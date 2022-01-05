Екологічний тренд. У країнах ЄС закликають подорожувати поїздами замість літаків

Фото: Данія скоротить викиди вуглецю від літаків до 2030 року (unsplash.com/jakob-rosen)

Данія - серед перших держав ЄС, які вирішили скоротити викиди вуглецю до 2030 року

Данський уряд у найближчому десятилітті має намір зробити можливими повністю екологічні польоти на літаках, щоб скоротити викиди вуглецю в країні, передає SchengenVisaInfo.com.

За словами прем'єр-міністра країни Метте Фредеріксен, рішення поширюватиметься на всі внутрішні маршрути та рейси.

"Буде важко? Так. Чи можна це зробити? Думаю так. Ми це вже робимо. Талановиті дослідники та компанії працюють над рішеннями. Якщо нам це вдасться, то це буде зелений прорив. Не лише для Данії, а й для всього світу", – заявила прем'єр-міністр Данії під час свого новорічного виступу.

До речі, мандрівники вже тепер можуть перевірити, які польоти та літаки не є екологічно безпечними: Google запускає функцію перевірки викидів вуглецю – це вказано під час пошуку авіаквитків.

Данія прагне скоротити загальні викиди вуглецю на 70% до 2030 року у порівнянні з рівнями 1990 року, а також хоче "взяти на себе ініціативу та ще більше підняти планку" у цьому тренді у порівнянні з іншими країнами.

Поїзди замість літаків. Де переглядають політику щодо рейсів

Під час саміту ACI Europe Aviation Sustainability Summit минулого року представники багатьох міжнародних аеропортів підтвердили свою позицію щодо пом'якшення наслідків кліматичних змін та досягнення нульового чистого викиду CO2 до 2050 року.

В адміністраціях кількох аеропортів у ЄС пообіцяли боротися зі зміною клімату, досягнувши бажаної мети щодо зниження викидів вуглецю до 2030 року. Про такі плани заявили три аеропорти в Ніцці, Франції, аеропорт Риму, аеропорт Амстердама Схіпхол, Копенгаген, Ейндховен та аеропорти Люксембурга.

До 2030 аеропорти в аеропортах Норвегії та Швеції також мають намір знизити викиди вуглецю. Крім того, один з провідних авіаперевізників Finnair раніше оголосив, що замінить найкоротші маршрути автобусами, щоб популяризувати екологічно чисті подорожі.

Фото: В адміністраціях кількох аеропортів у ЄС пообіцяли боротися зі зміною клімату та зниження викидів вуглецю до 2030 року (unsplash.com/philip-myrtorp)

Флагманська авіакомпанія Нідерландів, KLM, раніше замінила деякі зі своїх рейсів до Брюсселя зі Схіпхола на поїзди.

У Франції заборонили авіакомпаніям виконувати внутрішні рейси у випадках, якщо доступний альтернативний маршрут поїздом або якщо час у дорозі між внутрішніми пунктами призначення - менш ніж два з половиною годин поїздом.

Уряд Бельгії ухвалив аналогічний підхід до обмежень. Там запровадили податкові збори для близькомагістральних рейсів, згідно з якими мандрівники, що прямують до пунктів призначення з довжиною менше ніж 500 кілометрів, мають сплачувати авіаційний збір у розмірі від 4 до 6 євро. Зокрема, це стосується мандрівників, які прямували до Лондона, Амстердама, Гамбурга та Штутгарта, Парижа, Страсбурга і Базеля.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому туристи в різних країнах відмовляються від авіаперельотів.