"Не знаешь, что тебя ждет": стоит ли бояться коронавируса в отпуске за рубежом

В этом сезоне из-за пандемии туристы, которые раньше часто бывали на отдыхе за границей, по поводу летних отпусков разделились во мнениях.

Одни уверены, что поездка в отель в Египет или Албанию - это и есть своего рода защита от инфицирования. Мол, гораздо лучше сидеть неделю-две в уютном номере и на открытом воздухе у бассейна, чем быть каждый день в окружении множества людей в плотно закрытом автобусе или в офисе.

Другие, наоборот, больше бояться заболеть не дома, а именно за границей. Из-за этого не хотят покупать туры вплоть до следующего года. К тому же, сказывается и общая неопределенность с поездками - страны вносят то в "красный", то в "зеленый" списки. И тестирование на коронавирус то нужно, то уже нет.

Насколько высоки риски заразиться COVID-19 во время курортного отдыха? Стоит ли бояться ехать в отпуск за границу в этом сезоне? С такими вопросами мы обратились к украинским туроператорам и экспертам в сфере туризма.

Откладывать ли долгожданный отпуск?

Остается немало туристов, которые с наступлением карантина вообще передумали ехать за границу, даже когда въезд для граждан в ту или иную страну уже разрешен.

Киевлянка Инна Васильченко раньше старалась ежегодно бывать в 2-3 новых странах. Но с началом пандемии отложила все зарубежные поездки до следующего года. Одна из причин – распространение коронавируса по всему миру, а вторая – частые изменения правил пересечения границ.

"Мои планы на лето изменились кардинально. Сейчас ситуация такова, что едешь в отпуск за границу и не знаешь, что тебя там ждет. Проще уже пока отдохнуть в Украине. Заграница никуда не денется. Кроме рисков инфицирования, есть риски отмены рейса или тура. Не хотелось бы попасть в такую ситуацию. К тому же, ежедневно могут измениться правила пересечения границы", - говорит она.

Украина недавно внесла Албанию в "зеленый" список, а затем – в "красный", вспоминает девушка. Это значит, что туристы после возвращения уже должны были делать тест на коронавирус или пребывать дома на двухнедельной самоизоляции.

Фото: Многие изменили планы и этим летом не летят за границу (pixabay.com)

"Мне последний вариант не подходит, ведь каждый день мне надо быть на работе, да и дополнительные расходы на тестирование – пока не мой вариант", - говорит она.

Ситуация с правилами пересечения границ действительно может меняться часто, говорят в украинском МИДе. Там советуют мониторить специально созданный сайт, где регулярно обновляют данные о правилах въезда в ту или иную страну.

"Туроператоры регулярно отслеживают обновленные списки стран, которые публикуются на сайте Министерства здравоохранения Украины и готовы к моментальному реагированию и решению вопросов, если такие возникают", - говорят РБК-Украина представители туроператора в "Anex Tour".

Бояться ехать за границу из-за коронавируса не стоит, уверяют в пресс-службе компании.

"Все игроки рынка – туроператоры, отели, авиакомпании, - владеют последней достоверной информацией и несут ответственность за здоровье и отдых туристов. Никто не заинтересован в том, чтобы турист заболел. Согласно обновленным постановлениями государственных органов Турции и Египта, каждый из отелей обязан предварительно получить Сертификат безопасности, который позволяет вести бизнес в условиях пандемии и гарантирует соблюдение ужесточенных норм безопасности пребывания туриста", - говорят в "Anex Tour".

Те отели, которые сейчас работают, регулярно дезинфицируют все помещения. Часто этого нет на многих украинских курортах, говорят опрошенные РБК-Украина туроператоры.

Кроме того, Турция ввела обязательный Tourism Safety Certificate (сертификат безопасного туризма) для туроператоров на наземное обслуживание. Это означает, что везде должны придерживаться масочного режима, дезинфицируют весь транспорт, которым пользуется турист. Также дезинфицируют все помещения, где он находится.

Случаи COVID-19 среди туристов за рубежом - единичные

На случай, если турист в отпуске заболел COVID-19, отели Турции, Албании и Египта оборудовали отдельные номера, где те смогут быть на самоизоляции, говорит РБК-Украина Лариса Середа, туроператор "Indiana Travel".

Эти помещения – с такими же условиями, как и другие гостиничные номера, говорит она.

