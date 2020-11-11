"Заполнены все отели": малоизвестная локация резко стала популярной во время карантина

Фото: Архипелаг Чатем (wikipedia.org)

Интерес к труднодоступным островам вырос во время пандемии

Пандемия коронавируса нанесла существенный вред индустрии туризма: отели, рестораны и авиакомпании по всему миру разоряются или резко сокращают расходы, пытаясь выжить.

Но есть одно место на планете, где даже во время пандемии "слишком много туристов": это острова Чатем возле Новой Зеландии. Об этом говорится в публикации издания CNN.

"Самые труднодоступные места планеты"

Если вы не слышали о таком месте - это нормально. Ведь тех, кто знает об этой локации, в мире действительно немного, уверяют в статье CNN.

Удаленный от континента архипелаг Чатем в Тихом океане входит в состав Новой Зеландии, находится примерно за 800 километров от ее "материковой" части. Население архипелага составляет всего около 600 жителей.

Поскольку границы Новой Зеландии из-за пандемии остаются в основном закрытыми, а местным жителям не рекомендуется выезжать за границу, архипелаг Чатем резко стал самым популярным местом отдыха для местных туристов в 2020 году.

Фото: Интерес к островам резко вырос во время карантинных ограничений (tripadvisor.com)

До пандемии два основных населенных острова архипелага, Чатем и Питт - принимали около 2000 туристов в год. Но 2020 год внес свои коррективы.

Из-за отдаленности островов даже новозеландцы их практически не посещали. Но теперь удаленность этих локаций внезапно стала преимуществом: соскучившиеся по путешествиям туристы из Новой Зеландии едут сюда, чтобы отдохнуть, не проходя самоизоляцию или тесты на COVID-19.

"Это произошло довольно быстро", - говорит менеджер по туризму острова Джеки Гарден о резком росте туризма на Чатеме.

"Здесь немного дороже, поэтому сюда не едет молодежь, которая ищет дешевого отдыха. Здесь также нет пляжных курортов или чего-то подобного", - отмечает она.

Фото: Природа отдаленных от материка островов (dxnews.com)

Пандемия привела к тому, что произошел всплеск туризма на островах, и они стали очень популярными. Получилось даже так, что сейчас спрос намного превышает предложение, говорит эксперт. По ее оценкам, на островах есть всего лишь 150 спальных мест в отелях, домиках, гостевых домах, и все они забронированы надолго вперед.

Единственная авиакомпания, обслуживающая архипелаг, - Air Chathams, которая выполняет всего несколько рейсов в неделю между островом Чатем и "материковой" частью страны. Обычно туристический сезон длится здесь примерно с ноября по март: в южном полушарии в этот период царит летняя погода. Но раньше далеко не все считали архипелаг туристическим местом.

"Но теперь все жилье на острове забронировано вплоть до июня 2021 года", - говорится в публикации.

Чем заняться на островах

Раньше сюда ехали в основном пожилые туристы, чтобы отдохнуть в атмосфере тишины и спокойствия. Но сегодня острова стали посещать самые разные туристы, и все они восторгаются местными пейзажами и природными красотами, отмечают в CNN.

"Остров Питт считается первым населенным местом планеты, где каждый день поднимается солнце. Чатем был самой восточной частью древнего суперконтинента Гондвана (соединявшего когда-то Африку, Южную Америку, Австралию, Новую Зеландию и Антарктиду - ред.). Это повлияло на местные ландшафты, и сегодня здесь - просто захватывающая природа, включая базальтовые колонны в стиле Дороги гигантов (природный памятник в Северной Ирландии - ред.) и вулканические конусы", - поясняют в статье.

Фото: Архипелаг Чатем, спутниковая съемка (wikipedia.org)

На островах также живут некоторые из самых редких птиц в мире, есть большая колония тюленей.

В некотором смысле рост туризма является большим "плюсом" для островов, где большинство людей задействованы в сельском хозяйстве или "рыбной" сфере, отмечает CNN. Острова также получили грант от правительства Новой Зеландии на помощь в развитии инфраструктурных проектов.

Джеки Гарден говорит, что из-за "хрупкости и уникальности" местной природы ее нужно особенно беречь, поэтому все туристические фирмы перечисляют по 25 долларов за каждого туриста, который сюда приезжает. Средства идут на развитие местной инфраструктуры и полезных объектов.

Можно ли ехать в Новую Зеландию украинцам

Согласно данным сайта Tripadvisor.mfa.gov.ua, созданного украинским МИД для мониторинга ситуации с открытием и закрытием границ, туристы из Украины ехать в Новую Зеландию пока не могут.

По состоянию на 2 ноября (когда данные о въезде в Новую Зеландию обновлялись), в страну запрещен въезд гражданам Украины, кроме лиц, которые являются партнерами граждан Новой Зеландии или резидентов при наличии у них виз; являются резидентами в Новой Зеландии.

Также - тем, которые относятся к категории "другие необходимые рабочие" - те, кто имеет специализированные навыки и прибывает в страну на короткий срок "для выполнения значительных критичных по времени проектов".

"В страну также могут ехать рабочие, которые прибывают на долгое время и имеют значительный доход, специальные навыки и работают на проектах, которые имеют национальное значение для Новой Зеландии", - говорится на сайте.

Видео: Путешествие на острова Чатем в Новой Зеландии (youtube.com/iTravelTube)

Напомним, ранее мы писали, как путешественник за бесценок купил живописный остров на Сейшелах.

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