Опасность для дайверов: в Египте раскрыли новые подробности инцидента с украинскими туристами

Египетские власти рассказали о нападении акулы на туристов на местном курорте и о состоянии пострадавших. Кроме украинцев, от нападения морского хищника пострадал также местный гид.

Стало известно, что пострадавших спас катер безопасности. Их доставили в медицинский центр в Шарм-эль-Шейхе, и сейчас все трое находятся в стабильном состоянии.

Министерство окружающей среды Египта пообещало раскрыть результаты расследования в следующее воскресенье.

Фото: Подводный мир Красного моря (pixabay.com)

Что нового известно об инциденте

Глава Агентства по охране природы Министерства окружающей среды Мохамед Салем сообщил, что в результате нападения пострадали три человека, в том числе мать и сын из Украины, а также египетский гид. Он подчеркнул, что их состояние стабильное.

Чиновник объяснил, что все трое собирались нырнуть на туристическом судне, и во время нападения акулы гид начал кричать. Затем прибыл катер службы безопасности и спас их. Ранее египетские чиновники комментировали происшествие анонимно. О гиде украинской семьи, с которым они начали нырять, известно, что он потерял ногу.

Предварительное расследование министерства показало, что на туристов напала 2-метровая длиннокрылая акула, одна из самых опасных для дайверов. На видеозаписи, сделанной перед нападением, видно, что хищник был агрессивный.

Мохамед Салем добавил, что акулы, естественным образом обитающие в Красном море, являются морскими хищниками и наносят серьезные травмы при нападении.

"В Египте есть один из 30 наиболее известных в мире видов акул, которые нападают на людей", - отметил министр.

После инцидента власти временно закрыли территорию национального парка "Рас-Мохаммед", а также несколько отельных пляжей в Шарм-эль-Шейхе.

Фото: Египетский курорт Шарм-эль-Шейх (pixabay.com)

Какое ныряние запрещено

По предварительной версии, украинские туристы пострадали во время занятий снорклингом – ныряния с масками – они делали это на свой страх и риск в запрещенной зоне.

"Еще раз обращаем внимание, что с 1 ноября 2019 года власти Южного Синая ввели запрет на занятия водными видами спорта, включая дайвинг и снорклинг с водных суден для лиц без соответствующих сертификатов", - напоминают в Госагентстве по развитию туризма в Украине.

Запрет действует на восточном побережье Синайского полуострова, охватывая территорию от заповедника "Рас-Мохаммед" на юге до города Таба на границе с Израилем. Он связан с риском уничтожения дайверами уникальных коралловых рифов.

Лица, не имеющие сертификатов, имеют право заниматься подводным спортом только в прибрежных зонах, на специально обустроенных участках вдоль отелей.

По информации туроператора "JoinUp!", сначала туристы пытались приобрести тур в отеле, а после отказа отправились нырять с гидом, которого нашли на стороне.

Фото: Подводный мир в Рас-Мохаммед (see.news)

Почему страховка не работает

Не все туристы знают, что для таких экстремальных развлечений нужна отдельная страховка. Лечение украинских туристов и хирургические вмешательства взялось оплачивать правительство Египта. Ведь страховка, которую они приобрели к туру, не покрывает лечение полученных травм.

Обычное туристическое страхование не покрывает занятия спортом в путешествии. Поэтому травмы, полученные во время экстремальных развлечений, могут остаться без возмещения, отмечают в страховых компаниях.

Отправляясь на отдых, можно прибрести страховой полис с учетом экстремального спорта – он может быть на 20-30% дороже классического туристического страхования, говорит в комментарии РБК-Украина Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна".

Такая страховка необходима, если турист собирается заниматься дайвингом, рафтингом, прыгать с парашютом или кататься на лыжах.

"А вот случай, если турист получил вывих в бассейне, то это травмы, которые не относятся к спортивным. Это классическое страховое покрытие. Но сначала у туриста возьмут тест на алкоголь. Также страховка покроет и отравление, высокую температуру, аппендицит, хирургическую операцию, перелом ноги, инфаркт, инсульт, маточное кровотечение. Покроет и случаи, если турист выбил глаз, порезал руку или ногу об коралл", - перечисляет страховые случаи эксперт.

По ее словам, в 95% туристических агентств при оформлении тура у туристов даже не спрашивают, нужна ли им страховка, покрывающая спортивные травмы. Поэтому путешественникам стоит внимательно читать условия страхования, и в случае планов на экстремальный отдых приобрести специальный полис.

Напомним, мы сообщали, какое лечение во время отпуска не покроет страховка.

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