Посетивший все страны мира украинец: "В Багдаде подумал, что падают звезды. Оказалось – ракетный обстрел"

Киевлянин Константин Симоненко официально стал первым украинцем, который посетил все страны мира. В сентябре 2018 года его имя внесли в Реестр рекордов Украины, а сертификат рекорда вручили возле истуканов на острове Пасхи.

По словам путешественника, увидеть весь мир он мечтал еще с детства. Но во времена СССР это сделать было невозможно, так как границы были практически закрыты. Уже гораздо позже, когда разрешили выезжать, он и решил начать воплощать свою мечту в реальность.

Фото: В 2018 году имя Константина внесли в Реестр рекордов Украины, а сертификат рекорда вручили возле истуканов на острове Пасхи (instagram.com/konstantin.traveller)

За 10 лет у Константина Симоненко получилось посетить 193 страны, являющиеся членами ООН. Он шутит, что "на всякий случай" дополнительно побывал в 50 непризнанных странах и автономных территориях мира.

В самые опасные страны мира путешественник ехал осознано.

"Ведь моя цель была посетить именно все страны мира, включая и самые опасные, и самые маленькие, и самые неблагополучные. У меня просто не было выбора – я должен был посетить их всех", — подчеркивает путешественник.

Какие страны мира Константин Симоненко считает самыми опасными, и что советует делать, если уже туда попали, он рассказал для TRAVEL РБК-Украина.

В Гаити ограбили в первый же день на центральной улице

Самые опасные, по словам Симоненко, это - Сомали, Гаити, Йемен, с недавних пор — Афганистан, некоторые страны западного побережья Африки и везде, где идут вооруженные конфликты.

"Сомали — это страна, в которой уже много лет продолжается гражданская война, и правительство не контролирует большинство территории. Риск похищения или теракта там очень высокий, и туристам лучше передвигаться с охраной. Посещение Сомали — это не знакомство с достопримечательностями или красотами природы, их тут просто нет. Это скорее как полет на Марс или Плутон", — говорит Симоненко.

Хотя он считает, что Сомали — настолько неизведанная, опасная и "полная адреналина" территория, что больше нигде в мире такую гамму эмоций не испытаешь.

Фото: Сомали - неизведанная и "полная адреналина" страна, считает Константин Симоненко (konstantin.travel)

В Гаити Константина ограбили в первый же день прямо на центральной улице столицы.

"Вообще Гаити — удивительно невезучая страна. Половину острова с таким же названием занимает вполне успешная Доминиканская республика, в которой абсолютно безопасно и вполне развит туризм. На второй части острова расположена Гаити, в которой постоянно землетрясения, ураганы, эпидемии холеры, перевороты, и к власти приходят диктаторы. А этим летом еще и президента в собственной резиденции убили.

Люди там живут очень бедно, это самая бедная страна Карибского бассейна. Поэтому любой турист там — желанная добыча для грабителей и карманников. Конечно, это касается больше столицы, а вот в других районах более безопасно", — рассказывает Симоненко.

Фото: Гаити — самая бедная страна во всем западном полушарии планеты. Здесь криминал "зашкаливает" хуже, чем в самых бедных африканских странах, говорит путешественник (instagram.com/konstantin.traveller)

В Йемене также много лет идет гражданская война и единственное безопасное место там – остров Сокотра, куда туристы ездят, и который Константин очень рекомендует к посещению. Насчет Афганистана – очевидно, что в ближайшее время — это не самое лучшее место для туризма.

"Видел убитых постояльцев, с которыми я еще вчера сидел за одним столом на завтраке"

Про самый опасный случай в своих путешествиях Симоненко узнал уже после того, как тот произошел.

В 2015 году он путешествовал по африканской стране Мали. В день отлета домой рано утром выписался из отеля в столице Бамако и поехал в аэропорт. Через несколько часов отель захватили террористы, взяли в заложники 170 человек, многие из них погибли.

"Я стоял в аэропорту и смотрел прямую трансляцию штурма отеля, из которого совсем недавно выписался. Я видел убитых постояльцев, с которыми я еще вчера сидел за одним столом на завтраке. Стало жутко. Если бы у меня рейс был на пару часов позже, неизвестно, как бы сложилась моя судьба. Но мне повезло", — считает Симоненко.

Фото: Мали - государство в западной Африке (en.wikipedia.org)

В Ираке попал под ракетный обстрел, но узнал об этом не сразу

Как-то, находясь в самом большом городе Ирака, Багдаде, Константин после тяжелого дня усталый, но довольный, сидел на открытой площадке отеля и пил кофе с финиками. Внезапно он увидел, как с неба падала звезда.

