Эксклюзивный, но небезопасный отдых: еще одна страна открылась для туристов

ЮАР отменяет ограничения на въезд для иностранцев
Южно-Африканская Республика (ЮАР) возобновляет прием туристов и готова пускать иностранцев изо всех стран. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил президент страны Сирил Рамапоса в своем Twitter-аккаунте.
Сообщается, что туристов будут впускать в ЮАР при наличии отрицательного теста на COVID-19 и с условием соблюдения всех протоколов безопасности. При необходимости туристам придется пройти двухнедельный карантин и самостоятельно его оплатить.
По словам главы государства, в стране возобновляется работа бизнеса, постепенно отменяются все ограничения по часам работы. Он также на три месяца продлил действие так называемых COVID-грантов тем бизнесам и гражданам страны, которые пострадали от пандемии.
Эксклюзивные, но небезопасные туры
Туры из Украины в ЮАР до карантина делали всегда, но такого рода отпуск считается эксклюзивным и никак не массовым, объясняет в комментарии РБК-Украина Марина Казакова, основатель турфирмы "Kazakovs Travel".
"Эти туры прежде всего рассчитаны на состоятельных туристов. Подобные путешествия всегда продавали под регулярные рейсы. Чартеры в этом направлении точно никто делать не будет. Во-первых, в Украине нет бортов, которые бы "потянули" такое длительный перелет. А во-вторых, это направление не будет пользоваться значительным спросом", - поясняет специалист.
Но добавляет, что туроператор Travel Professional Group 12 ноября анонсировал чартер в Кению на март 2021 года, поэтому туры в африканские страны из Украины точно будут продолжаться.
Главное, что интересует туристов в ЮАР - это уникальные и живописные природные парки. Но, в то же время, это направление может быть и опасным для туристов, отмечает турагент.
"Я категорически запрещаю своим туристам ехать туда самостоятельно, без помощи профессиональных турагентств. Дело в том, что в этой стране - довольно высокий уровень преступлений. В столице ЮАР, Йоханнесбурге, вечером после окончания рабочего дня часто происходят грабежи, нападения. К сожалению, даже со всей уникальностью этого региона, он остается небезопасным", - говорит Марина Казакова.
Согласно данным сервиса Numbeo, анализирующего информацию о качестве жизни в различных государствах, столица Южно-Африканской республики, Йоханнесбург в 2018 году, вошла в десятку наиболее криминальных городов мира.
Тем не менее, ЮАР многие туристы считают одной из самых красивых стран мира. Исторический Кейптаун, дикая природа Парка Крюгера, заповедники, эксклюзивная кухня, Дорога Садов и местные чистые пляжи привлекают туристов из разных стран мира.
До пандемии коронавируса ЮАР ежегодно посещали около 17 млн туристов.
Есть ли туры в ЮАР из Украины
Туры в ЮАР предлагают несколько украинских туркомпаний. В основном - с посещением и других стран Африки за одну поездку.
Так, "Калипсо Украина" предлагает на сентябрь 2012 года поездку на 20 дней в ЮАР, Намибию и другие страны по цене от 4620 долларов. Еще один маршрут от этой туркомпании - "Кейптаун-Мыс Доброй Надежды-Парк Крюгера-Водопад Виктория" предлагается туристам по цене от 2436 долларов за 9 дней.
Турфирма "Индиан Холидей" предлагает групповые туры в Кейптаун продолжительностью 6 дней (5 ночей) с посещением двух океанов и Мыса Доброй Надежды по цене от 29 600 грн без учета авиа. Групповой тур "Кейптаун+Парк Крюгера" у этой же компании стоит от 50 700 грн, также не учитывая цены за авиаперелет.
Напомним, мы сообщали, что авиакомпании начали распродажу дешевых авиабилетов из Украины в Турцию.
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