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)

"Если у гостя отеля поднимается температура, ему проведут тест на коронавирус. Если подтвердится COVID-19, а при этом состояние и самочувствие больного нормальное, он не требует госпитализации, то ему предложат разместиться в отдельном корпусе или отдельно расположенном номере", - объясняет она.

По мнению Ларисы, отдыхать за границей сейчас безопасно. К тому же, точно неизвестно, как в каждом отдельном случае следят за безопасностью гостей на украинских курортах.

"В то же время из-за пандемии турецкие отели работают по новым правилам, соблюдают меры безопасности. На сайтах отелей повсюду размещены обращения администрации к туристам, и все подробно расписано о том, какие меры по предотвращению болезни там ввели", - говорит она.

Случаи, когда украинские туристы заболели COVID-19 во время отпуска за границей, - единичные.

Об этом в комментарии изданию Turprofi рассказали представители двух крупнейших страховых компаний, которые занимаются туристическим страхованием.

Фото: Как часто туристы болеют коронавирусом за рубежом? (facebook.com/airportkiev)

Представитель одной из компаний Ольга Деминская сообщила, что с момента открытия границ зафиксировано всего два случая заболевания коронавирусной инфекцией во время турпоездок: один в Австрии и один - в Турции.

Светлана Дяченко, директор департамента андеррайтинга и урегулирования личных видов страхования другой страховой компании рассказала, что один подтвержденный случай коронавирус за рубежом пока лечат.

Есть также еще один случай по финансовым рискам: семья не смогла выехать за границу из-за COVID-19 у одного из членов семьи. Семье будут выплачивать стоимость приобретенной ранее путевки.

Куда обращаться в Турции при подозрении на COVID-19 у туриста?

Если вы находитесь на территории Турции во время отдыха и подозреваете, что могли заболеть, представитель просит звонить по внутреннему номеру 184, говорит РБК-Украина Эркан Ягджи - член правления и представитель Агентства по развитию туризма Турции и председатель Ассоциации отелей Средиземного региона.

"Это служба поддержки, которая принимает сообщения о возможных случаях COVID-19 в стране. Работники службы говорят на английском языке. Кроме того, в известном курортном городе Анталия есть и внутренняя система служба поддержки. Туда можно позвонить, набрав номер 177. Сотрудники службы говорят на пяти языках, среди которых - английский, французский, испанский и другие", - обращает внимание представитель ведомства.

При необходимости туристу проведут тест, переведут его на самоизоляцию или на лечение, говорит он.

Какая страховка нужна на случай коронавируса во время отпуска?

Обычно стандартной страховки, которая покрывает обсервацию и лечение коронавирусной инфекции при выезде за границу, достаточно, говорит Эркан Ягджи. Туристу не придется платить за что-то дополнительно, если течение болезни - легкое.

В большинстве таких случаев страховая сумма составляет около 7 тысяч евро. Этой суммы хватает, и она просчитывалась Министерством здравоохранения Турции с учетом возможных тяжелых случаев течения болезни, говорит представитель ведомства.

Если страховая сумма исчерпана интенсивным лечением, такие ситуации решаются отдельно, говорит эксперт.

Фото: Безопасно ли отдыхать на иностранных курортах летом 2020 года? (pixabay.com)

"Прежде всего такое страхование обеспечивает лечение или проживание в гостинице, если течение болезни легкое, а турист не имеет серьезных симптомов коронавирусной болезни. Конечно, во всех случаях о такой ситуации надо сообщать туроператору, у которого вы брали тур. С туроператором также решается вопрос по переносу даты возвращения обратно. Насколько мне известно, обычно билет переносят на другую дату с сохранением прежней суммы средств. Но это уже решают туроператор и авиакомпания", - объясняет Эркан Ягджи.

Все данные, касающиеся заболеваемости COVID-19, передаются далее в Министерство здравоохранения Турции независимо от того, куда именно обращается турист, добавляет он.

Недавно для украинских туристов также были добавлены дополнительные пункты по страховым случаям в стандартную страховку Standart Sport B, которая автоматически включена в туристический пакет каждого путешественника, говорят нам в "Anex Tour".

"Также были разработаны две дополнительные страховые программы ANTI_COVID 19 и финансовые риски, которые полностью покрывают все возможные страховые случаи в связи с пандемией коронавируса", - отмечают в компании.

Напомним, ранее мы сообщали, как паспорт гражданина ЕС "спасает" от коронавируса.

Также предлагаем почитать, когда украинцы смогут поехать на море в Грецию и другие страны Евросоюза.