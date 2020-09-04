Еще одна курортная страна может открыться раньше срока: озвучен прогноз

Некоторые страны, которые не собирались открывать границы вплоть до конца года, сейчас пересматривают сроки запуска туристического сезона. Так, готовность принимать туристов на Шри-Ланке высказали еще с 1 августа. Там уже разработали правила, согласно которым будут принимать иностранных туристов: приезжать сюда смогут туристы из всех стран. Им надо будет сдать тест на COVID-19 и предварительно оформить визу для въезда.

Правительство Индонезии в августе приняло решение подождать с открытием границ для туристов до конца 2020 года в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. До этого планировалось, что курортный остров Бали начнет принимать путешественников с 11 сентября.

Впрочем, похоже, что планы снова изменились: уже распространяется неофициальная информация о том, что красочный курортный остров откроется совсем скоро.

В комментарии РБК-Украина директор турагентства "Пилигрим" Павел Головненко прогнозирует, что и курортный остров Бали может открыться раньше, чем планировали: предположительно, уже с ноября этого года.

Фото: Красочный курортный остров может открыться совсем скоро (pixabay.com)

"Шри-Ланку обещают открыть с 1 октября, по информации моих партнеров там. Это трендовое направление для украинцев. Также, насколько мне известно, ведутся переговоры об открытии Бали (Индонезия – ред.), предположительно, с ноября", - говорит Головненко.

Он замечает, что доступные туры в закрытые страны можно найти уже сегодня. Впрочем, приобретать их он не советует.

"Все туроператоры продают туры куда угодно. Если мы зайдем в систему бронирования, то увидим туры на Гоа, в Индонезию на сентябрь. Я допускаю, что есть люди, у которых хватает ума их не покупать. На самом деле туроператорам денег не хватает, поэтому потом будут переносить даты", - объясняет специалист.

По его словам, как только откроются границы стран, вопроса, чем долететь на популярные курорты, не возникнет. Большинство авиакомпаний возобновят регулярные рейсы при наличии спроса.

"Join Up!" точно отправит туристов самолетами "SkyUp", МАУ может запустить рейсы. Другие авиакомпании со стыковкой в Эмиратах будут работать – для Air Arabia и Flydubai это традиционный поток, и они своего не упустят", - предполагает он.

В "Пилигриме" говорят, что рассчитывают на открытие направлений и нормализацию рынка в марте 2021 года.

Напомним, ранее мы писали, когда лучше планировать отпуск на Шри-Ланке.

Также советуем почитать о том, еще одна страна будет принимать туристов без тестов на COVID-19