"Я обрадовался редкой удаче и сразу загадал желание — пусть у меня все получится, и я смогу посетить все страны мира! Потом я заметил вторую "звезду", которая падала вслед за первой. Обрадовался еще больше, и еще раз загадал про все страны. Вслед за второй "звездой" я заметил третью, а потом и четвертую, и пятую. Причем звезды падали у меня прямо над головой. Я подозвал официанта, ткнул пальцем в небо и спросил, что это такое", — вспоминает Константин.

"Ракеты, сэр!", — абсолютно буднично ответил официант. Они упали метрах в 300 метрах от нас. Оказалось, что террористы иногда обстреливают самодельными ракетами "зеленую зону", которая начиналась на противоположном берегу реки", — говорит путешественник.

Однако, по его словам, возможно, ему удалось осуществить мечту о посещении всех стран мира потому, что тогда в Багдаде загадал сразу два желания подряд.

В странах третьего мира нужно быть осторожным с водой

Кроме террористов и криминала, в разных государствах мира существуют еще и другие опасности: заражения, отравления, укусы ядовитых насекомых, обращает внимание путешественник.

"Во время путешествий мне пришлось кардинально поменять привычки. Когда я попадаю в неблагополучную страну, у меня включается давно отработанный внутренний протокол поведения, которому я неуклонно следую. Я всегда и везде таскал с собой антисептик еще до того, как это стало нормой благодаря COVID.

Вскоре у меня выработался рефлекс: взял деньги - обработай руки антисептиком, проехался в автобусе, еще раз антисептиком. Вернулся в гостиницу с экскурсии — помой руки, протри телефон. В общем, все то, что мы так хорошо выучили во время пандемии. И это отлично работало", — вспоминает он.

Фото: Константин коллекционирует тарелки из стран, которые посещает. Сегодня он - обладатель самой большой коллекции сувенирных тарелок из 193 стран мира (instagram.com/konstantin.traveller)

Самый большой яд в Африке, да и вообще во всех неблагополучных странах, — это вода, говорит путешественник.

"В Африке местные пьют водопроводную воду, запаянную в полиэтиленовые пакеты. Такая вода очень дешевая и доступна всем. Так уж устроен местный иммунитет, флора кишечника и метаболизм, что они от этой воды не умирают. Для туристов же нефильтрованная вода смертельно опасна, в ней содержится такой "букет" болезнетворных микробов и вирусов, о которых мы даже и не слышали. Поэтому воду пить можно только из запечатанной бутылки. Даже зубы чистить лучше исключительно ей. Нужно четко понимать: необработанная вода в таких странах — это яд. И, конечно, нужно иметь хорошую аптечку на все случаи жизни", — советует Симоненко.

В Индии стал философски смотреть на грязь и другие неудобства

"Все познается в сравнении. На третий год своих путешествий, только посетив безопасную и чистенькую Европу, я отправился в свою, на тот момент первую экзотическую страну — Индию. Какой опасной она мне показалась тогда. На улицах — грязь, толпы, нищие повсюду, воду пить нельзя. Короче, ужас-ужас, как я тогда думал. Особенно по сравнению с Европой", — вспоминает он.

Прошло еще два года, и Константин вновь побывал в Индии. Только во второй раз она вызвала у него исключительно положительные эмоции.

"Конечно, немного не убрано, но зато какая богатейшая история, красивая архитектура, отзывчивые и добрые люди, вкусная кухня, один Тадж-Махал чего стоит! Я просто влюбился в Индию", — рассказывает Симоненко.

Фото: Во время второго посещения Индии Константин удивился богатой культуре страны (instagram.com/konstantin.traveller)

По его словам, это была одна и та же страна с разницей всего в два года. Причем страна осталась такой же: это он сам изменился.

"За два года я успел побывать в бедных странах Центральной Африки, и на их фоне Индия уже казалась вполне безопасной и туристической. Я уже имел какой-то опыт — знал, как не отравиться, как не заболеть, как избежать назойливых местных, и начал философски смотреть на грязь и другие мелочные неудобства. Я посмотрел на Индию совершенно другими глазами. Поэтому все познается в сравнении", — подчеркивает исследователь стран.

"Бесстрашные путешественники долго не живут"

"Частенько меня спрашивают: не страшно ли мне ездить во все эти опасные страны? Конечно, страшно! Но страх — это очень полезное чувство. Бесстрашные путешественники долго не живут. Страх заставляет тебя мобилизоваться, быть внимательнее, более тщательно готовиться к таким путешествиям", — говорит Константин.

Но добавляет, что в любую, даже самую страшную страну можно съездить, если тщательно подготовиться к путешествию: найти надежных гидов и проводников, изучить ситуацию и быть максимально собранным и осторожным.

Тем временем во второй части интервью Константин Симоненко расскажет TRAVEL РБК-Украина о своих впечатлениях от самых безопасных странах мира.

Напомним, ранее мы писали, как бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы.