Еще больше стран в "красном" списке: когда после возвращения в Украину требуется самоизоляция

Фото: Отдых в Болгарии (pixabay.com)

В курортных странах уровень заболеваемости снижается

Украинский Минздрав снова обновил список стран "красной" и "зеленой" зон согласно показателям по заболеваемости COVID-19. Новые европейские страны "обогнали" Украину по скорости заражения коронавирусом, в том числе - и туристические.

После поездки в страну с большим распространением коронавируса, чем в Украине, всем прибывающим придется сдавать ПЦР-тест или проходить 14-дневную самоизоляцию.

За неделю уровень заболеваемости в Украине вырос с показателей 200 активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения до 228,2. В "красную" зону добавилась еще одна туристическая европейская страна. А основные курортные страны, которые открыты для украинцев в этом году, остались в "зеленом" списке.

Фото: Отдых в Албании (pixabay.com)

Что изменилось в списке Минздрава за неделю

Рост заболеваемости коронавирусом в Европе опережает показатели в Украине, поэтому большинство стран, открытых для наших туристов, остаются в "красной" зоне.

Это значит, после поездки в любую из "красных" стран украинские путешественники подвергаются повышенному риску заразиться COVID-19. Поэтому таким туристам требуется сдать ПЦР-тест в Украине сразу по прибытии или не ранее 48 часов до пересечения украинской границы. Если тест не сдан или результат положительный, то придется отправиться на 14-дневную самоизоляцию.

Впрочем, после отдыха в теплых странах с низким уровнем распространения коронавируса украинцам по-прежнему не нужна самоизоляция и тесты.

Какие страны остались в "зеленом" списке

В "зеленом" списке Минздрава остаются Турция (34,2), Египет (2,1), ОАЭ (194,3), Мальдивы (99,6), Доминикана (55), Албания (142,7), Сербия (99,9), Мексика (48,3), Танзания (0), Куба (6,1). Добавился также Израиль с показателем 158,9.

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)

В "красную" зону добавилась Болгария с показателями 269,5 (было 151,3), в этом же статусе остаются Хорватия (472,4). Также в "красную" зону входят Черногория (471,1), Словения (878,3), Северная Македония (339,9), Польша (414,1).

К слову, быстрее всего растет статистика на Балканах. Например, в Хорватии за неделю количество заболевших увеличилось в два раза (с 241,4 до 472,4). А в экзотических странах уровень заражения снижается. Например, на Мальдивах – с 124,3 до 99,6 случаев, в Доминикане – с 58,2 до 55.

Что делать после возвращения из стран "красной зоны"

Статус страны в списке украинского Минздрава может измениться даже во время отпуска. Поэтому туристов предупреждают о возможном попадании страны в "красный" список и необходимости дополнительного ПЦР-тестирования или самоизоляции на две недели после возвращения из поездки.

В аэропорту все прибывающие из "красной" зоны должны установить и активировать приложение "Дій вдома". С его помощью осуществляется контроль за прохождением самоизоляции или ее отмены в случае негативный результат теста.

ПЦР-тест необходимо сделать в первые 24 часа после прилета или в стране пребывания не раньше 48 часов до прилета в Украину. Его результаты из лаборатории будут переданы в Центр общественного здоровья Украины, а оттуда - в базу приложения.

Фото: В аэропорту все прибывающие из "красной" зоны должны установить приложение "Дій вдома" (РБК-Украина)

Нельзя активировать начало самоизоляции сразу в аэропорту, иначе невозможно будет "применить" свой адрес в приложении.

"Одна из основных ошибок, которые показала практика, – люди часто подтверждают начало самоизоляции сразу же на границе или в аэропорту. Вместо того чтобы сделать это дома", - рассказал РБК-Украина Евгений Горбачев, руководитель департамента разработки программного обеспечения ГП “Дия”.

В таких случаях система автоматически сравнивала местонахождение дома с эталонной точкой в аэропорту и не принимала подтверждения.

Советами, как поступать после возвращения из "красной зоны", делилась киевлянка Алина Вирстюк.

"Не нажимайте "Я прибыл к месту самоизоляции" до того, как сдадите тест. Сделайте это после теста, когда будете дома. Потому что потом вас будут доставать запросами сделать фото, мигнуть глазами – и сделать это на протяжении 15 минут после оповещения", - предупреждала девушка.

Также она советовала избегать очередей и поэтому сдавать тесты не в аэропорту сразу после прилета, а уже возле дома в городской лаборатории.

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