Природа на Сейшельских островах (pixabay.com)

Сейшелы были первой африканской страной, которая в январе 2021 года запустила всеобъемлющую кампанию иммунизации против COVID-19.

В стране стремятся стать первой страной в мире, которая вакцинирует 70% населения старше 18 лет. Ожидается, что к середине марта удастся достигнуть таких цифр. Это будет свидетельствовать о приобретении коллективного иммунитета.

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