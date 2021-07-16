В Египте планируют ввести платную вакцинацию от COVID для украинцев: что известно

В Египте рассматривают возможность ввести опцию платной вакцинации от COVID для туристов из Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби.

По ее словам, такая возможность сегодня рассматривается в рамках кампании по привлечению туристов в страну.

"Египет производит большое количество вакцин от коронавируса (в июне в Египте запустили локальную линию производства вакцины от COVID китайской компании Sinovac Biotech - ред.). Мы бы хотели изучить, заинтересует ли это украинских туристов, чтобы привлечь их на египетские курорты. Какие вакцины и по какой стоимости смогут получить украинцы, нужно будет еще обсудить на уровне министерства здравоохранения", - поделилась планами Шалаби.

Она добавила, что Египет сегодня признает все вакцины от COVID, которые применяются в разных странах и одобрены ВОЗ.

При этом, по заявлениям властей, в курортной стране недавно провели вакцинацию всем сотрудникам сферы туризма – работникам отелей, ресторанов.

Фото: Когда в Египте можно будет вакцинироваться туристам, пока неизвестно (unsplash.com/seif-amr)

Отметим, сегодня иностранцев вакцинируют в нескольких странах мира. В частности, на Мальте. Также - в Румынии: там можно пройти прививку бесплатно, выбрав один из препаратов. В том числе есть возможность вакцинироваться препаратом Johnson&Johnson, которая предполагает введение только одной дозы вместо двух.

Также возможность пройти прививку от коронавируса анонсировали на Мальдивах еще в апреле этого года. Отдохнуть и заодно вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие туристы, заявлял министр туризма страны Абдулла Маусум.

По его словам, Мальдивы будут предлагать посетителям вакцинацию по прибытии в рамках комплексной трехэтапной стратегии "3V" (visit, vaccinate, vacation – посещать, вакцинироваться и отдыхать). Новый план направлен на возрождение пострадавшего туристического сектора страны.

Туристам, у которых есть въездные визы, бесплатные вакцины против COVID-19 предлагают в Абу-Даби – столице ОАЭ и одноименного эмирата. Туристы могут получить прививку препаратами от Pfizer или Sinopharm. Запись на вакцинацию доступна онлайн с 11 июня.

Сербия также развернула план вакцинации туристов от COVID в апреле этого года, однако позже правительство страны отказалось от такой идеи.

Напомним, ранее сообщалось, что ждет украинских туристов с фейковыми ПЦР-тестами при въезде в Египет.

Также во Франции вводят платные COVID-тесты для туристов.