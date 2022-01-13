Цены пошли вверх. Путевки в Турцию на лето существенно растут в цене

В ожидании высокого сезона отельеры повышают стоимость отдыха, а украинцы активно бронируют туры по раннему бронированию

После новогодних праздников украинцы стали активно покупать туры за границу. Хотя самый большой спрос наблюдается на зимний отдых в теплых странах, все больше туристов бронируют путевки в Турцию на следующее лето.

При этом сами турецкие отельеры в ожидании еще больших потоков туристов в 2022 году поднимают цены на проживание.

Популярные пятизвездочные отели на побережье уже "пошли вверх", рассказали эксперты профильному изданию Turpofi. Зато на молодых горнолыжных курортах этой страны можно найти недорогой отдых зимой.

Сколько будет стоить отдых в Турции по раннему бронированию и какие еще туры в эту страну пользуются спросом – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Туры бронировали, не отрываясь от оливье"

Спрос на путевки из Украины с первых дней 2022 года начался "мощно", отмечают эксперты. Например, руководитель сети туристических агентств "ХО" Александр Довгопол отметил, что к 3 января каждое третье агентство сделало бронировку на ближайшие даты, а 10 января у компании наблюдался самый высокий показатель бронировок с августа 2021 года, который был очень успешным для туризма.

"По нашим наблюдениям, клиенты бронировали туры, не отрываясь от оливье и шампанского", - добавил руководитель сети агентств.

Фото: Курорт в Турции (booking.com)

На фоне обычного спроса на жаркие зимние страны - Египет, Доминикану, Мальдивы – все чаще стали появляться заявки по раннему бронированию в Турцию, отметил директор "IT tour" Виталий Ходеев.

Его коллега директор компании "Альянс" Дмитрий Горбаток отмечает особенности спроса на направления: по данным за последний месяц, на первом месте уже стоит раннее бронирование Турции, а затем - лечебные курорты с термальными водами: Карловы вары в Чехии, Афьон в Турции и Венгрия.

Между тем, путевки на теплые месяцы в Турции уже подорожали, отмечают агенты.

"Турция уже подорожала. Турецкие партнеры ждут высокого сезона, поэтому цены поднялись. NG Phaselis Bay, Maxx Royal, Rixos'ы — все пошли вверх", – предупреждает директор одной из туристических компаний Светлана Триобчук.

По ее словам, зимой в Турции есть варианты бюджетного отдыха – например, недельный тур с 14 января на горнолыжный курорт Эрджиес стоит всего 6 тысяч гривен на одного.

Фото: Горнолыжный курорт Эрджиес (booking.com)

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По данным турецкой статистики, в 2021 году каждый 10 побывавший в стране прибыл из Украины.

"В прошлом году Турцию посетили 29 миллионов иностранных гостей, из них регион Анталию – 9 миллионов 94 тысяч. Есть большие ожидания на 2022 год. Согласно текущим бронированиям, будет достигнут показатель 2019 года", - рассказал президент федерации отелей Турции Сурури Чорабатыр телеканалу TRT Haber.

В 2021 году страна получила 24 миллионов долларов дохода от туризма.

"Мы получили очень хорошие новости о следующем сезоне - из Англии, Германии, Польши, России, Украины и Чехии на наших встречах как с агентствами, так и с туроператорами с ноября. Растущие бронирования показывают, что мы в более выгодном положении по сравнению с другими странами. Турция сохранит свое преимущество и в 2022 году", - отметил Чорабатыр.

То, что текущие бронирования отелей вселяют надежды на лучший сезон, отметил президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Улкай Атмака.

"Несмотря на ограничения и запреты на полеты, 2021 год превзошел все ожидания. Ожидания от 2022 года еще выше - активность наблюдается на всех рынках", - сказал он.

Фото: Пляж в Анталии (unsplash.com/atif-zafrak)

Сколько стоит отдых в Турции по раннему бронированию

Раннее бронирование дает туристам минимум два преимущества, на которые обращают внимание специалисты: экономия до 40% от стоимости путевки по сравнению с бронированием в "сезон", а также "рассрочка". Второй "плюс" покупки тура за несколько месяцев - большой выбор отелей и вариантов размещения, который сокращается к приближению даты отпуска.

По данным туристической компании "Пилигрим", туры на 7 ночей с питанием "все включено" на двоих в июне 2022 года стоят от 17-18 тысяч гривен в 4* отелях Кушадасах, Кемере, Мармарисе и Аланье. В 3* можно отдохнуть на 2 тыс. гривен дешевле. В 5* отелях сети Maxx Royal – от 36,7 тыс. гривен до 160 тыс. гривен в Белеке. В сети Rixos недельный отдых обойдется от 58 тыс. гривен в Анталии, в 98 тыс. гривен в Белеке.

У Farvater с 20 июня цены начинаются с 14,7 тыс. гривен в 3* отелях, с 16 тыс. гривен в 4*, с 23 тыс. гривен. В 5* - от 23 тыс. гривен в Кемере. В 5* отеле NG Phaselis Bay в Кемере – от 103 тыс. гривен по раннему бронированию.

По данным сайта booking.com, неделя отдыха в NG Phaselis Bay в Кемере в последнюю неделю мая обойдется в 78353 гривны за двоих (на даты майских праздников свободных мест нет), в последнюю неделю июня 7 ночей обойдутся в 105 тыс. гривен. А в Rixos Downtown Antalya в конце мая 7 ночей обойдутся от 61 тыс. гривен, в конце июня - от 67,7 тыс. гривен.

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