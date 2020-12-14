Впервые в истории: на безопасном карибском курорте произошла трагедия с туристкой

Фото: Пляж в заливе Ориент (travelandleisure.com)

Специалисты изучают нетипичное поведение хищников

На популярном курортном острове Сен-Мартен, который находится в карибском бассейне, от укусов акулы погибла туристка. Женщина плавала возле популярного пляжа в заливе Ориент бей, сообщает Sky News.

Уточняется, что жертве было 40 лет, после атаки она не выжила.

Местные власти ошеломлены случаем: ранее возле курортного острова, который принадлежит Франции и Нидерландам, хищников не замечали.

По словам пресс-секретаря местной власти Алена Риоуала, это первый случай в истории острова.

"Это очень необычно для этой части света", - сообщил Гевин Нейлор, программный директор глобальной базы данных по нападениям акул.

Он сообщил, что ранее в карибском бассейне были зафиксированы два нападения акул – на Багамах в 2019 году, а также – один на Кубе. Хищники приближаются к курортам из-за того, что там много туристов.

К слову, в прибрежных водах Доминиканы, куда массово едут украинские туристы в этом сезоне, водятся пять видов акул. Считается, что все они безопасны для людей. Наибольшие шансы увидеть акул во время ныряния – возле полуострова Самана.

За последние полвека был зафиксирован только один случай нападения на человека в прибрежных водах – в 2010 году нашли тело ныряльщика поблизости от курорта Бока-Чика.

Фото: Курорт Сен-Мартен (laplayaorientbay.com)

Где в последнее время на туристов нападали акулы

Недавно стало известно о нападении морского хищника на туристку на египетском курорте Марса Алам. 42-летняя дайвер из Германии ныряла с инструктором и группой других спортсменов возле рифа, рядом с которым водятся акулы.

Видео инцидента опубликовало местное издание Mars Times. После того как туристку оттащили от хищника, ее доставили в местную больницу и наложили швы на плечо. Также ранее в Египте акула напала на украинцев: пострадала женщина и ее сын, а также гид, сопровождавший туристов.

По словам губернатора Красного моря Амра Ханафи, туристку доправили в больнице в "стабильном состоянии".

По данным Masr Times, дайвинг в этом районе был запрещен на три дня губернатором Ханафи. Также был создан комитет для расследования возможных изменений в поведении акул в этом районе.

Фото: Дайвинг в Египте (pixabay.com)

Также после нападения акулы на украинских туристов 25 октября в Шарм-эль-Шейхе глава Агентства по охране природы Министерства окружающей среды Мохамед Салем сообщал, что акулы, естественным образом обитающие в Красном море, являются морскими хищниками и наносят серьезные травмы при нападении.

"В Египте есть один из тридцати наиболее известных в мире видов акул, которые нападают на людей", - отмечал чиновник.

Как обезопасить себя на отдыхе

Туристов предупреждают об опасных видах развлечений во время отдыха. В том числе – и о возможном заплыве акул в прибрежные зоны, где плавают туристы. Советы, как не попасть в зубы акуле: не купаться ночью, с ранами на теле, в местах рыболовли и не заплывать за риф.

Если все-таки решились на экстремальные развлечения, то проводить их необходимо с опытными инструкторами в разрешенных местах. Также необходимо оформить специальную страховку, которая покроет лечение возможных травм.

Фото: Остров на Карибах (pixabay.com)

Обычное туристическое страхование не покрывает занятия спортом в путешествии, отмечают в страховых компаниях.

Отправляясь на отдых, можно прибрести страховой полис с учетом экстремального спорта – он может быть на 20-30% дороже обычного туристического страхования, говорит в комментарии РБК-Украина Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна".

К экстремальному спорту относятся: дайвинг, рафтинг, катание на лыжах, рафтинг, прыжки с парашютом.

Напомним, ранее мы писали про лучшее время для отдыха в Египте зимой.

Также мы рассказывали про цены на туры и главные страны для зимнего отдыха украинцев.