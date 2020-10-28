Не только Египет: в какие страны украинцы едут в отпуск этой осенью

В условиях пандемии коронавируса многие популярные направления для украинских туристов остаются закрытыми. Тем не менее, такие страны как Мексика, Доминикана, Мальдивы, ОАЭ и Танзания уже открыты и готовы принимать туристов.

Об этом РБК-Украина рассказывает сооснователь туристической компании "Авиалига" Александр Шуляк. По его словам, Мексика остается одним из лидеров в направлениях для отдыха в этом сезоне.

Мексика пропускает туристов без ПЦР-тестов

"Для граждан Украины электронное разрешение на въезд оформляется за пять минут. В нынешних реалиях страна не требует от туристов сдавать ПЦР-тесты перед поездкой, не требует и прохождения карантина. Почти все достопримечательности открыты для посещения. Конечно, с соблюдением всех норм безопасности", - рассказывает Александр Шуляк.

По словам представителя "Авиалиги", аэропорт курортного города Канкун сейчас принимает даже больше рейсов, чем столица Мехико - около 260 каждый день.

Мексика - колоритная страна с массой интересных достопримечательностей, которых не найти в других местах. Уникальное наследие культуры Майя, чистые пляжи, развлекательные комплексы и дайвинг - далеко не полный список того, что можно увидеть и испробовать туристу.

Но стоит помнить, что в этом туристическом сезоне в Мексике отменены групповые экскурсионные туры по стране. По крайней мере, на 2020 год, отмечает Александр Шуляк.

Отдых в Мексике остается дорогим

Впрочем, хоть туры в Мексику и набирают популярность среди украинцев, они пользуются спросом преимущественно в премиум-сегменте. Такое мнение РБК-Украина высказывает специалист по подбору туров Любовь Чернега.

"В "массовом" туризме, как и раньше, пользуются спросом Турция и Египет. С наступлением осени по Турции интересуются экскурсиями и отдыхом в отелях со спа-услугами, а в Египет едут за пляжным отдыхом. Сезон морского и пляжного отдыха в таких странах как Черногория, Албания и Хорватия уже заканчивается. Поэтому туда тоже в последнее время хотят ехать за экскурсиями по достопримечательностям", - говорит она.

Но Мексика остается для украинцев довольно дорогим направлением, обращает внимание Любовь Чернега.

Фото: Чичен-Ица, Мексика (pixabay.com)

"Если мы посмотрим на предложения по турам в эту страну с вылетом в Канкун из Киева в ноябре, то увидим, что цены на недельный отдых (часто - без питания) стартуют от 70 тысяч гривен на двоих на семь дней. То есть вся поездка, с покупкой питания, перемещения по стране и покупки сувениров (в зависимости от ваших предпочтений) может обойтись и в 80-90 тысяч на двоих", - поясняет она.

У сети турфирм "Поехали с нами" неделя отдыха в хорошей гостинице, но без питания, начинается от 75 тысяч гривен, приводит пример специалист.

У компании "Калипсо" экскурсионный тур в Мексику, во время которого можно посетить много интересных мест, стоит от 44, 300 гривен. А у "Coral Travel" отдых в отелях 3-4* обойдется на неделю минимум в 60 тысяч гривен.

Египет удерживает лидерство

Туры в Египет все же остаются популярными, как и ранее, говорит в комментарии РБК-Украина Алла Глыва, руководитель турагентства "TURBAR". Египет - уже давно является традиционным лидером массового туризма, и держит позиции в этом сезоне, говорит она.

"Египет всегда составлял 80% продаж из всех направлений в зимний сезон", - отмечает Алла Глыва.

Фото: Египет сохраняет популярность (pixabay.com)

Судя по отзывам украинских туристов, которые недавно вернулись из отпуска в Египте, местные отели заполнены далеко не полностью. Отдыхающих там все еще не так много. Поэтому отдых в этой стране может стать еще и комфортным местом пребывания во время пандемии.

К слову, цены на отдых на курортах Красного моря пока не повышаются. В самой курортной страны связывают это со снижением турпотока после того, как в начале осени там ввели требование обязательного ПЦР-тестирования для туристов.

Напомним, ранее мы писали, что цены на отдых в Египте резко снизились в конце октября.

Также сообщалось, какие медицинские расходы туристов за рубежом не покрывает страховка.