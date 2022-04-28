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Бегство от войны. В каких странах украинцы просят статус временной защиты

Фото: Беженцы в ЕС (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

На льготы в ЕС претендуют меньше половины беженцев

В странах ЕС уже зарегистрировались 2,3 миллиона украинских беженцев, которые получили временную защиту. Это 44% от общего числа тех, кто уехал из-за войны.

Об этом заявило Агентство Европейского Союза по вопросам убежища, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Такие цифры приводят за срок с 24 февраля по 27 апреля. В заявлении организации говорится, что каждую неделю в среднем 300 тысяч беженцев из Украины подают заявку на статус временной защиты в одной из стран ЕС. Это дает им права и важные возможности на срок от 1 до 3 лет.

"С начала российского вторжения Украину покинули всего примерно 5,3 миллионов беженцев, в ЕС из них прибыли около 4,6 миллионов человек. Более 2,9 миллиона человек прибыли в Польшу, около 800 тысяч человек прибыли в Румынию, почти 500 тысяч в Венгрию и 360 тысяч человек – в Словакию", - говорится в сообщении.

Фото: Две трети беженцев - женщины (twitter.com/Straz_Graniczna)

Отмечается, что 99% людей, которые обращаются за временной защитой – граждане Украины. Две трети из них – женщины.

Среди таких не было ни одного несовершеннолетнего без сопровождения. Дети также пользуются временной защитой, пока им предоставляется доступ к государственному образованию.

По данным EUAA, менее 1% граждан Украины (21 700 заявлений) попросили о предоставлении убежища в странах ЕС +. 9000 заявлений о статусе беженца подали в первую неделю после начала войны. Количество заявлений резко сократилось после того, как 4 марта вступила в силу директива ЕС о временной защите.

Напомним, мы писали, что в Европе не хватает психологов для помощи украинским беженцам.

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