Правила посилюються. В які країни українцям стало складніше отримати візи

На що звернути увагу, оформлюючи документи на візу – РБК-Україна дізналося у фахівця.

В останні місяці багато наших співгромадян почали стикатися з додатковими вимогами при подачі на візу до різних країн. Європа, США та Канада відкрили в'їзд для українських біженців через російське вторгнення, але багато інших держав аналогічних програм не запроваджували. Багато країн в'їзд залишається візовим, і в деяких випадках вимоги посилилися.

У які країни непросто відкрити візу сьогодні, на прохання TRAVEL РБК-Україна розповідає експерт з туризму та закордонних поїздок Марина Казакова. Вона спеціалізується на оформленні віз до різних держав.

Окрім програм для біженців. Українцям частіше стали відмовляти у візах

Якщо не брати до уваги програму допомоги біженцям у Євросоюзі, програму CUAET у Канаді, Uniting for Ukraine у США, то можна сказати, що багато інших країн світу посилили українцям в'їзд, вважає Марина Казакова.

"Якщо в тій чи іншій країні немає програми для біженців, а ви їдете туди як гість чи турист, країна встановлює свої вимоги щодо в'їзду. Державі потрібно переконатися, що людина не перетвориться на біженця чи мігранта. За моєю практикою оформлення віз клієнтам за час війни я бачу, що вимоги стали жорсткішими ”, — зазначає вона.

Фахівець перераховує країни, з якими у туристів у її практиці нещодавно виникали проблеми, але раніше їх не було.

Індія. Раніше громадянам України було достатньо отримати індійську візу онлайн. Але останнім часом люди отримують відмову саме при подачі на онлайн-візу. Усіх перенаправляють у консульство на особисту співбесіду та особисту подачу, розповідає фахівець.

"Я збирала документи для своїх туристів для консульства в Києві, і мені як довіреній особі при особистій зустрічі ставили дуже багато питань, хоча раніше просто віддавали паспорт. Цікавилися, де я працюю, адресу, посаду. Хоча ці питання не стосувалися справи. Клієнтка живе у Чернівцях: вона приїхала, подалася на візу, але документи зібрати сама не змогла. Попросила мене зробити це за довіреністю. Я мала при собі всі документи, але мене розпитували дуже довго", — зазначає Казакова.

Фото: Індія – серед країн, які посилили вимоги до оформлення віз для українців (unsplash.com)

Сінгапур. В осінній період починається традиційна зимівля на Балі. Своїм туристам, які туди летять, Марина Казакова не рекомендує купувати квитки на рейси через Сінгапур. Багато хто бронював такі рейси з довгим стоповером (тривалою пересадкою, коли є можливість вийти в місто).

"Туристи брали такий переліт, щоб подивитись красу Сінгапуру. Раніше питань із цією транзитною візою проблем не було. У Сінгапурі дивилися, що у вас є квитки на наступний переліт, і без проблем видавали документ. Однак у багатьох за цією візою — відмови. У такому разі ви не можете здійснити транзит через цю країну, тому я раджу з обережністю купувати квитки через Сінгапур".

Австралія. За словами Марини Казакової, ця країна традиційно входить до четвірки країн, куди найскладніше отримати візи. Окрім Австралії, непросто отримати документи для в'їзду до Великої Британії, Канади та США.

"Не можу сказати, що в Австралії суттєво посилили правила саме останнім часом. Однак відсутність роботи, але наявність документів, які підтверджують хороше фінансове становище, — зараз при вирішенні видати візу це буде мінус, ніж плюс", — каже фахівець.

США. Сполучені Штати Америки з моменту початку війни в Україні розробили програму для біженців, проте можна податись і на стандартні візи, які були в країні й раніше.

"Візу В1 у США оформлюють з різними цілями: гостьовий візит, туризм, поїздка на лікування, участь у конференції – спектр досить широкий. І саме за цією категорією візи в березні за нашими клієнтами я спостерігала чи не 90% відмов у консульстві Варшаві. Зараз ситуація трохи вирівнялася, і приблизно від тижня до тижня ми отримуємо близько 60% підтверджених віз. Відсоток відмов варіюється приблизно на рівні 30-40%".

Фото: Зараз відсоток відмов у візах у США становить близько 30-40% (unsplash.com)

Багато фахівців зазвичай беруться оформлювати візи тим, хто потенційно підходить під вимоги:

"У таких випадках виходить, що 30% відмов дають фактично найкращим з найкращих – тим, хто спочатку підходить за всіма вимогами на цю візу. Адже якщо ми ще враховуватимемо людей зі "слабкими" документами, то відсоток відмови був би ще вищим", — звертає увагу Казакова.

Також сильно зросли терміни очікування документів. Річ у тому, що зараз багато консульств в Україні не працюють. Через це українці подаються на візи в інших державах, де ми не є громадянами та де українці не мають посвідки на проживання. Такі заявки розглядають не серед пріоритетних, а значно пізніше.

