Сокровищница и храм царицы: в Египте обнаружили уникальные древние артефакты

Бывший министр туризма и древностей Египта и известный археолог Захи Хавасс на днях раскрыл детали о новых уникальных находках. В большом некрополе к югу от Каира его команда археологов нашла древний погребальный храм и более пятидесяти саркофагов. Об этом сообщает Hurriyetdailynews.

Ранее здесь нашли сотню мумий в деревянных саркофагах, которым насчитывается около 2500 лет.

Хавасс рассказал журналистам, что в этот раз археологам удалось раскопать храм царицы Нейт, жены короля Тети и первого царя Шестой династии, правившей Египтом с 2323 года до 2150 года до нашей эры. По его словам, археологи также нашли 4-метровый папирус с текстами из Книги мертвых.

Кроме того, археологи обнаружили могильные колодцы, гробы и мумии, относящиеся к периоду Нового царства, правившего Египтом примерно с 1570-го по 1069 год до нашей эры.

Фото: Некоторые из находок команды археологов (facebook.com/Dr-Zahi-Hawass)

"Доктор Захи Гавас подтверждает: это важнейшее археологическое открытие в текущем году в Саккаре, что позволяет по-новому взглянуть на историю этого места", - сообщается на странице археолога в Facebook.

Участок локации Саккара, где проводят раскопки уже около десяти лет, является частью некрополя древней столицы Египта - Мемфиса. Этот город существовал на рубеже Верхнего и Нижнего Египта с начала 3-го тысячелетия до нашей эры и до второй половины 1-го тысячелетия нашей эры.

Локация включает также знаменитые пирамиды Гизы и меньшие по размерам, но не менее интересные пирамиды в других местах. К слову, руины Мемфиса были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1970-х годах.

Фото: Саккара, в которой уже десять лет ведут раскопки – место, где находится некрополь столицы Древнего Египта – Мемфиса (pixabay.com)

Ставка на экскурсии для туристов

В последние годы Египет активно продвигал новые археологические находки в международных СМИ в надежде привлечь в страну больше туристов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на предстоящий туристический сезон у 2021 году египетские власти разработали новые планы привлечения туристов. В этот раз ставку решили сделать на искушенных туристов, привыкших совмещать яркие впечатления с комфортным отдыхом и сервисом. Там надеются, что новые археологические открытия помогут развивать экскурсионный туризм в разных регионах страны.

Фото: Ступенчатая пирамида (пирамида Джосера) в Саккаре считается самым древним в мире каменным сооружением (pixabay.com)

Так, недавно гробницу Рамзеса I в Долине царей снова открыли для публики после периода закрытия из-за реставрационных работ. Она считается одной из наиболее хорошо сохранившихся королевских гробниц в Долине - сохранилась значительная часть первоначального убранства и ярких цветов древнего сооружения.

Параллельно в Египте проходят реставрационные работы пирамид Гизы – популярной локации среди туристов со всего мира. На плато Гиза со знаменитым Сфинксом и пирамидами реализуют масштабный проект с центром для туристов.

Также с октября прошлого года туристы могут посетить новый Музей Шарм-эль-Шейха: он стал первым музеем древностей в известном курортном городе, который ассоциируют преимущественно только с пляжным отдыхом.

Отметим, ранее на одном из египетских курортов объявили значительные скидки.

Также туристка раскрыла неожиданные детали о своем отдыхе в Египте в январе.