Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений

На западе Львовской области находятся города, наполненные историями, пейзажами и особым колоритом. Эти города влияли на развитие не только Украины в разные времена, но и на мировую историю.

Мы предлагаем вам двухдневную поездку по локациям, в которых были самые громкие вечеринки в Австро-Венгерской империи, формировались мнения будущих выдающихся украинских поэтов, действовали нефтяные биржи.

Дрогобыч

Город, о котором много кто слышал, но не все в нем бывали.

Находится в 90 км от Львова и 80 км от украинско-польской границы. С самого момента основания главным его богатством была соляная промышленность. В середине XIX века превратился в крупнейший в Европе нефтяной центр, что способствовало быстрому развитию города.

Фото: Дрогобыч (Богдан Илык)

Как провести день в Дрогобыче

Для начала стоит зайти в туристический информационный центр города, где ты можешь получить бесплатную карту города, буклеты с информацией об объектах и выпить утреннего кофе.

Теперь в целом.

Фото: Дрогобыч (Богдан Илык)

Что посмотреть?

Знакомство с городом нужно начинать с башни ратуши. Билет на нее можно купить в центре (20 грн). Подъем не сложный, занимает до 10 мин. Преодолев 156 ступенек, ты выйдешь на смотровую площадку, с которой открывается панорама на город и Карпаты. Пл. Рынок, 1.

Посетить церковь св. Юра. Храм внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь стоит заказать экскурсию, во время которой ты узнаешь об особенностях церкви и поймешь, почему храм иногда называют поэмой в дереве. Также желающие могут загадать желание, держа ключ от церкви, которой более чем полтысячи лет. Ул. Соленый Ставок, 25.

Фото: Дрогобыч (Богдан Илык)

Увидеть памятник керосиновому фонарю. Дрогобыч был одним из первых городов Европы, где для освещения использовали керосин. На память об этом по ул. Шевченко № 15 установлен памятник этой истории.

Найти "ангелов-музыкантов". В городе любят музыку настолько, что здесь даже есть своеобразный оберег – "ангелы-музыканты". Находятся они в парке им. Степана Бандеры и в Костельном сквере. Если ты отыщешь 10 изображений, сделаешь с ними фото и покажешь в туристическом центре, получишь бесплатный подъем на башню дрогобычской ратуши.

Фото: Дрогобыч (Богдан Илык)

Сделать селфи с человеком, который "касался звезд" - Юрием Дрогобычем. Америка еще не была открыта, когда Юрий стал первым украинским автором печатной книги. Пл. Замковая Гора.

Бывший отель "Европа". Здесь во время нефтяного бума встречались британские, немецкие, австрийские биржевики, которые обсуждали дела и заключали контракты. Ул. Ковальская 1.

Фото: Дрогобыч (Богдан Илык)

Вилла Яна Невядомского. Это одно из красивейших зданий города, которое принадлежало бургомистру Дрогобыча Яну Невядомскому, который также имел собственную пекарню.

В цокольном помещении сейчас находится заведение, где установлен телефон, которому более 90 лет, и с него можно позвонить.

Фото: Дрогобыч (Богдан Илык)

День 2. Борислав - Нагуевичи

Отправиться в Борислав, единственный город в мире, который расположен на историческом и действующем промышленном нефтегазовом месторождении.

В середине XIX века город стал известным промышленным центром добычи и переработки нефти, а уже в 1909 году город давал 5% мировой добычи нефти. Даже Джон Рокфеллер имел в собственности несколько здешних нефтяных скважин. В определенный период здесь было выпито больше шампанского, чем в Вене.

Что посмотреть?

Чтобы понять процесс и историю добычи нефти, нужно посетить музей нефтяной и газовой промышленности Украины. Здесь есть макеты нефтяных скважин, ретро-фотографии самых известных нефтяных башен города, камень, которому более 1 млн лет, а также тут можно услышать истории о приезде арабских шейхов в город. Ул. Карпатская Брама, 26.

Собственными глазами увидеть процесс добычи нефти можно в парке, который расположен в центральной части города. Здесь действуют станки-качалки, которые и сегодня добывают нефть. Есть скейт-парк и игровые площадки для детей. Ул. Тараса Шевченко, 37.

Фото: Борислав (boryslavrada.gov.ua)

История для каждого. В Бориславе находится храм, в котором собраны мощи практически всех святых. Их насчитывается 1020. Церковь св. Анны известна во всей Украине, а возможно, это единственный храм с такой историей.

Сюда приезжают люди, чтобы увидеть чудо. И с ними происходит что-то невероятное! Кто-то выздоравливает от болезней, кто-то исцеляется духовно, другие – просто разговаривают с Богом. Придя в храм, ты найдешь здесь своего святого. Ул. Степана Бандеры, 89а.

Фото: Борислав (boryslavrada.gov.ua)

Нагуевичи.

Место, в которое стоит приехать и вдохновиться историями про Ивана Франка. Здесь можно увидеть дом, в котором жил Франко, услышать рассказы о его семье, посетить настоящую кузницу отца Франка и увидеть аутентичные кузнечные вещи. В подземелье музея находятся портреты всех членов семьи Франка.

Фото: Нагуевичи (ua.igotoworld.com)

Рядом с музеем есть аллея сказок, по которой можно прогуляться с детьми и вместе вспомнить сказку про Лиса Микиту. Также в парке есть места для отдыха - беседки, в которых вы можете устроить себе прекрасный пикник.

Хорошего путешествия!

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