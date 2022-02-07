"Экстренная эвакуация пассажиров". Как в ближайшее время могут измениться правила путешествий

Туристов, отправляющихся на отдых за границу, в скором времени могут ждать новые правила путешествий. Согласно новым правкам в законе "О туризме" (проект №4162), украинцам нужно будет оформлять обязательную страховку на возвращение из-за границы в случае отмены авиарейса.

Рассмотрение обновленного законопроекта может состояться уже в конце февраля или весной, рассказала в интервью "Укринформу" депутат ВР Евгения Кравчук.

"Для туристов, которые выезжают за границу, будут обязательно страховки от невозвращения. Когда отменяется рейс, люди по несколько суток сидят в аэропортах и не могут ни с кем связаться. Такого не может быть. У всех будет страховка на возврат. В случае отсутствия рейса туристов сразу посадят на другие рейсы и отправят домой", – сказала она.

Пока на сайте Верховной Рады новая версия законопроекта не опубликована – доступен для ознакомления вариант 2020 года. С тех пор к тексту появилось около 2 тысяч правок, отметила депутат.

Как повлияют на отдых украинцев новые правила путешествий и что о реализации таких норм думают эксперты – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Вряд ли страховым случаем будет считаться любая отмена рейса"

У специалистов туристической отрасли возможная норма закона вызывает беспокойство, поскольку неизвестно, как такой массовый возврат туристов возможно будет организовать и оплатить по страховке. Также непонятно, какие риски будут подлежать такому страховани, пишет профильное издание Turprofi.com.

"Я со скепсисом отношусь к таким заявлениям. Сказать можно что угодно, вот только кто будет обеспечивать этот страховой платеж? Представляете, какие выплаты должны быть, если отменятся десятки рейсов сразу? Это как создать государственную авиакомпанию: одно дело задекларировать, а другое - реализовать", - поделилась мнением соучредительница туроператора TPG Елена Бойко.

Фото: "Какие выплаты должны быть, если отменятся десятки рейсов сразу?" (unsplash.com/joyce-romero)

Издание перечисляет вопросы по новому проекту закона, которые для представителей турбизнеса остаются открытыми:

Какие риски будут страховать: отдельные каждого туриста или риски авиакомпаний, или туроператоров, заказывающих чартеры;

Вряд ли страховым случаем будут считать любую отмену рейса, даже если она плановая и перевозчик предоставит пассажиру отель с альтернативным вылетом;

Что будет считаться сигналом к экстренной эвакуации пассажира? Реально ли застраховать всех и во сколько это обойдется?

Как такое страхование будет работать? Если туристы находятся в стране, откуда отменили все рейсы, — где страховая возьмет самолет, чтобы срочно всех вывезти?

Как изменится стоимость страховки для туристов

Между тем, в страховых компаниях считают, что теоретически такой вид страхования туристов возможен. Например, в компании "ВУСО" отметили, что такой механизм помощи придется создавать:

"Скорей всего, создадут пул из страховых компаний, туроператоров и авиакомпаний. Возможно, авиакомпании и туроператоры будут вносить залоговые средства в гарантийный фонд раз в квартал или раз в год".

Фото: "Страхование туристов уже отработано" (unsplash.com/engin-akyurt)

При этом подсчитать возможную стоимость новых полисов в составе турпакетов предварительно эксперты по страхованию не берутся.

"Мы не видим, какие изменения внесли в проект. Но нужно разделять страхование конкретного туриста, который сам страхует свои риски по классической схеме - тут мало что изменится в любом случае, так как система отработана, и страхование рисков туроператоров", - объясняет генеральный директор Национальной Ассоциации страховщиков Украины Денис Ястреб.

В страховании туристов стоимость страхового полиса может несущественно измениться, если увеличится перечень рисков или изменится страховая сумма, или будет регулирование франшиз.

"А вот страхование ответственности туроператоров — неизведанное поле, потому что нормального регулирования в этой сфере и сложившихся схем пока не существует. Это будет новый опыт", – отметил эксперт.

Страховка может соблюдаться формально - эксперт

Денис Ястреб добавляет, что обязательное страхование стало формальностью и часто не работает.

"Действующие лица не понимают важности такого страхования, они понимают только то, что полис должен быть, а что в него входит — совсем не интересуются. В результате полис превращается в формальность, который по факту часто не работает", – обратил внимание он.

Между тем, он считает правильным нормы в проекте закона "О туризме", который опубликован на сайте ВР с 2020 года. Там говорится, что туристы обязаны иметь страховку при поездке за границу с покрытием минимум 30 тысяч евро.

Фото: Туристы должны будут иметь страховку на 30 тысяч евро (unsplash.com/datingscout)

"Уже давно существует практика страхования наших граждан от невылета, если турист или кто-то из его семьи заболел накануне поездки. Люди соглашаются страховаться, поскольку понимают, что такие риски есть.

Что касается заявлений, что страхование "от невозвращения домой" будет обязательным (если авиакомпания или туроператор не могут вернуть туристов из-за границы), это может быть предусмотрено в некой лайт-форме обязательного страхования рисков. Но если это обязательная норма страхования, регламентирующая все аспекты, то она, скорей всего, будет соблюдаться формально", - считает эксперт.

Страховые компании могут не согласиться на такое страхование

Возможная эффективность страхования "от невозвращения" в случае банкротства крупных авиакомпаний или туроператоров – также под вопросом. Ведь в таких случаях обанкротившаяся компания может "потянуть за собой на дно" и партнерскую страховую компанию, ведь при наступлении страхового случая в сложной ситуации за границей могут оказаться десятки тысяч людей.

"Вопрос наступления катастрофических рисков (когда весь риск концентрируется в одном месте и из-за его наступления происходит множество страховых событий), конечно, беспокоит. У каждой компании свой потенциал, и прежде чем брать на себя ответственность, страховые компании все просчитывают. Но хотя есть механизмы перестрахования и сострахования рисков, если они слишком велики и вероятны, может быть и так, что никто не согласится их застраховать. Банкротство очень крупного туроператора или перевозчика удержать на себе тяжело. Вопрос будет в сумме", – предполагает Денис Ястреб.

Напомним, мы писали, с чем сталкиваются туристы, отдыхая в формате "все включено".

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