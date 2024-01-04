Дві країни ЄС приєднаються до Шенгену: що це означає для українців

Болгарія та Румунія після довгих очікувань приєднуються до Шенгенської зони. З березня 2024 року буде скасовано повітряний і морський прикордонний контроль між двома країнами та Шенгенською зоною, але на сухопутному кордоні контроль поки залишиться.

РБК-Україна розповідає, що це означатиме, в тому числі для українців.

При підготовці публікації використані публікації видань Travel Tomorrow, Schengenvisainfo, Financial Times, офіційні заяви Єврокомісії, голови Європейської Ради Шарля Мішеля.

Болгарія і Румунія у Шенгенській зоні: що зміниться

3 1 березня 2024 року більше не буде перевірок осіб на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС між Болгарією та Румунією та іншими країнами Шенгенської зони. Зазначена дата відповідає зміні зимового/літнього розкладу, встановленого Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA).

Дискусії щодо дати можливого скасування перевірок на сухопутних кордонах триватимуть у 2024 році, і очікується, що рішення з цього питання "буде прийнято в розумні терміни".

Зараз Шенгенська зона має у складі 27 країн, зона займає понад 4 мільйони квадратних кілометрів з населенням майже 420 мільйонів людей. З Румунією та Болгарією Шенгенська зона збільшиться до 4,5 мільйонів квадратних кілометрів, а населення – до 450 мільйонів.

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Фото: Болгарія та Румунія приєднуються до Шенгенської зони (unsplash.com)

Після приєднання двох країн до Шенгену українці зможуть подорожувати по Румунії та Болгарії на умовах "класичного" безвізу – 90 днів перебування в ЄС протягом 180 днів. Раніше ці lds країни давали можливість перебувати українцям ще 90 днів додатково до "стандартного" безвізу, якщо ті їдуть з туристичною метою і не просять статусу тимчасового захисту.

Часткове членство

Єврокомісія вперше підтвердила, що і Болгарія, і Румунія були готові стати частиною Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю ще у 2011 році.

"Вітаємо Румунію та Болгарію з розширенням Шенгену для пасажирів морського та повітряного транспорту. Довгоочікуваний крок для громадян Румунії та Болгарії – насолоджуватись легшою свободою пересування з перспективою й для транспорту", – зазначив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Це безпрецедентний в історії розширення Шенгенської зони, коли країни лише частково приєднуються до зони вільного пересування, пише Travel Tomorrow. Болгарія та Румунія приєдналися до ЄС у 2007 році, а у 2011-му Європейська комісія визначила, що ці дві країни відповідають необхідним вимогам для повного приєднання до Шенгену.

У 2022 році на тлі дискусій щодо приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до Шенгену Комісія повторно звернулася до Ради з проханням "прийняти необхідне рішення, щоб дозволити (трьом країнам) стати повноправними членами Шенгенської угоди".

Хоча Хорватія приєдналася до ЄС лише у 2013 році, вона стала повноправним членом Шенгенської зони у 2023-му. Причому всі перевірки на сухопутних кордонах було скасовано 1 січня, а перевірки на повітряних кордонах скасовано в березні, щоб це збігалося з датами літніх/зимових рейсів, погоджених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту.

Тим часом на вступ Болгарії та Румунії протягом кількох років накладали вето Нідерланди, а останнім часом Австрія. Країна відмовлялася голосувати за таке рішення через побоювання, що обидві країни недостатньо захистять кордони Шенгенської зони від мігрантів.

За даними Financial Times, щоб підштовхнути австрійський уряд до сприятливого рішення, Румунія погрожувала подати в суд на кілька мільярдів євро, а також погрожувала відстрочити проект газового буріння австрійської енергетичної компанії OMV у Чорному морі.

Фото: Румунія приєдналася до Євросоюзу у 2007 році (unsplash.com)

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