Вакцинация как бонус: на Мальдивах туристов планируют прививать от COVID

А для ранее вакцинированных смягчат правила въезда

Отдохнуть на Мальдивах и заодно вакцинироваться от коронавируса в скором времени смогут все желающие туристы. Об этом заявил министр туризма страны Абдулла Маусум телеканалу CNBC.

По его словам, Мальдивы скоро будут предлагать посетителям вакцинацию по прибытии в рамках своей трехэтапной стратегии "3V" (visit, vaccinate, vacation – посещать, вакцинироваться и отдыхать). Новый план направлен на возрождение сильно пострадавшего туристического сектора страны.

Мальдивы, государство-архипелаг в Южной Азии, известно своими тропическими пляжами и чистейшей водой. При этом страна в значительной степени зависит от туристической индустрии. Около 67% валового внутреннего продукта (ВВП) прямо или косвенно приходится на туристический сектор.

Вакцинация как бонус

В настоящее время путешествующие на Мальдивы должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест и подтверждение бронирования отеля. Агентство по охране здоровья страны собирается объявить об отмене этих условий при въезде для вакцинированных туристов.

"Такое объявление будет сделано очень скоро. Может быть, даже на этой неделе", - сказал Маусум.

Фото: Отель на острове на Мальдивах (booking.com)

Впрочем, о готовом графике вакцинации прибывающих туристов пока речи не идет. Министр туризма отметил, что приоритетом правительства является обеспечение обеими дозами вакцины в первую очередь местного населения.

"Как только этот процесс будет завершен, страна будет готова вакцинировать прибывших", - отметил чиновник.

По словам Маусума, около 90% сотрудников, работающих непосредственно в сфере обслуживания иностранных туристов, уже получили свою первую дозу вакцины. При этом из 530 000 жителей островного государства вакцинировались первой дозой чуть больше половины людей – около 53%.

Пока неизвестно, будут ли вакцины для желающих туристов бесплатными, или же за прививки от коронавируса придется платить. Но Абдулла Маусум заверил, что проблем с поставками не возникнут.

Он заявил, что страна получила в качестве гуманитарной помощи вакцины от Индии, Китая и инициативы Covax от Всемирной организации здравоохранения, которая направлена ​​на обеспечение справедливого и равноправного распределения вакцин. По его словам, Мальдивы также заказали дополнительные поставки из Сингапура.

"Не думаю, что поставки на Мальдивах являются проблемой, потому что наше население относительно невелико. Квота, которую мы получаем от различных организаций и дружественных стран, также поможет", - сообщил он продвижении программы вакцинации на островах.

Фото: В 2021 году Мальдивы посетили 350 тысяч туристов (booking.com)

Цель – привлечь 1,5 миллиона туристов

В туристическом секторе страны пытаются выровнять ситуацию с туризмом после кризиса, связанного с пандемией. Абдулла Маусум отметил, что новые инициативы в туризме являются необходимой стратегией, чтобы помочь стране достичь цели - 1,5 миллиона туристов и 10 миллионов ночей (общая длительность пребывания туристов - ред.) в этом году.

"Когда мы достигнем цели на этот год, это все равно будет меньше, чем нужно стране. Но все же это намного лучше, чем мы ожидали в конце 2020 года", - сказал министр.

В 2021 году на Мальдивы прибыло 350 000 туристов. Большинство отдыхающих - в основном из соседней Индии - где пользуются нестрогими въездными требованиями страны. На втором месте по количеству прибытий – туристы из России. Согласно последним данным министерства туризма Мальдив, в 2021 году до 7 апреля на островах отдохнули уже 18396 украинцев, заняв третье место по турпотоку. Также на тропические острова прилетают отдыхать туристы из Германии, Казахстана, Румынии, Великобритании, США, Чехии и Франции.

Фото: Ради вакцинации туристы могут задерживаться на Мальдивах дольше (booking.com)

Кроме краткосрочных туров, на Мальдивах развивается и "рабочий" туризм, когда туристы бронируют более длительный срок проживания для удаленной работы или рабочего отпуска.

"Работа на Мальдивах сейчас становится очень модной. Вы видите, что сюда приезжают состоятельные руководители, директора компаний, и они останавливаются здесь", - добавил чиновник.

Маусум надеется, что такая тенденция будет продолжаться и больше туристов будут заинтересованы задержаться на островах, чтобы получить как первую, так и вторую дозу вакцины.

Напомним, мы писали про лучшие страны для пляжного отдыха в 2021 году.

Также сообщалось, какие курортные острова открываются для туристов в мае.