"Серед вільних дат подання на візу в США (у консульстві в Польщі — ред.) система видає те, що залишилося після того, як подали заявки "пріоритетні" категорії (громадяни тієї країни, де знаходиться консульство), Якщо ви зараз подивитеся, то побачите найперший запис на візу В1, В2 у США – березень 2024 року. Навіть не 2023-го. А найближчі дати за записом для громадянина Польщі чи людини з посвідкою на проживання – зовсім інші", — пояснює вона.

Порада. Якщо ви маєте посвідку на проживання від держави, де ви подаєте документи для отримання візи – завжди про це кажіть. Строки запису співбесіди можуть скоротитися.

Британія. Крім програми для біженців Homes for Ukraine (Дома для України), у Британії діє стандартний візовий режим. Фахівець каже, що зараз візи до цієї країни почали робити набагато довше — терміни розгляду заявки зросли. І якщо ви хочете потрапити на якусь подію у Британії через два місяці, швидше за все візу на той час не дадуть.

Фото: Строки розгляду заявок на візи до Британії також зросли (unsplash.com)

"Якщо раніше візу до Британії можна було отримати за півтора-два місяці, то я зараз закладала б терміни в 3-4 місяці. Зараз ми за визначенням не робимо візи тим, у кого термін поїздки фіксований і буде, скажімо, через два місяці, оскільки швидше за все ви не встигнете туди потрапити. Можна писати emergency request (запитувати візу терміново), але гарантій немає. Ви можете просто не потрапити на той захід, куди вам потрібно", — пояснює Марина Казакова.

Як збільшити шанси на отримання візи: поради

При подачі на стандартну візу в ту чи іншу країну люди повинні довести, що вони не біженці, і довести, що обраний тип візи відповідає наміру.

Потрібно документально довести:

Наявність роботи в Україні або в іншій країні . Це буде суттєвим бонусом;

. Це буде суттєвим бонусом; Наявність хорошої банківської історії та наявність достатньої кількості грошей на рахунку.

“Плюсом також буде, якщо ви раніше продавали машини, нерухомість, акції, облігації. Задача — показати, що у вас є на що жити в країні. наприклад, якщо ви подаєтеся на візу В1 або В2 до США (не за програмою для біженців) і заявляєте, що ваші витрати в країні буде оплачувати спонсор, то відмови можуть досягати до 90%. У таких випадках у консульстві нашим клієнтам видавали документ, де радили ознайомитися з програмою спонсорів Uniting for Ukraine. А за візою — відмова", — пояснює фахівець.

Якщо вам відмовили у видачі візи, через якийсь час можна подати апеляцію. Марина Казакова подавала апеляцію на візу клієнту до США близько трьох років тому. Її виграли, і українцю видали візу. Але таке буває досить рідко – приблизно у 10% випадків.

Фото: Варто наперед перевірити шанси на те, що візу вам дадуть. Це потрібно зробити до подання документів до консульства (unsplash.com)

Що потрібно зробити перед подачею на візу

Прочитайте умови видачі віз та оцініть свої шанси. Якщо у вас немає роботи та доходу, походження якого ви можете документально підтвердити, і ви не відповідаєте іншим вимогам, шанси на відмову високі. Якщо вважаєте, що не підходите, варто розглянути не візи, а програми для біженців.

"Наприклад, у Японії теж є програми захисту біженців. Подібні рішення розробили в багатьох країнах. Інша справа, що ми про них мало знаємо: усі говорять здебільшого про Європу та Канаду", — звертає увагу фахівець.

Ігноруйте поради тих, хто гарантує 100% шанс на отримання будь-якої візи:

"Консули та будь-які співробітники іноземних відомств – це високоосвічені люди, і заради вашого "хабаря" у розмірі 300 або навіть 1000 євро при їх зарплаті в кілька тисяч євро втратити роботу ніхто не збирається. Адже у разі викриття факту передачі хабаря співробітника виключать зі світу дипломатії, він стане персоною нон-грата. Люди, які гарантують візу у 100% випадків – просто профани. У моїй практиці були ідеальні кейси: ми подавали на візи людей з дуже високим достатком та становищем у суспільстві, ідеальною візовою історією, і вони отримували відмови”.

Вивчіть сайт консульства або зателефонуйте особисто, щоб і уточнити деталі. Можливо, якісь правила та вимоги змінилися. Почати збір документів та подання на візу треба лише після цього.

Якщо у вас немає можливості звернутися до фахівця, станьте фахівцем самі. Якщо ви читаєте щось на форумах або в соціальних мережах, інформацію потрібно шукати свіжу.

"Не варто звертати на повідомлення, написані раніше кінця лютого 2022 року. Оскільки давніші пости можуть не повною мірою бути точні, і це стане для вас скоріше дезінформацією. І обов'язково вивчайте офіційні джерела", — радить Марина Казакова.

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